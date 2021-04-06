ÖZET | Trabzonspor - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Süper Lig’de son hafta önemli puan kayıpları yapan Trabzonspor, 33. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanıp puanı farkını 2'ye indirmek ve 3. sıra için umutlanmak isteyen Trabzonspor, kaleci Doğan ve direktleri geçemedi.

Konuk ekibin golünü Muğdat, Trabzonspor'un golünü Bakasetas kaydetti. Abdullah Avcı ilk kez orta sahada Flavio - Baker - Bakasetas üçlüsü ile maça başladı.

Kayserispor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar, 10 kurtarışla kariyerinin en iyi performansını gösterdi









SÜPER LİG PUAN DURUMU





STAT: Medical Park

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar

TRABZONSPOR: Uğurcan- Hüseyin (Dk. 70 Yunus), Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 88 Safa), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 76 Yusuf)- Djaniny

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan- Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Muhar (Dk. 46 Attamah), Avramovski (Dk. 86 Sabovic)- Lennon (Dk.90 Paz), Muğdat(Dk.46 Melih)(Dk.78 Ramazan), Henrique- İlhan

GOLLER: Dk.29 Bakasetas (Trabzonspor)- Dk.6 Muğdat (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KARTLAR: Yusuf (Trabzonspor)- Avramovski, Kolovetsios, Melih, İlhan(Hes Kablo Kayserispor)





Maçtan dakikalar

4.dakikada sağ kanattan Nwakaeme ortaladı kale sahasında uygun durumda Djaniny topa vuramadı ve pozisyondan yararlanamadı

DOĞAN HATASINI TELAFİ ETTİ! 6.dakikada Kayserispor kaleci Doğan gelen geri pasını uzaklaştırmak isterken Djaniny araya girdi seken topu kaleci Doğan son anda hamle yapıp hatasını telafi etti

GOL! 7.dakikada Kayserispor Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Pedro Henrique geldi yerden pasına ön direkte Muğdat dokundu ve golü attı

SARI KART! 9.dakika Kayserispor'da Avramovski orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

NET POZİSYON! 12.dakikada sağ kanattan gelen ortaya İlhan Parlak iyi yükseldi kafayı vurdu şutu az farkla auta gitti

19.dakikada Trabzonspor etkili geldi en son Ekuban rakibini geçip sol ayağıyla vurdu şutu yandan dışarı gitti

22.dakikada sağ kanattan korneri Bakasetas kullandı ortasında kale sahasında karambol oluştu en son Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı

DOĞAN MÜTHİŞ ÇIKARDI! 25.dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun durumda kafayı Bakasetas vurdu şutunu kaleci Doğan son anda çıkardı

GOL! 29.dakikada Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle durumu 1-1 yaptı. Nwakaeme'nin pasıyla topu alan Bakasetas, uygun durumda düzgün bir vuruşla golü attı

30.dakikada Ekuban ceza sahası dışından sert vurdu şutun kaleci Doğan çıkardı

40.dakikada sağ kanattan Ekuban geldi ortasını penaltı noktası üzerinde savunma uzaklaştırdı

41.dakika sol kanattan Djaniny savunmanın arkasına sarktı yerden kale sahasına bıraktı ancak takım arkadaşları topa yetişemedi

44.dakikada sol kanattan Marlon ortaladı ceza sahasına Aziz Behich ile Ekuban çarpıştı ve oyun durdu

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında Kayserispor'da Muhar ve Muğdat çıktı, Attamah ve Melih Okutan oyuna dahil oldu

49.dakikada Nwakaeme ceza sahası dışından vurdu şutu farklı biçimde dışarı gitti

52.dakikada ceza sahası dışından yine Nwakaeme kaleyi denedi yerden şutunu kaleci son anda kornere çeldi

56.dakikada köşe vuruşu sonrası açılan topa Attamah bekletmeden vurdu ancak top kalenin oldukça uzağından dışarı çıktı

SARI KART! 63.dakikada Kayserispor'da Kolovetsios yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

YİNE DOĞAN ÇIKARDI! 64.dakikada kazanılan serbest vuruşu Bakasetas kullandı sert şutunu kaleci Doğan çıkardı, seken topa bu kez Flavio uçarak kafa vurdu yine Doğan Alemdar şutu çelmeyi başardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 70.dakikada oyundan Hüseyin Türkmen çıktı yerine Yunus Mallı girdi

SARI KART! 72.dakikada Kayserispor'da Melih Okutan yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 76.dakikada oyundan Nwakaeme çıktı yerine Yusuf Sarı girdi

78.dakikada Yunus Mallı ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan sekip kornere gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada Kayserispor'da oyuna devre arasında giren Melih çıktı yerine Ramazan girdi

79.dakikada sol kanattan Bakasetas yerden ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

DİREKTEN DÖNDÜ! 80.dakikada verkaç yapıp ceza sahasına giren Ekuban sol ayağıyla sert vurdu şutu üst direkten geri geldi

81.dakikada Trabzonspor'da Yusuf Sarı itirazları sonucundan hakemden sarı kart gördü

DOĞAN ÇIKARDI! 85.dakikada sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Bakasetas kullandı sert şutunu kaleci Doğan son anda çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 86.dakikada Kayserispor'da oyundan Avramovski çıktı yerine Sabovic girdi

YİNE DİREKTEN DÖNDÜ! 86.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Baker serbest vuruş kullandı şutu direkten döndü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 88.dakikada oyundan Baker çıktı yerine Safa Kınalı girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 90.dakikada Kayserispor'da oyundan Lennon çıktı yerine Paz girdi

90+4.dakikada Kayserispor'un hızlı atağında Razaman kaleye yaklaştı ancak top son anda kornere gitti

90+6.dakikada Yusuf Sarı'nın pasında Safa topu indirdi gelişine Bakasetas vurdu şutunu kaleci Doğan kontrol etmeyi başardı





Maçtan notlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre Kayserispor karşısında ilk 11’de 4 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada cezalı Edgar Ie’nin yerine Hosseini’ye, orta sahada Yunus’un yerine Baker’a, cezalı Abdulkadir Parmak’ın yerine Flavio’ya ve hücum hattında da Yusuf’un yerine kart cezasını tamamlayan Djaniny’e forma verdi. Cezalı Edgar ile Abdulkadir Parmak’ın yanı sıra tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Trondsen ile Afobe’nin yanı sıra genç kaleci Arda Akbulut kadroda yer almadı.

DJANINY DÖNDÜ

Trabzonspor’un MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen forvet oyuncusu Djaniny, bir maçlık aranın ardından yeniden formasına kavuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor karşılaşmasında Djaniny’e ilk 11’de görev verdi.

BAKER 3, HOSSEINI 2 MAÇ SONRA 11’DE

Trabzonspor’da en son ligin 29’uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan ve sonraki karşılaşmalarda yedek soyunan orta saha oyuncusu Baker, Kayserispor karşılaşması ile ilk 11’e geri döndü. 3 maçlık aranın ardından Kayserispor müsabakasıyla teknik direktör Abdullah Avcı Baker’a 11’de şans tanıdı. Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen Hosseini de iki maç aradan sonra Edgar cezalı olduğu Kayserispor karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

10 KİŞİLİK KULÜBENİN 6’SI ALTYAPIDAN, TAMAMI TÜRK

Öte yandan Trabzonspor’un Kayserispor karşılaşmasında 10 kişilik yedek kulübenin 6’sı altyapıdan A takıma yükselen oyunculardan oluştu. Eksik oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililerde, altyapıdan A takıma dahil edilen Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Hakan Yeşil, Safa Kınalı ve Süleyman Cebeci Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alan isimler oldu. Ayrıca bu isimlerin yanı sıra kulübede Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ile Erce Kardeşler de forma bekleyen isimler olurken, kulübede yer alan oyuncuların tamamı Türklerden oluştu