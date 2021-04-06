ÖZET | Trabzonspor - Kayserispor maç sonucu: 1-1
Trabzonspor, Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’a baskılı bir oyun oynamasına rağmen galip gelmeyi başaramadı. Özellikle maçın ikinci yarısında Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar'ın etkili performansı konuk ekibe puanı getirdi. Trabzonspor'un Ekuban ve Baker ile iki şutu da direkten döndü. Abdullah Avcı'nın ekibi Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada puan farkını 2'e indirme şansını kullanamadı
Süper Lig’de son hafta önemli puan kayıpları yapan Trabzonspor, 33. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanıp puanı farkını 2'ye indirmek ve 3. sıra için umutlanmak isteyen Trabzonspor, kaleci Doğan ve direktleri geçemedi.
Konuk ekibin golünü Muğdat, Trabzonspor'un golünü Bakasetas kaydetti. Abdullah Avcı ilk kez orta sahada Flavio - Baker - Bakasetas üçlüsü ile maça başladı.
Kayserispor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar, 10 kurtarışla kariyerinin en iyi performansını gösterdi
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar
TRABZONSPOR: Uğurcan- Hüseyin (Dk. 70 Yunus), Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 88 Safa), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 76 Yusuf)- Djaniny
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan- Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Muhar (Dk. 46 Attamah), Avramovski (Dk. 86 Sabovic)- Lennon (Dk.90 Paz), Muğdat(Dk.46 Melih)(Dk.78 Ramazan), Henrique- İlhan
GOLLER: Dk.29 Bakasetas (Trabzonspor)- Dk.6 Muğdat (Hes Kablo Kayserispor)
SARI KARTLAR: Yusuf (Trabzonspor)- Avramovski, Kolovetsios, Melih, İlhan(Hes Kablo Kayserispor)
Maçtan dakikalar
4.dakikada sağ kanattan Nwakaeme ortaladı kale sahasında uygun durumda Djaniny topa vuramadı ve pozisyondan yararlanamadı
DOĞAN HATASINI TELAFİ ETTİ! 6.dakikada Kayserispor kaleci Doğan gelen geri pasını uzaklaştırmak isterken Djaniny araya girdi seken topu kaleci Doğan son anda hamle yapıp hatasını telafi etti
GOL! 7.dakikada Kayserispor Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Pedro Henrique geldi yerden pasına ön direkte Muğdat dokundu ve golü attı
SARI KART! 9.dakika Kayserispor'da Avramovski orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
NET POZİSYON! 12.dakikada sağ kanattan gelen ortaya İlhan Parlak iyi yükseldi kafayı vurdu şutu az farkla auta gitti
19.dakikada Trabzonspor etkili geldi en son Ekuban rakibini geçip sol ayağıyla vurdu şutu yandan dışarı gitti
22.dakikada sağ kanattan korneri Bakasetas kullandı ortasında kale sahasında karambol oluştu en son Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı
DOĞAN MÜTHİŞ ÇIKARDI! 25.dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun durumda kafayı Bakasetas vurdu şutunu kaleci Doğan son anda çıkardı
GOL! 29.dakikada Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle durumu 1-1 yaptı. Nwakaeme'nin pasıyla topu alan Bakasetas, uygun durumda düzgün bir vuruşla golü attı
30.dakikada Ekuban ceza sahası dışından sert vurdu şutun kaleci Doğan çıkardı
40.dakikada sağ kanattan Ekuban geldi ortasını penaltı noktası üzerinde savunma uzaklaştırdı
41.dakika sol kanattan Djaniny savunmanın arkasına sarktı yerden kale sahasına bıraktı ancak takım arkadaşları topa yetişemedi
44.dakikada sol kanattan Marlon ortaladı ceza sahasına Aziz Behich ile Ekuban çarpıştı ve oyun durdu
İlk yarı 1-1 berabere sona erdi
İkinci yarı başladı. Devre arasında Kayserispor'da Muhar ve Muğdat çıktı, Attamah ve Melih Okutan oyuna dahil oldu
49.dakikada Nwakaeme ceza sahası dışından vurdu şutu farklı biçimde dışarı gitti
52.dakikada ceza sahası dışından yine Nwakaeme kaleyi denedi yerden şutunu kaleci son anda kornere çeldi
56.dakikada köşe vuruşu sonrası açılan topa Attamah bekletmeden vurdu ancak top kalenin oldukça uzağından dışarı çıktı
SARI KART! 63.dakikada Kayserispor'da Kolovetsios yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
YİNE DOĞAN ÇIKARDI! 64.dakikada kazanılan serbest vuruşu Bakasetas kullandı sert şutunu kaleci Doğan çıkardı, seken topa bu kez Flavio uçarak kafa vurdu yine Doğan Alemdar şutu çelmeyi başardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 70.dakikada oyundan Hüseyin Türkmen çıktı yerine Yunus Mallı girdi
SARI KART! 72.dakikada Kayserispor'da Melih Okutan yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 76.dakikada oyundan Nwakaeme çıktı yerine Yusuf Sarı girdi
78.dakikada Yunus Mallı ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan sekip kornere gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada Kayserispor'da oyuna devre arasında giren Melih çıktı yerine Ramazan girdi
79.dakikada sol kanattan Bakasetas yerden ortaladı savunma topu uzaklaştırdı
DİREKTEN DÖNDÜ! 80.dakikada verkaç yapıp ceza sahasına giren Ekuban sol ayağıyla sert vurdu şutu üst direkten geri geldi
81.dakikada Trabzonspor'da Yusuf Sarı itirazları sonucundan hakemden sarı kart gördü
DOĞAN ÇIKARDI! 85.dakikada sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Bakasetas kullandı sert şutunu kaleci Doğan son anda çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 86.dakikada Kayserispor'da oyundan Avramovski çıktı yerine Sabovic girdi
YİNE DİREKTEN DÖNDÜ! 86.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Baker serbest vuruş kullandı şutu direkten döndü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 88.dakikada oyundan Baker çıktı yerine Safa Kınalı girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 90.dakikada Kayserispor'da oyundan Lennon çıktı yerine Paz girdi
90+4.dakikada Kayserispor'un hızlı atağında Razaman kaleye yaklaştı ancak top son anda kornere gitti
90+6.dakikada Yusuf Sarı'nın pasında Safa topu indirdi gelişine Bakasetas vurdu şutunu kaleci Doğan kontrol etmeyi başardı
Maçtan notlar
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre Kayserispor karşısında ilk 11’de 4 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada cezalı Edgar Ie’nin yerine Hosseini’ye, orta sahada Yunus’un yerine Baker’a, cezalı Abdulkadir Parmak’ın yerine Flavio’ya ve hücum hattında da Yusuf’un yerine kart cezasını tamamlayan Djaniny’e forma verdi. Cezalı Edgar ile Abdulkadir Parmak’ın yanı sıra tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Trondsen ile Afobe’nin yanı sıra genç kaleci Arda Akbulut kadroda yer almadı.
DJANINY DÖNDÜ
Trabzonspor’un MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen forvet oyuncusu Djaniny, bir maçlık aranın ardından yeniden formasına kavuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor karşılaşmasında Djaniny’e ilk 11’de görev verdi.
BAKER 3, HOSSEINI 2 MAÇ SONRA 11’DE
Trabzonspor’da en son ligin 29’uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan ve sonraki karşılaşmalarda yedek soyunan orta saha oyuncusu Baker, Kayserispor karşılaşması ile ilk 11’e geri döndü. 3 maçlık aranın ardından Kayserispor müsabakasıyla teknik direktör Abdullah Avcı Baker’a 11’de şans tanıdı. Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen Hosseini de iki maç aradan sonra Edgar cezalı olduğu Kayserispor karşılaşmasına ilk 11’de başladı.
10 KİŞİLİK KULÜBENİN 6’SI ALTYAPIDAN, TAMAMI TÜRK
Öte yandan Trabzonspor’un Kayserispor karşılaşmasında 10 kişilik yedek kulübenin 6’sı altyapıdan A takıma yükselen oyunculardan oluştu. Eksik oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililerde, altyapıdan A takıma dahil edilen Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Hakan Yeşil, Safa Kınalı ve Süleyman Cebeci Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alan isimler oldu. Ayrıca bu isimlerin yanı sıra kulübede Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ile Erce Kardeşler de forma bekleyen isimler olurken, kulübede yer alan oyuncuların tamamı Türklerden oluştu