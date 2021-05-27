(ÖZET) Türkiye - Azerbaycan maç sonucu: 2-1

EURO 2020 hazırlıklarını tam gaz sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında bugün Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Milli takımın hocası Şenol Güneş, bu karşılaşmada daha önce pek fazla forma şansı bulamayan öğrencilerine şans verdi. Bu maçla Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu bu maçla ilk kez Milli Takım formalarını sırtlarına geçirmiş oldular.

Mücadeleyi Milli Takımımız 2-1'lik skorla kazandı. Galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan kaydetti.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin 6. dakikasında ilk tehlikeli atağımızı gerçekleştirdik. Orkun'un kornerden seken topta sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

25. dakikada Millilerimiz tehlikeyi yaratan taraf oldu. Ceza yayı içerisinde topu kontrol eden Orkun Kökçü dönerek havadan pasını ceza sahası içi sağ tarafına hareketlenen Cengiz Ünder'e gönderdi. Rakibinden şık bir hareketlen sıyrılan Cengiz Ünder yerden sert vurdu ancak kaleci Emil Balayev gole izin vermedi.

Mahmudov'dan şık gol

GOL | Karşılaşmanın 28. dakikasında Azerbaycan, Mahmudov'un golü ile skoru 1-0'a getirdi. Sol çaprazda topla buluşan Namık Alaskarov havadan pasını diğer kanada doğru gönderdi. Sağ kanatta topla buluşan Abbas Hüseynov yerden pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hereketlenen Emin Makhmudov'a attı. Tecrübeli oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu.

Maçta dakikalar 32'yi gösterdiğinde Azerbaycan tehlikeli geldi. Savunmamızın yaptığı pas hatasını değerlendiren Ramil Sheydaev altıpas sağ çaprazında topla buluştu ve döner dönmez yerden vuruşunu yaptı. Kalecimiz Altay Bayındır yakın mesafeden açıyı kapatarak topa sahip olmayı başardı.





Halil Dervişoğlu'ndan ilk maçında ilk gol

GOL | Milli Takımımız 34. dakikada skoru eşitleyen golü Halil Dervişoğlu ile buldu. İlk kez milli formayı giyen genç futbolcu, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Ceza sahası sağ çaprazının gerisinden kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü ortasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Halil Dervişoğlu kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.













44'te Orkun Kökçü ile bir kez daha gole yaklaşan taraf oldul. Sol kanattan gelişen atakta Halil Akbunar ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan seken top ceza yayı sol tarafında Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Orkun sağ ayağının içi ile sert vurdu ancak kaleci Emil Balayev sağ üst köşeye uzanarak meşin yuvarlağı çıkartmayı başardı.

Kaan Ayhan ile öne geçtik

GOL | Maçın 44. dakikasında Milli Takımımız 1-0 geriye düştüğü maçta durumu 2-1'e getirdi. Golü kaydeden isim Kaan Ayhan oldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Orkun Kökçü orasını altıpas çizgisinin gerisine doğru gönderdi. Bu noktaya topu kontrol eden Merih Demiral yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Emil Balayev'in müdahalesinden sonra boşa çıkan meşin yuvarlağı altıpas alanı içerisinde Kaan Ayhan tamamladı ve filelerle buluşturmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol pozisyonu olmadı ve Millilerimiz soyunma odasına 2-1'lik galibiyetle gitti.

Maçın 2. yarısına Milli Takımımız oyuncu değişiklikleri yaparak başladı. Oyundan alınan isimler Rıdvan Yılmaz ve Cengiz Ünder oldu. Oyuna giren isimler ise Kerem Aktürkoğlu ve Efecan Karaca oldu.

Altay'dan üst üste kurtarışlar

Karşılaşmanın 48. dakikasında Azerbaycan'ın tehlikeli atağına Altay Bayındır sonlanmasına izin vermedi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emin Makhmudov ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Maksim Medvedev kafa vuruşunu yaptı ancak kalecimiz Altay Bayındır üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Bu dakikalarda üst üste Azerbaycan atakları geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Namık Alaskarov yerden vuruşunu yaptı ancak kalecimiz Altay Bayındır ayakları ile meşin yuvarlağın kaleye ulaşmasını engelledi.

55. dakikada Millilerimiz gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü doğrudan kaleyi düşündü ancak kaleci Emil Balayev sağ kale direğinin hemen yanından meşin yuvarlağın filelerle buluşmasını engelledi.









67. dakikada Milli Takımımız'da oyuncu değişiklikleri yaşandı. Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu kenara gelirken, Enes Ünal ve Abdülkadir Ömür oyuna giren isimler oldu.

Altay Bayındır sakatlandı

Maçın 73. dakikasında Altay Bayındır sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç file bekçisi yerini Gökhan Akkan'ın yerine bıraktı.

Halil Akbunar da sakatlandı

Karşılaşmanın 84. dakikasında Milli Takımımızda zorunlu bir oyuncu değişikliği daha yaşandı. Sakatlanan Halil Akbunar yerine oyuna giren isim Ozan Tufan oldu.

Maçın son anlarında Azerbaycan gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde oluşan karambolden sonra altıpas sol çaprazında topu kontrol eden Murad Khachaiev vuruşunu yaptı. Savunmamızdan seken top penaltı noktası sağ tarafında bulunan Tamkin Khalilzade'nin önünde kaldı. Tamkin Khalilzade bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Mücadelede son düdük çaldı ve Millilerimiz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Türkiye - Azerbaycan 11'ler:

Türkiye: Altay, Mert Müldür, Çağlar, Merih, Rıdvan, Kaan, Taylan, Orkun, Cengiz, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu.

Azerbaycan: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev



