(ÖZET) Trabzonspor - Kayserispor maç sonucu: 3-2

Süper Lig lideri Trabzonspor , Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u ağırladı. 10 maçlık yenilmezlik, 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz devi, taraftar desteğini arkasına alarak çıktığı Sarı-Kırmızılılar karşısında ilk yarı şoku yaşadı. Son 10 maçında sadece 1 kez kaybeden Hikmet Karaman'lı Kayserispor, 19'da Thiam'la ağları sarstı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 5 dakika sonra yani 24'te Sarı-Kırmızılılar golcüsü Mario Gavronic'le skoru 1-0 yaptı. 45+1'de ise ilk yarının skorunu Mame Thiam belirledi ve Kayseri soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıya 'Fırtına' gibi başladı

Hınca hınç dolu olan Medical Park Stadyumu'nda ilk yarıyı geride kapatan Trabzonspor ikinci yarıya 'Fırtına' gibi başladı. 49'da Edin Visca farkı 1'e indirdi, 55'te Bruno Peres direğe takıldı. 59'da ikinci yarının hemen başında oyuna dahil olan Djaniny sahneye çıktı ve mücadeleye 2-2'lik beraberliği getirdi.

VAR'a gitti, penaltıyı verdi

Bu dakikanın ardından oldukça havaya giren Bordo-Mavililer 64'te bir kez daha direğe takıldı! Abdülkadir Ömür'ün şutu direkten oyun alanına döndü. Fırtına tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenirken, Kayseri 80'de Thiam'la gole çok yaklaştı ancak direğe takıldı. Son bölüm oldukça heyecanlı geçerken, 90+5'te Yusuf Erdoğan ceza sahası dışından vurdu, top ceza alanı içinde Mert Çetin'e çarptı. Hakem Erkan Özdamar, VAR'da pozisyonu izledi, 'el var' dedi ve penaltıyı verdi. Beyaz noktaya Nwakaeme gitti, Nijeryalı futbolcu hata yapmadı ve Trabzonspor'a 3 puanı getiren o golü attı: 3-2.

5 maçtır kazanıyor

Bu sonuçla müthiş bir geri dönüşe imza atarak puanını 66 yapan Trabzonspor'un galibiyet serisi 5'e, yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı. Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

6' Kayserispor çıkarken topu kaptırdı, Cornelius sol kanattaki Nwakaeme'yi gördü, ceza alanı dışından uzak direğe doğru vurdu ancak top az farkla dışarı gitti.

11' Siopis çok uzaklardan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

17' Kayserispor'da sağ kanattan korner kullandı, ceza alanında arkaya seken topa Thiam gelişine vurdu ancak aut.

GOL İPTAL!

19' Kayserispor'da Cardoso sağ kanattan içeri kesti, Thiam penaltı noktası üzerinden gelişine vurup, ağları sarstı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GOL

24' Kayserispor'da Onur Bulut sağ kanattan içeri ortaladı, top Ahmetcan Kaplan'ı geçti, arka direkte kale dibinde Gavronovic'te topa dokunmak yetti. Sarı-Kırmızılılar, Trabzon'da 1-0 önde!

28' Nwakaeme sol çaprazdan vurdu, isabet sağlayamadı.

30' Onur sağ kanattan kafayla içeri çevirdi, Hugo topu iyi uzaklaştıramadı, ceza yayı üzerinden Ramazan vurmak istedi fakat topu ıskaladı. Ardından Thiam seken topa vurdu ancak Uğurcan'ın üstüne.

33' Sol kanattan Kayserispor korneri kullandı, arka direkte Hosseini indirdi, kale dibinden Mert Çetin vurdu ancak üstten dışarıya gidiyor top.

34' Onur uzaklardan şansını denedi, Uğurcan kapattığı köşede iki hamleyle topa sahip oluyor.

40' Visca sol kanattan köşe vuruşunu kullandı, içerde Hugo yükselip kafayı vurdu ancak top dışarda.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

GOL

45+1' Onur Bulut sağ kanattan yine ortaladı, Thiam şık bir kafa vuruşuyla Uğurcan'ı mağlup etmeyi başardı. Kayserispor deplasmanda 2-0 önde.

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46' İkinci devre başladı. Trabzonspor'da Ahmetcan, Puchacz ve Bakasetas ikinci devrede sahada değil. Avcı'dan, Denswill, Yusuf Erdoğan ve Djaniny hamleleri geldi.

GOL

49' Djaniny savunmayı delemedi, Thiam'dan seken top bir anda kaleci Lung'la karşı karşıya olan Visca'nın önüne düştü. Boşnak futbolcu düzgün şutuyla ağları sarstı. Skor şimdi 2-1.

53' Visca'dan harika bir ara pası ancak Abdülkadir sağ çaprazdan etkisiz vurdu.

54' Cardoso ceza sahası dışından çok sert vurdu, Uğurcan harika uzandı.

DİREK

55' Peres ceza yayı üzerinden yerden çok sert vurdu ancak top yan direkten geri dönüyor. Kayserispor için büyük bir şans anı...

GOL

59' Nwakaeme ceza yayında topla buluştu, ceza sahasının solundaki Djaniny'i gördü, Yeşil Burun Adalı futbolcu uzak direğe vurdu ve ağları sarstı. Mücadelede skor 2-2'ye geliyor.

BİR DİREK DAHA!

64' Abdülkadir Ömür ceza sahasında vurdu, top yine yan direkten oyun alanına döndü.

75' Nwakaeme ortaladı, kale dibinden Cornelius kafayı vurdu top üstten dışarda.

BİR DİREK DAHA!

80' Mustafa Pektemek aradan Thiam'ı harika gördü, Thiam karşı karşıya kaldığı Uğurcan'ın solundan topu kaleye gönderdi fakat top yan direkten dışarı çıktı.

KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI!

84' Attamah, Mustafa'yle verkaça girip bir anda Uğurcan'la karşı karşıya kaldı fakat vuruşu kötü, top dışarda.

88' Nwakaeme sol kanattan çekip vurdu, Lung uzanarak çıkardı.

90' +5 ekleniyor mücadelenin sonuna...

90+4' Nwakaeme yine şansını denedi, Lung yine kalesinde devleşti ve gole izin vermedi.

PENALTI

90+5' Yusuf Erdoğan ceza alanı dışından vurdu, karambolde top Mert Çetin'e çarptı. VAR'a pozisyonu izlemeye giden Erkan Özdamar el'i tespit etti ve penaltıyı verdi.

GOL

90+8' Nwakaeme beyaz noktada hata yapmadı ve skoru 3-2'ye getirdi.

..Ve mücadele 3-2 sona erdi.

Trabzonspor - Kayserispor 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Kayserispor : Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic.



