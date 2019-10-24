(ÖZET) Trabzonspor - Krasnodar maç sonucu: 0-2

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Rusya’nın Krasnodar ekibini konuk etti. Gruptaki ilk maçında İspanya’nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında ağırladığı Basel’le ise 2-2 berabere kaldı. Krasnodar karşısında üstün bir oyun oynayan Trabzonspor sahasında rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Alınan bu sonuçla Fırtına grupta bir puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Henüz 1. dakikada rakip Krasnodar tehlikeli bir atak geliştirdi. Sol taraftan Kambolov'un ortasında Sosa topa müdahale etmeyi başardı. İkinci pozisyonda ise Campi tehlikeyi uzaklaştırdı.

9. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasının hemen dışında kontrol eden Suleymanov şutunu attı fakat top üst direğe çarpıp dışarı gitti.

Sosa'dan kritik müdahale

12. dakikada Sol kanatta topla buluşan Suleymanov hızla rakip ceza sahasına yaklaştı ve pasını verdi ancak Sosa'dan bir kritik müdahale daha geldi ve rakip Krasnodar tehlikeli bir ataktan yararlanamadı.

Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterdiğinde Trabzonspor Olsson'un Sosa'ya yaptığı müdahale sonrası etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Bordo mavililer rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Abdulkadir'in kullandığı duran topu kaleci Safonov bir kez daha kontrol etmeyi başardı.

Trabzonspor tehlikeli geldi

21. dakikada Trabzonspor rakip sahaya tehlikeli geldi. Sol tarafta topla buluşan Nwakaeme sol ayağıyla kale sahasına tehlikeli bir orta yolladı. Savunmanın ters vuruşunda top kaleye yönelirken kaleci son anda müdahale ederek golü önledi.

Temsilcimiz bu dakikalarda ataklarını sıklaştırdı. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Trabzonspor organize ve etkili geldi. Sosa'nın harika pasında topla buluşan Yusuf Sarı sol ayağıyla yakın köşeye sert vurdu ancak kaleci Safonov'dan çok güzel bir kurtarış geldi.

25. dakikada Sosa çok güzel hareketlerle rakibinden sıyrıldı ve pasını Nwakaeme'ye verdi. Soldan ceza sahasına giren Nwakaeme rakibinden güzel sıyrıldı ve ortaya çevirdi ancak Sörloth rakibinin önünde gol vuruşunu yapamadı.

Mücadelenin ilk sarı kartı 30. dakikada çıktı. Krasnodar'da Olsson, Kamil Ahmet'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Trabzonspor bir kez daha etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazanırken Olsson sarı kartla cezalandırıldı.

31. dakikada bir sarı kart daha çıktı. Sağ çizgiden hızla ilerleyen Yusuf Sarı'yı faulle durduran Spajic sarı kart gördü.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol pozisyonu olmadı ve iki ekip de soyunma odasına golsüz eşitlikle gittiler.

Karşılaşmanın 2. yarısına her iki ekip de ilk yarıdaki 11'leri ile başladı.

Berg golü atan isim oldu

49. dakikada Krasnodar, Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçti. Golü atan isim Berg. Olsson'un pasıyla son çizgiye inen Petrov kale sahasına çevirdi. Uğurcan'ı geçen topa Berg vuruşunu yaptı fakat Pereira topu çizgiden çıkarttı ancak ikinci kez topu önünde bulan Berg bu sefer topu ağlara göndermeyi başararak takımını öne geçirdi.

Gol pozisyonunda topa eliyle müdahalede bulunan Pereira sarı kart gördü.

54. dakikada Trabzonspor'da hakeme itirazlarda bulunan Jose Sosa sarı kart gördü.

Mücadelenin 63. dakikasında Krasnodar'da Stotskiy oyundan alınırken yerine tecrübeli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes girdi.

64. dakikada sağ çizgiden süratle ilerleyen Yusuf Sarı'yı faulle durduran Ramirez sarı kart gören bir diğer isim oldu.

Gole çok yaklaştı

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Trabzonspor gole çok yaklaştı. Trabzonspor rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sosa'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı yeniden Arjantinli yıldızı düşündü. Sosa'nın ilk kontrolü iyi olmasa da dar açıdan etkili bir şut gönderdi fakat kaleci topu kornere çeldi.

Fernandes kaçırdı

67. dakikada Hızlı gelişen Krasnodar atağında Fernandes savunma arkasına sarkan Vilhena'yı gördü. Hollandalı yıldız uygun durumda şutunu attı ancak top yandan dışarı gitti.

69. dakikada Trabzonspor ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Serbest vuruş öncesi Kamil Ahmet Çörekçi oyundan alındı ve yerine Doğan Erdoğan girdi.

71'de Rus ekibinde golün sahibi Marcus Berg oyundan alınırken yerine tecrübeli golcü Ari girdi.

Mücadelenin 72. dakikasında Trabzonspor'da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. Ev sahibi ekipte Abdulkadir Parmak oyundan alındı. Kalan dakikalarda Donis Avdijaj görev yaptı.

Değişikliğin hemen ardından oyuna çok kısa bir süre önce giren Avdijaj sol kanatta topla buluştu ve çalımlarla ceza sahasına yaklaştı ancak vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.

Sosa'dan kritik müdahale

Mücadelenin 74. dakikasında Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa çok kritik bir müdahalede bulundu. Krasnodar rakibini oldukça eksik yakaladı. Ari'nin pasında Petrov sağ çaprazda topla buluştu ve arka direğe pasını yolladı. Kademeye giren Sosa yine kritik bir müdahalede bulunarak Fernandes'in topu boş kaleye yollamasına engel oldu.

77. dakikada Krasnodar son değişiklik hakkını kullandı. Ruslan Kambolov oyundan alınırken yerine İzlandalı Fjoluson girdi.

Değişikliğin ardından Konuk ekipte Ari savunmanın arkasına atılan pasa hareketlendi fakat Ivanildo Fernandes'in müdahalesi geldi. Pozisyonun ardından Trabzonsporlu savunmacı sarı kart gördü.

83. dakikada stoper Campi'nin yerine orta saha Ahmet Canbaz girdi. Doğan Erdoğan stopere geçti. Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman bütün riskleri göze aldı.

Bir gol daha

90+2. dakikada Krasnodar, Vilhena'nın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Krasnodar Trabzonspor savunmasını dengesiz yakaladı. Ari'nin savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Tonny Vilhena düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşma sona erdi ve Trabzonspor sahadan 2-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx (Avusturya)

TRABZONSPOR: Uğurcan xx - Pereira xx, Fernandes x, Campi x (Dk. 83 Ahmet Canbaz x), Novak x - Kamil Ahmet x (Dk. 68 Doğan x), Sosa xxx, Abdulkadir Parmak x (Dk. 72 Avdijaj x) - Yusuf xx, Nwakaeme x - Sörloth x

KRASNODAR: Safonov xxx - Petrov xxx, Martynovich xxx, Spajic xxx, Ramirez xxx - Olsson xxx, Kambolov xxx (Dk. 75 Fjoluson x), Vilhena xxx - Suleymanov xxx, Stotski xx (Dk. 62 Fernandes x) - Berg xxx (Dk. 70 Ari x)

GOLLER: Dk. 49 Berg, Dk. 90+2 Vilhena (Krasnodar)

SARI KARTLAR: Pereira, Sosa, Fernandes (Trabzonspor) - Olsson, Spajic, Ramirez (Krasnodar)

Maçın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Fernandes, Pereira, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov, Vilhena, Berg

Maçtan notlar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Krasnodar ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar karşılaşmasına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Karaman, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11’inden farklı olarak Krasnodar karşısında 3 değişikliğe giderek savunmada Hüseyin ile Hosseini'nin yerine Fernandes ile Campi'ye, sağ kanatta ise Sturridge'nin yerine Yusuf'a forma şansı tanıdı.

Sturridge ile Mikel riske edilmedi

Trabzonspor'da hafif sakatlıkları bulunan Daniel Sturridge ile Obi Mikel, Krasnodar maçında riske edilmedi. Gaziantep FK maçında da sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Mikel, Krasnodar maçı kadrosuna da alınmazken, Sturridge'nin ise dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğu, bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edildiği ve tedavisine başlandığı, Krasnodar karşısında da riske edilmeyerek kadrodan çıkartıldığı ifade edildi. Ayrıca sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Ekuban ile Abdülkadir Ömür de kadroda yer almadı.

Yusuf Sarı Avrupa'da ilk kez

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, bordo mavili forma ile UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez Krasnodar karşılaşmasında maça 11'de başladı. Trabzonspor'da daha önce Sparta Prag ve AEK ile oynanan karşılaşmalarda toplamda 42 dakika sahada kalan Yusuf, Sturridge'nin kadrodan çıkarılmasının ardından Krasnodar mücadelesine 11'de başladı.

Fernandes 39 gün sonra

Trabzonspor'da son olarak ligde 15 Eylül tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen ve karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanan savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes, sakatlığının ardından 39 gün sonra Krasnodar karşısında formasına kavuştu ve bu maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Krasnodar'da 2 değişiklik

Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev ise kendi liglerinde son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Dinamo Moskova maçının 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısına iki değişiklik yaparak çıktı. Matveev, Younes Namli ve Ariclenes Da Silva Ferreira'nın yerine Ruslan Kambolov ile Cristian Ramirez'e 11'de forma şansı tanıdı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Trabzonsporlu taraftarlar, Krasnodar karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo mavili taraftarlar Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını doldururken, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Az sayıda Krasnodar taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

Şenol Güneş de maça geldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor’un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Karşılaşma öncesinde bordo mavili taraftarlarla bol bol fotoğraf çekilen Güneş, protokol tribününde de eski arkadaşları ile hasret giderdi.

Maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor yönetim kurulu tarafından karşılaşma öncesi Krasnodar yönetim kuruluna dostluk yemeği verildi. Yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, TS Club’tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, TS Club ve Tesisler Sorumlusu Dursun Ali Sakarya’nın yanı sıra Krasnodar FK Genel Direktörü Vladimir Khashig, Ticari Direktörü Aram Fundukyan, Takım Menajeri Alexander Ermokhin, Rusya Ataşesi Sanan Mamedov, UEFA Delegesi Sarkhan Hajiyev ve Müsabaka Güvenlik Amiri Michael Kuchenbecker katıldı. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi.