(ÖZET) Türkiye - Fransa maç sonucu: 2-0

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri’nde H Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız, bu akşam hem grubun favorisi hem de 2018 Dünya Kupası’nın sahibi Fransa’yı ağırladı. Dünyanın en iyi milli takımları arasında yer alan Fransa karşısında A Milli Takımımız, tarihi bir galibiyet aldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 41 bin taraftarımızın desteğiyle Miller sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

A Milliler'de goller 30'da Kaan Ayhan, 40'ta da Cengiz Ünder'den geldi.

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MAÇTAN DAKİKALAR...

18. dakikada Cengiz’in sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde Dorukhan kafayla topu arka direkteki Kenan Karaman’a aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunu kaleci Lloris çıkardı ancak öncesinde hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

19. dakikada Mbappe’nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Griezmann’ın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta gitti.

GOOOOL | 30. dakikada Cengiz Ünder’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Merih, kafayla topu altıpasta üzerinde bulunan Kaan Ayhan’a aktardı. Kaan’ın düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

GOOOOL | 40. dakikada pres sonrasında topu kazanan Burak Yılmaz pasını Dorukhan'a aktardı. Dorukhan’ın ceza alanına girmeden verdiği pasta sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder’in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

43. dakikada sağ taraftan Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda Merih’in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

İkinci yarıda ise Burak Yılmaz iki önemli net gol pozisyonundan yararlanamadı.

Fransa'nın ise önemli bir gol pozisyonu yoktu.

Detaylar geliyor...

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İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Mehmet Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Kenan, Cengiz, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud



