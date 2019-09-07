(ÖZET) Türkiye - Andorra maç sonucu: 1-0

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında Andorra'yı konuk etti.

A Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 136. sırada olan rakibi Andorra karşısında golü 89. dakikada Ozan Tufan ile bularak karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Milli Takımımız, 5. maçında 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Takımların maça başladıkları ilk 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Emre Belözoğlu (C), Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Güven Yalçın

Andorra: Gomes, C. Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima (C), M. Vieira, Clemente, M. San Nicolas, Cervos, Llovera, Rodriguez

2. dakikada Milli Takımımız, Yusuf Yazıcı ile gole yaklaştı. Önce Cenk Tosun'un sağ çizgiden içeri çevirdiği tehlikeli topa kimse dokunamazken sol kanada açılan topta Umut Meraş ortayı yaptı. Meraş'ın ortasına Yusuf Yazıcı'nın yaptığı kafa vuruşunu Andorra kalecisi Gomes, zorlukla kornere çelebildi.

5. dakikada Cenk Tosun, ceza sahası içinde sağ çaprazdan topu terse çevirmek istedi ama savunmaya çarpan top kornere gitti.

11. dakikada Milliler'de Hakan Çalhanoğlu uzaktan şansını denedi. Milli oyuncumuzun, yaptığı vuruş etkisiz kalarak farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada Yusuf Yazıcı, Ildefonso Lima'nın müdahalesi ile yerde kaldı ve bir süre tedavi gördü. Ceza sahası içindeki pozisyonun ardından maçın hakemi devam kararı vermişti.

SARI KART | 20. dakikada Andorra'da Marc Vales, hava topu mücadelesinde İrfan Can Kahveci'ye dirseğiyle yaptığı müdahale sonunda sarı kart gördü.

22. dakikada Milli Takımımız, Zeki Çelik ile gole çok yaklaştı. Güven Yalçın'ın yaptığı ortaya Zeki Çelik, bomboş pozisyonda altı pasın hemen önünde gelişine topa vurdu fakat top az farkla dışarı gitti.

25. dakikada hava topu mücadelesinde iki Andorralı oyuncunun müdahalesine uğrayan Yusuf Yazıcı, yerde kaldı. Milli oyuncumuzun kaşındaki açılma dikiş atılarak tedavi edildi.

Şenol Güneş'ten büyük tepki

Milli Takımımız'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Andorra'nın sert oyununa kenardan büyük tepki gösterdi.

30. dakikada Güven Yalçın'ın pasında Hakan Çalhanoğlu, ceza sahasından şansını denedi. Gomes, iki hamlede topun sahibi oldu.

31. dakikada Andorra, kalemizi karşıdan gören uzak mesafeli bir serbest vuruş şansı yakaladı. Vuruş sırasında iki oyuncunun anlaşamaması sonucunda Lima'nın vuruşu savunmamızdan döndü.

32. dakikada bu kez Güven Yalçın ceza sahası dışından şansını denerken Gomes, yine sektirmesine rağmen topu kontrol etmeyi başardı.

35. dakikada İrfan Can'ın sağ çaprazdan arka direğe ortasında Güven Yalçın'ın vuruşu Andorra kalecisi Gomes'de kaldı.

37. dakikada Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahasının önünde topla buluştu. İlk anda rakibinden kurtarsa da sonrasında savunma müdahale etti.

38. dakikada Emre Belözoğlu, sağ kanada Zeki Çelik'e bir pas gönderdi. Zeki'nin altı pasa tehlikeli ortasında Cenk Tosun'un yaptığı vuruş, savunmanın da müdahalesiyle direkten dışarı çıktı.

39. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Gomes, çelerken dönen topta İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde sağ çaprazdan bir vuruş şansı yakaladı. Yaptığı vuruş savunmaya çarparak kornere gitti.

45. dakikada Cenk Tosun, ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyonda seken topa Emre Belözoğlu'nun yaptığı vuruş yine Gomes'de kaldı.

Milli Takımımız'ın baskısına rağmen ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Şenol Güneş, Güven Yalçın'ın yerine Kenan Karaman'ı oyuna alarak ikinci yarıya başladı.

İkinci yarı başladı.

SARI KART | 47. dakikada Victor Rodriguez, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

49. dakikada Milli Takımımız, ceza sahası çizgisinin önünden tehlikeli olabilecek bir serbest vuruş şansı yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

SARI KART | 50. dakikada Andorra'da San Nicolas, Umut Meraş'a yapılan faul sonrası sarı kart gördü.

50. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü ile gole çok yaklaştık. Andorra'nın ofsayt taktiği sonrası kaleciyle karşı karşıya pozisyonu yakalayan Çağlar Söyüncü, aşırtma vuruşunu Lima son anda çizgiden çıkardı.

52. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un topu kurtarmasına Andorra savunması izin vermedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 61. dakikada Umut Meraş kenara gelirken Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında Cenk Tosun'un altı pasın üzerinden yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 63. dakikada Victor Rodriguez çıkarken Marc Garcia Renom oyuna dahil oldu.

66. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında Ozan Tufan'ın etkili olabilecek vuruşu savunmadan geri döndü.

70. dakikada soldan Kenan Karaman'ın yaptığı ortada Cenk Tosun, altı pasa gelen topu kötü kontrol ederek vuruş şansını bulamadı.

SARI KART | 71. dakikada Emre Belözoğlu, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

75. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında Kenan Karaman, hareketlendi. Savunmadan sıyrılan milli oyuncumuzun, çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Gomes'de kaldı.

SARI KART | 78. dakikada Milli Takımımız'da Çağlar Söyüncü, rakibi ile yaşadığı gerginlik sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 79. dakikada Ludovic Clemente oyundan çıkarken Jordi Alaez oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

GOL | Milli Takımımız, aradığı golü 89. dakikada buldu. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde Ozan Tufan'ın kafa vuruşu, Milliler'i öne geçirdi: 1-0.

SARI KART | 90+2. dakikada Milli Takımımız'da Yusuf Yazıcı, sarı kart gördü.

SARI KART | 90+3. dakikada Andorra'da Jordi Alaez sarı kart ile cezalandırıldı.

Karşılaşmanın hakemi Don Robertson, 6 dakikalık uzatma kararı verdi.

Kalan bölümde başka gol olmazken Milli Takımımız, Andorra'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.