(ÖZET) Türkiye-Arnavutluk maç sonucu: 1-0

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk'u ağırladı. Mücadeleyi 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 kazandık ve altın değerinde bir 3 puanı hanemize yazdırdık. Alınan bu sonuçla puanımızı grupta 18 yaptık ve liderliğimizi sürdürdük. Mucize olmadığı takdirde EURO 2020'nin kapısını araladık.

Bu haberi de okudular Türkiye puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada? A Milli Takım'ın kalan maçları...

Bu haberi de okudular Milli Takım fikstür | Türkiye fikstür (H Grubu puan durumu)





Maçtan dakikalar

Hızlı başladık

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Millilerimiz oldu. Henüz 2. dakikada Cenk Tosun ile tehlikeli bir atak yakaladık. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cenk Tosun rakiplerinden çok şık hareketlerle sıyrıldı fakat sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk sarı kartı rakip Arnavutluk'a çıktı. Dermaku 4. dakikada Burak Yılmaz'a yaptığı sert faul sonrası kartı gören isim Kastriot Dermaku oldu.

Maçta dakikalar 5'i gösterdiğinde ortam bir anda gerildi. Merih Demiral ile Manaj arasında kısa süreli gerginlik yaşanınca tüm oyuncular 4. hakemin ortada toplandı! Ortam sakinleştikten sonra kartlar çıktı.

Yaşanan gerginliğin ardından Merih Demiral ve Bare'ye sarı kart çıktı.

Karşılaşma oldukça sert bir şekilde başladı. 11. dakikada Arnavutluk'ta bu kez sarı kart gören isim Ledian Memushaj oldu.

17. dakikada Burak Yılmaz savunmanın arkasına atılan pasla bir kez daha hareketlendi. Sol taraftan ceza sahasına giren deneyimli forvet topu düzelttikten sonra arkadan desteğe gelen Hakan'ı düşündü fakat Hakan Çalhanoğlu vuruşunu yapmakta gecikince savunma yerini aldı ve tehlikeyi önledi.

Emre korkuttu

19. dakikada Emre Belözoğlu bir sakatlık geçirdi ve korkuttu. Emre Belözğlu rakip sahanın ilk metrelerinde yerde kaldı. Sağlık görevlileri tecrübeli futbolcunun tedavisi için oyun alanına girdi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında bir sarı kart daha çıktı. Milli futbolcumuz Kaan Ayhan rakibinin hızlı atağını faulle kesince Rumen hakemden kartı gören isim oldu.

Karşılaşmada dakikalar 32'yi gösterdiğinde Hakan'ın pasıyla sol taraftan hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahasına ortaladı fakat top herkesi geçerek ters tarafa açıldı. Atağa destek veren Zeki Çelik bir kez daha topu ceza sahasına yolladı ancak bu kez Cenk Tosun istediği vuruşu yapamadı.

İlk isabetli şut 36'da geldi

36. dakikada Arnavutluk, Memushaj ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mert Günok hızlıca Hakan'ı topla buluşturdu. Hızla rakip sahada topla ilerleyen Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına girmeden sol ayağıyla şutunu attı ancak kaleci topu rahatlıkla kontrol etti. İlk isabetli şutumuz böylece Hakan Çalhanoğlu'ndan gelmiş oldu.

Mert'ten başarılı kurtarış

45+3. dakikada Mahmut'tan dönen topun ardından yaşanan iki mücadele sonrası hakem Arnavutluk lehine serbest vuruş kararı verdi. Konuk ekip ilk yarının sonlarında tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Manaj'ın vurduğu sert şut barajdan sekip tehlike bir şekilde kaleye gitti ancak kaleci Mert soluna iyi uzandı ve topu kornere çelmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Rumen hakemin düdüğü ile devre arasında iki ekip de golsüz eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın 2. yarısına Millilerimiz oyuncu değişikliği yaparak başladı. Şenol Güneş, Kaan Ayhan'ı kenara aldı. Oyuna giren isim Çağlar Söyüncü oldu. Genç futbolcu İngiltere'de de adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Baskılı başladık

2. yarıya da baskılı başlayan taraf Millilerimiz oldu. 46. dakikada Milliler Burak Yılmaz'ın yerde kalmasıyla rakip sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Hakan'ın kullandığı serbest vuruş sonrası arka direkteki Merih Demiral müsait durumda istediği vuruşu yapamadı.

Ozan uzaktan şansını denedi

50. dakikada Ozan Tufan şansını uzaktan denedi. Ancak kaleciyi geçemedik. Ceza sahasının biraz gerisinde topla buluşan Emre Belözoğlu yayın üzerindeki Ozan'ı gördü. Ozan Tufan'ın yerden sert şutunda kaleci topu çelmeyi başardı.

Arnavutluk ilk oyuncu değişikliğini 57. dakikada gerçekleştirdi. Ermir Lenjani yerine oyuna giren isim Odise Roshi oldu.

Burak kötü vurdu

Karşılaşmanın 62. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve Cenk'in pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz şutunu attı ama top yandan dışarı gitti.

Pozisyonu harcadık

Maçın 64. dakikasında Millilerimiz kendi sahasında kazandığı topla hızlı bir şekilde çıktı. Rakibi de eksik yakaladık. Ancak pozisyonu değerlendiremedik. Milliler rakip savunmayı son derece eksik ve dengesiz bir şekilde yakaladı. Topla birlikte rakip ceza sahasına kadar ilerleyen Hakan Çalhanoğlu şutunu atmadı ve sol tarafındaki Burak Yılmaz'ı düşündü ancak Arnavutluk savunması araya girmeyi başardı.

66. dakikada Şenol Güneş oyuna 2. kez müdahalede bulundu. Emre Belözoğlu yerine oyuna giren isim İrfan Can Kahveci, oldu.

Hakan faydalanamadı

Bu dakikalarda ataklarımız sıklaştı. 68. dakikada yine olası bir gol fırsatından yararlanamadık.Ceza yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz sol taraftaki Hakan Çalhanoğlu'nu topla buluşturdu. Hakan'ın uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top direğin dibinden dışarı gitti.

69. dakikada bir sarı kart da Ozan Tufan'a çıktı. Genç futbolcu rakibine topu kaptırınca yaptığı faul nedeniyle kartı gören isim oldu.

Yine olmadı

Dakikalar 70'i gösterdiğinde sağ taraftan topla buluşan Zeki Çelik rakiplerinden çok şık hareketlerle sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sağ ayağıyla kale sahasına gönderdiği topa kimse dokunamazken meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

72. dakikada Arnavutluk 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Ledian Memushaj'ın yerine oyuna giren isim Amir Abrashi oldu.

Rahat nefes aldık

74. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Roshi kale sahasına oldukça tehlikeli bir top gönderdi fakat Manaj müsait durumda topu ağlara gönderemedi.

Millilerimiz son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. 79. dakikada Ozan Tufan yerine oyuna giren isim Yusuf Yazıcı oldu.

Burak Yılmaz ile fırsatı harcadık

81. dakikada Serbest vuruş sonrası sol tarafa açılan topu İrfan Can Kahveci ceza sahasına gönderdi. Uygun durumda topla buluşan Burak Yılmaz istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top üstten dışarı gitti.

83. dakikada bir sarı kart daha çıktı. Arnavutluk Milli Takımı'ndan Amir Abrashi kartı gören isim oldu.

83. dakikada bu sefer son oyuncu değişikliğini gerçekleştiren taraf Arnavutluk oldu. Sokol Cikalleshi'nin yerine oyuna giren isim Bekim Balaj oldu.

90'da gelen altın gol

90. dakikada Cenk Tosun ile skoru 1-0'a getirdik. Arnavutluk savunmasının arkasına atılan uzun topta kaleci Strakosha ve Ismajli anlaşamadı. Seken topu önünde bulan Cenk Tosun kafayla topu boş kaleye gönderdi ve Millileri öne geçirmeyi başardı.

Karşılaşmanın son düdüğü çaldı ve altın değerinde 3 puanı hanemize yazdırdık.

Maçın 11'leri

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

Arnavutluk: Strakosha, Ismajli, Dermaku, Djimsiti, Veseli, Gjasula, Memushaj, Lenjani, Bare, Manaj, Cikalleshi

Maçtan notlar

1769 gün sonra Şükrü Saracoğlu

A Milli Takım, Arnavutluk karşılaşmasıyla birlikte 1796 gün sonra Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda milli maça çıktı. Türkiye, bu statta son karşılaşmasını 12 Kasım 2014'te özel maçta Brezilya ile oynarken, mücadeleden 4-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda bu karşılaşmaya kadar oynadığı 16 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

11 Ekim uğurlu geliyor

Türkiye, Arnavutluk mücadelesine kadar geçen sürede 11 Ekim'de çıktığı 9 karşılaşmada da kaybetmedi. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken 4 kez de berabere kaldı. Milli Takım ilk olarak 11 Ekim 1995'te Euro 96 Elemeleri'nde İzlanda, son olarak da 11 Ekim 2018 tarihinde özel maçta Bosna-Hersek karşısında 0-0'lık skorlarla sahadan beraberlikle ayrıldı.

Her koltuğa Türk bayrağı

Türkiye - Arnavutluk maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki bütün koltuklara Türk bayrağı bırakılırken, bu önemli karşılaşmanın coşkusuna Türk bayraklarını sallayarak ortak oldu.

Tribünler doldu

Türkiye - Arnavutluk mücadelesine futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. A Milli Takım’ı bu önemli mücadelede yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar tribünler doldururken, Arnavutluk Milli Takımı’nı desteklemek için İstanbul’a gelen Arnavut taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünleri önemli ölçüde doldurdu.

Emre 'dalya' dedi

Emre Belözoğlu, Arnavutluk mücadelesi ile birlikte 100’üncü kez A Milli Takım formasını giydi. Belözoğlu’na maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından madalya takdim edildi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki taraftarlar da Belözoğlu’na tezahüratlarda bulundu.

"Şehitler ölmez,Vatan bölünmez" tezahüratları

Taraftarlar, ısınma hareketleri boyunca Türk askerlerine de destek tezahüratlarında bulundu. “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” ve “Vatan Sana Canım Feda” tezahüratları ile Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere moral desteği sağlandı.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Öte yandan Türkiye - Arnavutluk mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muarrem Kaspoğlu’da tribünden takip etti.