(ÖZET) Trabzonspor, Konya’dan zaferle döndü!

Ligde devre arasına 1 hafta kala zirve hesapları yapan Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Ünal Karaman’ın öğrencileri, ilk 30 dakikalık bölümde savunmaya çakılı rakibi karşısında oyunu bir türlü açamadı. Bu dakikalarda ev sahibi ekip tempoyu artırdı. Önce 31. dakikada Alper topu içeri çevirdi, Bajic ise müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi. Yeşil-Beyazlı ekip hız kesmedi, 1 dakika sonra Milosevic’in şutu yandan auta çıktı. Karadeniz ekibi, ipleri yeniden eline aldı. 37’de Anthony Nwakaeme, sol kanattan ortaladı. Alexander Sörloth ise Konyasporlu futbolcular arasınan şık bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi, devreye bu skorla gidildi.

Şans tanımadılar

İkinci yarıda da Fırtına, oyunun kontrolünü bir ara kaptırsa da rakibine şans tanımadı. Bordo-Mavili ekip, 9 yıllık aranın ardından Konyaspor’u yendi. Devre arasına 1 hafta kala 3. sıraya yükselen Trabzonspor, Sivasspor’un puan kaybettiği haftada zirve ile arasındaki farkı 5’e indirdi. Şimdi ise gözler gelecek hafta lig sonuncusu Kayserispor ile oynanacak mücadeleye çevrildi.

‘Farka gidebilirdi’

Bordo-Mavililer, 2010 yılından sonra ilk kez Konyaspor’u devirirken başrolde Alexander Sörloth vardı. Zaferi getiren golü kaydeden Norveçli, bu sezon ligdeki 11., deplasmandaki 6. golünü kaydetti. 24 yaşındaki santrfor, maç sonrasında ise şunları söyledi: “İlk yarıda rakibimize pozisyon vermedik. Daha fazla atabilirdik, maç farka da gidebilirdi.”

İlk gol yine Trabzon’dan

Daha önce oynanan 15 lig maçında 12 kez ilk golü atmayı başaran taraf olan Trabzonspor, bu istatistiğini geliştirmeye devam ediyor... Konyaspor deplasmanında kilidi Sörloth ile açan Fırtına, bu sayıyı şimdi ise 13’e çıkardı.

Obi Mikel göz doldurdu

Her geçen gün daha iyi bir futbol ortaya koyan John Obi Mikel, Konyaspor maçında da kusursuza yakın oynadı. Hem hücumda hem de savunmada takımını sırtlayan Nijeryalı ön libero, galibiyetin mimarlarından oldu. Obi Mikel, 78’de ise yerini Doğan Erdoğan’a bıraktı.

Daniel Sturridge etkisiz kaldı

Son dönemde başarılı bir grafik ortaya koyan Daniel Sturridge, bu defa ise etkisiz kaldı. Konyaspor karşısında 45 dakika sahada kalan İngiliz golcü, ikinci yarıda ise yerini Yusuf Sarı’ya bıraktı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde ise 30 isabetli pas yaparken girdiği 3 ikili mücadelenin birini kazanabildi. Sturridge, rakip kaleye şut çekemedi. Yıldız futbolcunun, bu sezon Bordo- Mavili forma ile 12 maçta 5 gol ve 4 asisti bulunuyor.

Uğurcan’dan geçit yok

Karadeniz ekibinin file bekçisi Uğurcan Çakır, Konyaspor karşısında yine formundaydı. Kalesine gelen 3 şutta da Yeşil- Beyazlı ekibe izin vermeyen 23 yaşındaki eldiven, teknik heyetten de tam not aldı. Milli futbolcu, 71. dakikada Miya’nın vuruşunda harika bir kurtarışa imza attı.

Deplasmanda tarih yazdılar!

Konya’da tek golle kazanan Trabzonspor, dış sahada skor üretme rekorunu da geliştirdi. Bordo-Mavililer üst üste 19. deplasman karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmayı başardı. En son geçen sezonun 12. haftasında Yeni Malatya deplasmanında 5-0 kaybettiği karşılaşmada gol atamayan Karadeniz ekibi sonrasını boş geçmemiş oldu. Trabzonspor bu süreçte 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Son anda yürekler ağza geldi...

Bordo-Mavililer, Konyaspor karşılaşmasının son anlarında kalesinde büyük bir tehlike atlattı. 90+4. dakikada sağdan Jonsson’un pasında kale sahasında boş durumda olan Hurtado topu ayağının altından kaçırdı. Pozisyonun devamında Erdon Daci’nin şutunu ise savunmaya yardıma gelen forvet Ekuban önledi.