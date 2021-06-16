ÖZET: Türkiye - Galler: 0-2

Türkiye, EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda milli takımımız Burak Yılmaz ve Kaan Ayhan ile gole çok yaklaştı ancak üstünlüğü sağlayacak golü bulamadı. Galler ise yıldız futbolcusu Aaron Ramsey ile maçın başında gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinden vurulan şutta kaleci Uğurcan gole izin vermedi. İlk yarının son bölümünde oyunda üstünlüğü kurmamıza rağmen Aaron Ramsey'nin golüne engel olamadık ve soyunda odasına 1-0 geride girdik.

İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik ve sahadan 2-0'lik mağlubiyetle ayrıldık. Galler'in ikinci golünü 90. dakikada Connor Roberts attı. Ayrıca, 60. dakikada Gareth Bale, bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.









Son rakip İsviçre

Gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Türkiye, son maçında İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak. Galler ise aynı gün ve aynı saatte İtalya ile kozlarını paylaşacak.









MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 2: Burak Yılmaz sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Galler savunması topu uzaklaştırdı.

Dakika 6: Galler gole çok yaklaştı. Ara pası sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Ramsey'nin yakın mesafeden vuruşunda Uğurcan topu kornere gönderdi.

Dakika 9: Millilerimizin hızlı geliştirdiği atakta. Cengiz Ünder'in sağ kanattan çıkardığı topa sert vuran Burak Yılmaz'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

Dakika 13: Cengiz Ünder ceza sahasının hemen önünde topa sol ayağıyla dönerek vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Danny Ward'da kaldı.

Dakika 21: Zeki Çelik sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Kenan Karaman arka direkte istediği gibi yükselemedi ve millilerimiz bir pozisyondan daha yararlanamadı.

Dakika 29: Gole çok yaklaştık. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda Galler defansı direk dibinden topu uzaklaştırdı.

Dakika 37: Sağ kanattan Zeki Çelik yine ceza sahasına ortasını yaptı ama Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top dışarı gitti.

Dakika 43 GOL: Galler, Ramsey'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bale'ın uzun topu sonrası defansın arkasına sarkan Aaron Ramsey topu ağlara gönderdi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Milli takımımızda Okay ve Ozan Tufan çıkarken, Merih ile Yusuf ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Dakika 54: Gole çok yaklaştık. Burak Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde yakın mesafeden vurduğu kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

Dakika 60 PENALTI KAÇTI: Galler Bale ile penaltı vuruşundan yaralanamadı.

Dakika 69: Hakan Çalhanoğlu yerden ceza sahasına pasını attı ama Kenan Karaman'dan önce savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dakika 80: Halil Dervişoğlu sol kanattan ceza sahasına giren Mert Müldür'ü harika gördü. Ancak Mert Müldür topu ayağından açınca şutunu çekemedi.

Dakika 87: Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda Danny Ward gole izin vermedi.

Dakika 90: Galler Roberts ile skoru 2-0'a getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Şenol Güneş'ten kadroda revizyon

Milli Takımımız'ın ilk 11'i belli oldu ve Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı Türkiye - Galler maçına yedek kulübesinde başlıyor. A Milli Takım'da Abdülkadir Ömür, Rıdvan Yılmaz ve Enes Ünal, Galler maçının kadrosunda yer almadı.

Türkiye-Galler ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler: Ward, Davies, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, Moore, Roberts, Morrell, James, Mepham





Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır ( Fenerbahçe ), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz ( Beşiktaş ), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı ( Galatasaray ), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Galler'in EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Defans: Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Connor Roberts (Swansea City), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), David Brooks (Bournemouth), Harry Wilson (Liverpool)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City), Gareth Bale (Real Madrid), Tyler Roberts (Leeds United), Daniel James (Manchester United)