(ÖZET) Türkiye - ABD voleybol maç sonucu: 2-3

Tokyo 2020'deki ilk maçında Çin'i set vermeden geçip ardından İtalya'ya mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncü maçında dünya sıralamasının bir numarası ABD ile karşı karşıya geldi. Türkiye maçına kadar olimpiyatlarda rakiplerine set vermeyen ABD karşısında Filenin Sultanları, 2-0 geri düşmelerine rağmen 2-2'lik eşitliği yakaladılar. Karar setinde üstünlüğünü korumayı başaramayan Milli Takımımız, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı fakat çok değerli 1 puanın sahibi oldu.

Grupta Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile kalan maçlarını oynayacak Milli Takımımız, 3-2'lik ABD yenilgisiyle 1 puan elde etti ve gruptan çıkmak adına büyük avantaj sağladı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Jordan Thompson'ın sayılarıyla etkili başlayan ABD, 10-5'lik üstünlüğü yakalamıştı fakat sonrasında Filenin Sultanları, Zehra ve Ebrar'ın etkili oyunuyla durumu 13-12'ye getirerek farkı 1'e indirdi. ABD, Jordan Thompson ve Jordan Larson ile etkinliğini sürdürerek 19-14'lük skorla farkı yeniden 5'e çıkardı. Hande Baladın ve Zehra Güneş'in sayıları sonrası skor 20-17'ye gelirken ABD, mola almak durumunda kaldı. Kalan bölümde Milli Takımımız, 21-19 ile farkı 2'ye kadar indirse de ABD, ilk seti 25-19 ile önde tamamladı.

İlk set sonucu: Türkiye 19-25 ABD (0-1)

İkinci sete etkili başlayan Filenin Sultanları, Zehra'nın üst üste blok sayılarıyla setin ilk bölümünde 4-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Fakat sonrasında Akinradewo ve Haleigh Washington ile etkili olan ABD, 10-8 ile öne geçmeyi başardı. Jordan Thompson'ın da yeniden devreye girmesiyle ABD, skoru 13-9'a getirdi ve Milli Takımımızda Giovanni Guidetti'nin molası geldi. Mola sonrası Meryem Boz'un sayıları ve yine Zehra Güneş'in blok sayısıyla etkili olan Filenin Sultanları, skoru 13-12 yaptı. Sonrasında Larson ile etkili olan ABD, farkı yeniden açarak skoru 18-14'e getirdi. Seti de ABD, 25-20 ile kazanarak durumu 2-0 yaptı.

İkinci set sonucu: Türkiye 20-25 ABD (0-2)

Eda Erdem Dündar ve Meryem Boz ile etkili başladığımız üçüncü sette 12-7 ile üstünlüğü yakaladık. Sonrasında farkı daha da açan Filenin Sultanları, Şeyma Ercan'ın sayısıyla 20-13'lük üstünlüğü yakaladı. Son bölümde Meryem Boz ve Hande Baladın ile etkili olan Millilerimiz, seti 25-17 kazanmayı başardı.

Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-17 ABD (1-2)

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ABD'den set alan ilk takım olmayı başardı.

Son sete Hande Baladın ile etkili başlayan Filenin Sultanları, 6-2 ile üstünlüğü yakaladı. Meryem Boz ve Eda Erdem Dündar'ın devreye girdiği Milli Takımımız, farkı 17-10 üstünlük ile 7 sayıya çıkardı. 18-12 üstünlük sonrası Haleigh Washington ve Jordan Larson ile etkili olan ABD, 18-16 ile farkı 2 sayıya kadar indirdi. Sonrasında etkili oyununu sürdüren Millilerimiz, seti 25-20 kazanarak mücadeleyi final setine taşıdı.

Dördüncü set sonucu: Türkiye 25-20 ABD (2-2)

Karar seti öncesi Filenin Sultanları, kazandığı 2 set sonucunda ABD'den 1 puan almayı garantiledi.

Son çeyreğe Andre Drews ve Jordan Larson'ın sayılarıyla etkili başlayan ABD, 6-2'lik üstünlüğü yakaladı. Millilerimiz, Şeyma Ercan ve Eda Erdem Dündar ile 7-7'lik eşitliği sağladı. Millilerimiz, Eda Erdem Dündar'ın sayısı ile 9-8'lik üstünlüğü yakaladı. 11-10 üstünlüğümüz sonrası geri gelen ABD, 13-11'lik üstünlüğü yakaladı. Üstünlüğünü koruyan ABD; seti 15-12, maçı da 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Final seti sonucu: Türkiye 12-15 ABD

Maç sonucu: Türkiye 2-3 ABD

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Milliler, B Grubu’nda ABD sonrası Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

B Grubu puan durumu :

1- İtalya / 9 puan

2- ABD / 8 puan

3- ROC / 5 puan

4- TÜRKİYE / 4 puan

5- Çin / 1 puan

6- Arjantin / 0 puan

Not: İlk 4 gruptan çıkacak.