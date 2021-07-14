(ÖZET) Trabzonspor - Ümraniyespor maç sonucu: 5-3

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda Riva kampını oldukça verimli geçiren Trabzonspor , 2021 – 2022 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynuyor. Öğrencilerinin son durumunu görecek olan Avcı'nın birçok futbolcusuna şans vermesi bekleniyor.

Trabzonspor-Ümraniyespor maçı başladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Dakika 51 GOL: Ümraniyespor Yonathan del Valle'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 54 GOL: Trabzonspor, Koita'nın attığı golle skorda 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Dakika 61 GOL: Trabzonspor, geriye düştüğü karşılaşmada Berat Özdemir'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

DAKİKA 74 GOL: Ümraniyespor, Trabzonspor karşısında Fuat'ın attığı golle beraberliği yakaladı.

DAKİKA 79 GOL: Ümraniyespor, Fuat'ın karşılaşmadaki ikinci golüyle Trabzonspor önünde yeniden öne geçti.

DAKİKA 82 GOL: Trabzonspor, 82. dakikada Yunan yıldızı Bakasetas ile Ümraniyespor önünde yeniden eşitliği yakaladı.

DAKİKA 84 GOL: Trabzonspor, yeni transferi Gervinho'nun golüyle mücadelede bir kez daha öne geçti.

DAKİKA 90 GOL: Bordo-Mavililer Vitor Hugo'nun kafa golüyle skoru 5-3'e getirdi ve maç sona erdi.

Takım kadroları

Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray

Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Y. Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde