(ÖZET) Türkiye - Bulgaristan Milletler Ligi maç sonucu: 3-0

2022 sezonunu Milletler Ligi'ndeki İtalya zaferiyle açan, Çin'e ise 3-1 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı. Milli Takım 'da Ebrar Karakurt 20 sayıyla en skorer oyuncusu isim olurken; ona Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 9, Saliha Şahin ve Hande Baladın 7, Cansu Özbay 1 sayıyla eşlik etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 4. maçında 5 Haziran pazar günü saat 19.00’da Belçika ile karşılaşacak. Mücadeleyi, TRT Spor naklen yayınlayacak.

Maçtan dakikalar:

Maça iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Hücumdaki etkili oyununu, blok sayılarıyla destekleyen ay-yıldızlılar, 12-7’lik üstünlükle molaya gitti. Mola dönüşünde üstün oyununu devam ettiren milliler, ilk seti 25-19 kazandı.

İkinci sette hücumda tutuk başlayan milliler, Saliha'nın savunmadaki iyi performansıyla oyuna tutunarak, teknik molaya 11-10 önde gitti. Moladan iyi dönen Bulgaristan skoru 16-13'e getirmeyi başardı. Setin sonlarına doğru toparlanan milliler, skoru 20-20'de eşitledi. Eda'nın da serivesteki iyi performansıyla milliler, 2'nci setide 25-21 kazanmayı başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü sete de iyi başladı. Ay-Yıldızlı takım yakaladığı seriyle 12-9 skorla teknik molaya gitti. Eda'nın etkili oyunuyla farkı açan milliler, skoru 21-14'e getirdi. Setin sonunda üstünlüğünü koruyan Filenin Sultanları; seti 25-16, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: ElWafi Haifa, Khattab Taghrid

TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Hande, Ayça (L), Eda, Zehra, Ebrar

BULGARISTAN: Gergana, Miroslava, Lora, Mira, Hristina, Zhana(L), Silvana

SETLER: 19-25, 21-25, 16-25

SÜRE: 77 dakika (27-26-24)

İlk 8 sırada yer alan takımlar finallerde boy gösterecek

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia’da, üçüncü haftasında da Calgary’de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek. 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de ikincilik, 2019’da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Voleybol Milletler Ligi’ndeki maç programı şu şekilde:

1. HAFTA (31 MAYIS-5 HAZİRAN / ANKARA-TÜRKİYE)

31 Mayıs: Türkiye 3-0 İtalya

3 Haziran: Türkiye 1-3 Çin

4 Haziran: Türkiye 3-0 Bulgaristan

5 Haziran: Türkiye-Belçika

2. HAFTA (16-19 HAZİRAN / BRASILIA-BREZİLYA)

16 Haziran: Brezilya-Türkiye (Saat 03.00)

17 Haziran: Sırbistan-Türkiye (Saat 00.00)

18 Haziran: Almanya-Türkiye (Saat 00.00)

19 Haziran: Türkiye-Güney Kore (Saat 22.00)

3. HAFTA (29 HAZİRAN-2 TEMMUZ / CALGARY-KANADA)

29 Haziran: Kanada-Türkiye (Saat 05.00)

30 Haziran: Türkiye-Hollanda (Saat 23.00)

1 Temmuz: Türkiye-Japonya (Saat 02.00)

2 Temmuz: Türkiye-ABD (Saat 23.00)