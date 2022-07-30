(ÖZET) Trabzonspor-Sivasspor maç sonucu: 4-0

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda müthiş bir futbol atmosferi yaşandı... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzasine götüren Sivasspor , Süper Kupa için kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğuna ulaşan ve inanılmaz bir sezon geçiren Bordo-Mavililer, Yiğidolar'ı 4-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Daha önce 2009-2010 ve 2019- 2020 sezonlarının Süper Kupası’nı kazanan Fırtına, 3. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı dev karşılaşma iki ekibin adeta taktik mücadelesi ile başlarken maçın gol perdesini Trabzonspor, 37. dakikada Andreas Cornelius ile açtı. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıya da etkili başlayan Fırtına, 51. dakikada yeniden Cornelius'un bulduğu gol ile farkı 2'ye yükseltti. Bordo Mavililer, 64. dakikada Larsen ile skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor, Kouassi'nin ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Bakasetas şutunda topu filelere gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi. Mücadelenin 90+4. dakikasında Emrehan Gedikli bir penaltı atışından yararlanamadı. Maç 4-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

1'| Maçın ilk dakikalarında sol kanattan atak geliştiren Sivasspor'da Gradel dip çizgiye inerek ortasını yaptı. Herkesi aşan top taca gitti.

7'| Trabzonspor'un sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda Edin Visca ortasını yaptı. Kaleci Ali Şaşal iki hamlede topu kontrol etti.

11'| Sivasspor etkili geldi. Sağdan yapılan ortada kafalardan seken top Robin Yalçın'ın önünde kaldı. Robin Yalçın'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

15'| Trabzonspor'da Trezeguet'in ortasında Cornelius kafa vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.

Gol geçerlilik kazanmadı

22'| Trabzonspor'da dip çizgiye inen Cornelius topu içeri çevirmeye çalıştı. Edin Visca kafayı vurdu ve top ağlara gitti. Maçın hakemi topun oyundışından geldiğini belşirterek aut kararı verdi ve gol geçerlilik kazanmadı.

29'| Sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Eren Elmalı'nın vuruşunda Ali Şaşal gole izin vermedi.

33'| Ceza sahası içinde topla buluşan Andreas Cornelius, Sivasspor savunmasından sıyrılmaya çalışırken sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

Gol perdesini Trabzonspor açtı

GOL | Trabzonspor 37. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Edin Visca ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cornelius, yakın pozisyonda şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.

40'| Sivasspor'da sol kanattan ceza sahasına yönelen Gradel arka direğe ortaladı. Top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

43'| Gradel’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

48'| Soldan Gradel'in yay üzerine gönderdiği topa Erdoğan Yeşilyurt kafayı vurdu. Top, Uğurcan Çakır'ın üzerine gitti.

Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti

GOL | Trabzonspor, 51. dakikada yeniden Andreas Cornelius'un bulduğu gol ile farkı 2'ye yükseltti. Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Ali Şaşal elinden kaçırdı. Bir anda topu önünde bulan Cornelius vuruşunda golü kaydetti.

55'| Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ceza sahasına gönderdiği top kafalardan sekti ve Caner Osmanpaşa'nın önüne düştü. Caner Osmanpaşa'nın vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Fark 3'e çıktı

GOL | Trabzonspor, 64. dakikada Larsen'in kaydettiği gol ile 3-0 öne geçti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında topu önünde bulan Larsen uzaktan sert vurdu top yerden ağlarla buluştu.

Trabzonspor penaltı kazandı

GOL | Mücadelenin 74. dakikasında Trabzonspor, Kouassi'nin ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Bakasetas şutunda topu filelere gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

80'| Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Kouassi soldan bindirme yapan Bakasetas'a bıraktı. Bakasetas'ın tekrar içeri doldurduğu topa kimse dokunamadı.

90+4' | Trabzonspor, maçın 90+4. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Emrehan Gedikli penaltı vuruşundan yararlanamadı.

MAÇ SONUCU | Trabzonspor mücadeleden 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı ve kupaya uzanan taraf oldu.

Trabzonspor-Sivasspor 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare