ÖZET | Türkiye-Çekya: 3-1

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5’te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda (8'li Finaller) B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 3-1 kazanan Filenin Sultanları adını çeyrek final yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle son 4 takım arasına kalma mücadelesi verecek.
Karşılaşmanın setleri,
Birinci set: TÜRKİYE-Çekya 25-13
İkinci set: TÜRKİYE-Çekya 22-25
Üçüncü set: TÜRKİYE-Çekya 25-14
Dördüncü set: TÜRKİYE-Çekya 25-13