ÖZET Trabzonspor-Roma maç sonucu: 1-2

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor , sahasında Roma’ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.

Maçtan dakikalar

16’ncı dakikada Nwakaeme sol kanatta rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası çizgisinin hemen yanından kaleye şutunu çekti, Patricio topu kontrol etmeyi başardı.

18’inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Uğurcan kaleye yönelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı, ceza sahası yayının hemen solundan Veretout önünde kalan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak top yandan dışarıya çıktı.

22’nci dakikada Nwakaeme sol çaprazda topu rakibinden kurtardıktan sonra şutunu çekti ancak kaleci Patricio meşin yuvarlağı kontrol etti.

32’nci dakikada Hamsik’in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şutu Patricio iki hamlede kontrol etti.

44’üncü dakikada Bakasetas’ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği top, yandan auta gitti.

55’inci dakikada Mkhitaryan’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Pellegrini arka direkte boş kaldı. Bu oyuncunun uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan’ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

64’üncü dakikada Peres’in sağ kanattan altıpasın gerisine açtığı ortada iyi yükselen Cornelius’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

65’inci dakikada Nwakaeme'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayının üzerinde yaptığı vuruşta Patricio topu kontrol etmeyi başardı.

69’uncu dakikada Nwakaeme ceza sahası içerisinde topu sağına çekip vuruşunu yaptı, son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Yeniden Nwakaeme önünde kalan topu kaleye gönderdi ancak bu kez meşin yuvarlak yandan auta gitti.

81’inci dakikada Zaniola’nın sağ kanattan ortasında arkada direkte topa iyi yükselen Pellegrini’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Devamında meşin yuvarlağı ön önünde bulan Shomurodov vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+2’nci dakikada Bakasetas’ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Hugo’nun kafa vuruşunda Patricio meşin yuvarlağı direğin dibinde yatarak kontrol etti.

Karşılaşma 2-1 Roma’nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trabzonspor-Roma 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov

Trabzonspor-Roma maçından notlar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde 5-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ilk 11’inde değişikliğe gitmedi. Deneyimli teknik adam, Roma karşısına da aynı 11 ile çıkarak, kadro istikrarını sürdürdü.

ÖMÜR İLE KOITA DÖNDÜ, TEK EKSİK DORUKHAN

İtalya Seri A ekibi karşısına Yeni Malatyaspor karşılaşmasının aynı 11’i ile çıkan Trabzonspor’da, sakatlıklarının ardından takıma dönen Abdülkadir Ömür ile Koita da yedek kulübesinde yer aldı. Sakatlığı bulunan Dorukhan ise kadroda yer almadı.

SIOPIS KADROYA ALINMADI

Trabzonspor’da, dün kente gelen yeni transfer Siopis, lisansı çıkartılıp UEFA listesine bildirilmesine rağmen maç kadrosunda yer almadı. Takımla hiç antrenmana çıkmayan oyuncuyu, teknik direktör Abdullah Avcı maç kadrosuna dahil etmedi. Bu arada Yunan oyuncu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Roma karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan bordo-mavili oyunculara da tezahüratlarla moral verdi.

‘YAKARIM ROMA’YI’ GÖNDERMESİ

Trabzonspor’un Roma ile oynayacağı karşılaşma öncesi takımlar sahada ısınırken stat hoparlörlerinden Ebru Gündeş’in ‘yakarım Roma’yı’ da sözlerinin yer aldığı şarkının tekrar tekrar çalması dikkat çekerken, taraftarlar da kısa süreli bu şarkıya eşlik etti.

AVCI’DAN MOURINHO’YA TEŞEKKÜR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde saha kenarında Roma teknik direktörü Jose Mourinho’yla bir araya geldi. Avcı, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Trabzonspor ve kendisi hakkında olumlu görüşler belirten Portekizli teknik adama, bu açıklamaları nedeniyle teşekkür etti.