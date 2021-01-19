(ÖZET) Trabzonspor - Konyaspor maç sonucu: 3-1

Trabzonspor, Süper Lig'de 20. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Akyazı'da oynanan ve Abdülkadir Bitigen'in düdük çaldığı 90 dakika ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 22'de Nwakaeme, 56'da Flavio ve 60'da Djaniny'nin golleriyle skora giden Abdullah Avcı'nın ekibi, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı, puanını ise 30'a yükseltti. Konyaspor'un tek sayısını ise 88'de Shengelia kaydetti. 4-3'lük Galatasaray galibiyetinin ardından 3 puana hasret kalan İsmail Kartal'ın Konyaspor'u ise üst üste 3. mağlubiyetini alarak 22 puanda kaldı.

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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, maçın ilk yarısında sakatlanırken, genç oyuncunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Karadeniz devinin Gençlerbirliği'nden transferi Berat Özdemir de Bordo Mavili formayı ilk kez Konyaspor karşısında giydi.

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Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Barış'ın ortasına yakın mesafeden Cikalleshi kafayı vurdu top üstten auta gitti.

7' Konyaspor'un Arnavut forveti Sokol Cikalleshi, ceza sahası dışından sert bir şut gönderdi. Rüzgardan yön değiştiren topu Uğurcan Çakır, güçlükle çeldi.

10' Konyaspor, Trabzonspor karşısında tehlikeli pozisyonlar buluyor. Sağ kanatta topla buluşan Skubic'in yaptığı orta Marlon'dan sekti. Gerilerden gelen Hadziahmetovic'in dokunuşunda top az farkla üstten auta çıktı.

13' Konyaspor'da sol koridoru iyi kullanan Barış Yarcımcı, Ekuban'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Oyun bir süre durduktan sonra hakem atışıyla tekrar hareketlendi.

16' Trabzonspor tehlikeli geldi. Konyaspor savunmasının hatasıyla topla buluşan Ekuban, boş durumda olan Nwakaeme'yi gördü. Tecrübeli futbolcunun gelişine yaptığu ayak içi, direğin yanından auta çıktı.

GOL | 22' Trabzonspor Nwakaeme ile öne geçti. Ekuban'ın pasında harika bir tek top yapan Abdülkadir Ömür, sağ bekten koşu yapan Serkan Asan'ı topla buluşturdu. Konyaspor savunmasının unuttuğu Serkan, yerden ortasını gönderdi. Kaleci Eray'ı geçen topu ağlara gönderen Nwakaeme, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Abdülkadir Ömür devam edemedi

24' Hızlı hücuma çıkan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ömer Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor'un atağını kritik bir yerde kesen Ömer Ali, maçın ilk sarı kartını gören isim oldu. Bu pozisyonun ardından sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Abdülkadir, sahayı sedyeyle terk etti ve yerini Flavio'ya bıraktı.

35' Konyaspor'da Cikalleshi, Abdulkadir'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

40' Konyaspor kalabalık geldi. Jevtovic'in pasında topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutu direğin az farkla yanında auta çıktı.

45' Konyaspor'da Diomande, Abdulkadir Parmak'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

İlk 45 dakika Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Konyaspor'da Diomande'nin yerine Bytqi oyuna dahil oldu.

İkinci yarı başladı.

47' Konyaspor kalecisi Eray'ın kısa düşen pasında araya Flavio girdi. Ceza sahasına giren Brezilyalı futbolcunun yerden yaptığı ortada araya giren Jevtovic tehlikeyi önledi.

52' Sol kanattan çizgiye inen Bytqi, son anda ortasını gönderdi. Kravets'in Edgar'ın önünden yaptığı kafa vuruşu kaleyi tutmadı.

54' Konyaspor gole çok yaklaştı. Trabzonspor savunmasından kurtulan Cikalleshi, boş durumda Bytqi'yi gördü. Topu kontrol eden Bytqi'nin yaptığı şut Serkan Asan'dan sekti. Kaleci Uğurcan, zor da olsa topu kontrol etmeyi başardı.

55' Konyaspor'da Ahmet Çalık, Nwakaeme'ye arkadan yaptı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL | 56' Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Atağı başlatan Abdülkadir Parmak, sol kanatta buluştuğu topu Nwakaeme'ye aktardı. Yıldız oyuncu, iki kişi arasından boş durumda olan Flavio'yu gördü. Brezilyalı'nın yerden sert şutu, ağlarla buluştu. Son golünü 2015 yılında atan Flavio, gol sevincinde duygusal anlar yaşadı.

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Flavio, 2015'ten sonra ilk golünü Konyaspor'a attı.

GOL | 60' Trabzonspor'da goller art arda geldi. Ekuban'la harika bir duvar pası yapan Djaniny, net bir gol vuruşu yaptı ve farkı 3'e çıkaran isim oldu.

64' Konyaspor'da Ahmet Çalık'ın yerine Musa Çağıran, Cikhalleshi'nin yerine Erdon Daci oyuna dahil oldu.

68' Trabzonspor'da Nwakaeme, Jevtovic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

73' Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak'ın yerine oyunda. Djaniny de yerini Afobe'ye bıraktı.

76' Trabzonspor atağında ceza alanına inen topa Ekuban vurdu, Eray gole izin vermedi.

80' Trabzonspor'da Baker'ın yerine Kamil Ahmet Çörekçi, Ekuban'ın yerine Yusuf Sarı oyunda. Oyundan çıkarken Abdülkadir Bitigen'in gösterdiği yerden kenara gelmeyen Baker, sarı kart gördü.

84' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Yusuf Sarı, sol kanattan gelen Marlon'u gördü. Genç oyuncunun vuruşunda top az farkla auta gitti.

85' Konyaspor'da Ömer Ali'nin yerine Levan Shengelia, Hadziahmetovic'in yerine Oğuz Kaan girdi.

89' Trabzonspor'da Kamil Ahmet, düdüğün ardından topa vurduğu için sarı kart gördü.

GOL | 88' Konyaspor, Shengelia'nın attığı golle farkı 2'ye indirdi.

90 dakika Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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