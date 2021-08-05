ÖZET | Trabzonspor - Molde maç sonucu: 3-3
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Molde ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor baştan sonra üstün götürdüğü ve 3 kez öne geçtiği maçta sahadan galip ayrılamadı. Bordo-Mavili son anlarda kazandığı penaltıyı da Bakasetas ile kullanamadı. Trabzonspor'da yeni transferlerden Hamsik, Gervinho ve Peres ilk 11'de yer alırken golleri Nwakaeme, Vitor Hugo ve Djaniny attı.
Süper Lig 'de 2020/21 sezonunu 71 puanla 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynamaya hak kazanan Trabzonspor , 3. Eleme Turu ilk maçında Molde’yi ağırladı. Karadeniz ekibi, oldukça net fırsatlar yakaladığı maçtan galibiyet çıkaramadı. Üç kez öne geçen Trabzonspor sahadan 3-3 berabere ayrıldı ama tur için umut verdi. Bordo-Mavili son anlarda kazandığı penaltıyı da Bakasetas ile kullanamadı. Eşleşmenin rövanş müsabakası 12 Ağustos Perşembe günü Norveç’in Molde kentinde yapılacak.
Trabzonspor'un gollerini 15.dakikada Nwakaeme, 58.dakikada Vitor Hugo ve 74.dakikada Djaniny kaydetti. Molde'nin, Trabzonspor kalesine attığı 3 isabetli şut da gol ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
GERVINHO ŞOV YAPTI! 4.dakiada Gervinho kendi yarı sahasında aldığı topla üç rakibini geçip atağı başlattı. Sağ kanada gelen Djaniny ile oynadı, golcü oyuncu yerden çıkardı gelişine Marek Hamsik vurdu şutu kaleyi bulmadı
BİR TEHLİKE DAHA! 11.dakikada Nwakaeme rakiplerini geçip kale sahasına pasını verdi açılan topa Hamsik çok sert vurdu savunmadan sekip kornere gitti
GOL! 15.dakikada Trabzonspor Nwakaeme ile öne geçti. Sağ kanattan köşe vuruşunu Bakasetas kullandı kale sahasında dokunan Anthony Nwakaeme köşeden golü attı.
NET POZİSYON! 27.dakikada Hamsik ara pasını verdi Djaniny net bir fırsat yakaladı ancak topa iyi vuramadı
GOL! 31.dakikada Molde, Ola Brynhildsen'in golüyle skoru 1-1 yaptı
38.dakikada Djaniny sağ tarafta topla buluştu, şutu kaleye gitmedi
İlk yarı 1-1 berabere sona erdi
İkinci yarı başladı
NET POZİSYON! 51.dakikada savunmanın arkasına sarkan Gervinho kaleci ile karşı karşıya kaldı şutu kaleci Linde'ye çarpıp kornere gitti
DİREKTEN DÖNDÜ! 52.dakikada bu kez Nwakaeme'nin kafa şutu direkten geri geldi
YİNE KAÇTI! 55.dakikada sağ kanattan topu alan Djaniny rakiplerini geçip sol ayağıyla vurdu şutu az farkla auta gitti
GOL! 58.dakikada Trabzonspor Vitor Hugo ile öne geçti. Sağ kanattan Djaniny ortaladı iyi yükselen Vitor Hugo kafayla golü attı
GOL! 63.dakikada Molde, Ola Brynhildsen'in golüyle skoru 2-2 yaptı
GOL! 74.dakikada Trabzonspor Djaniniy ile 3-2 öne geçti. Bakasetas savunmanın arkasına nefis oynadı kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny plase bir vuruşla golü attı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 80.dakikada Trabzonspor'da oyundan Djaniny çıktı yerine Yusuf Sarı girdi
GOL! 85.dakikada Molde, Etzaz Hussein'in golüyle skoru 3-3 yaptı
89.dakikada köşe vuruşunu Marek Hamsik kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı.
PENALTI! 90+4.dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Yusuf Sarı yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi
KAÇTI! 90+5.dakikada Bakasetas'ın penaltı vuruşu yan direkten geri geldi
Trabzonspor-Molde ilk 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme
Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen
508 günlük hasret bitti
Bordo-Mavililer, tam 508 gün sonra Akyazı’da bir maçı taraftarının önünde oynuyor. Pandemi sürecinde taraftarının yokluğunu derinden hisseden Fırtına, karşılaşmada avantajlı bir skor elde edip, 12 Ağustos’taki rövanşa iddialı çıkmak amacında.