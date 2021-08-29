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ÖZET | Türkiye-Çekya: 3-1

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Filenin Sultanları adını çeyrek final yazdırdı.

29 Ağustos 2021, Pazar 17:35 Son Güncelleme:
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ÖZET | Türkiye-Çekya: 3-1

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5’te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda (8'li Finaller) B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Filenin Sultanları adını çeyrek final yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle son 4 takım arasına kalma mücadelesi verecek.

Karşılaşmanın setleri,

Birinci set: TÜRKİYE-Çekya 25-13

İkinci set: TÜRKİYE-Çekya 22-25

Üçüncü set: TÜRKİYE-Çekya 25-14

Dördüncü set: TÜRKİYE-Çekya 25-13

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