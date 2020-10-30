(ÖZET) Trabzonspor - Kasımpaşa maç sonucu: 3-4

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırladı. Maça golle başlayan Kasımpaşa oldu. 8'de Tirpan konuk ekini 1-0 öne geçirdi. Trabzonspor ise rakibine kısa sürede reaksiyon verdi. 23'te Serkan Asan ceza alanının hemen dışından iyi vurdu ve köşeden ağları buldu; 1-1. 31'de Nwakaeme Serkan Asan'ın golü attığı noktadan aynı köşeye vurdu ve Ramazan'ı yine avladı; 2-1. 38'de bir kez daha sahneye çıkan Nwakaeme, sol kanattan yaptığı harika koşuyla skoru 3-1 yaptı. İlk yarının bitimine kısa süre kala 41'de Yusuf Erdoğan eski takımına golü attı ve soyunma odasına 3-2'lik skorla gidildi.

İkinci yarıda ise iki takım adına da inanılmaz goller kaçarken, 58'de Uğurcan Çakır bir de penaltı kurtardı. Aytaç Kara'nın penaltısında köşeyi doğru tahmin eden Uğurcan golü önledi.

87'de ise sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Edgar Le topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-3 oldu. 90+3'te ise Koita beklenmeyen bir uzaktan şutla gecenin başarılı ismi Uğurcan Çakır'ı avladı ve Kasımpaşa 3-1 yenik duruma düştüğü maçı 4-3 kazandı. Bu skorun ardından Trabzonspor 5 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 11 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar...

8' Mickael Tirpan Kasımpaşa'yı öne geçiren golü attı.

23' Serkan Asan ceza alanı dışından köşeyi, iyi gördü ve topu ağlara gönderdi.

31'Nwakaeme skoru 2-1'e getiren golü attı. Yıldız oyuncu Serkan Asan'ın şutu gönderdiği noktadan aynı köşeye vurdu ve yine kaleci Ramazan'ı avladı.

38' Nwakaeme sol kanattan aldığı topla ceza alanına girdi ve harika bir gol atarak Trabzonspor'a 3-1'lik üstünlüğü getirdi.

41' Yusuf Erdoğan Kasımpaşa adına farkı 1'e indiren golü attı, skor şimdi 3-2...

İlk yarı Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

57' Kasımpaşa penaltı kazandı...

58' Aytaç'ın penaltısını köşeyi doğru tahmin eden Uğurcan Çakır kurtardı.

87' Edgar Le'nin kendi kalesine attığı golle skor şimdi 3-3...

Trabzonspor - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Trabzonspor:

Uğurcan, Serkan, Edgar le, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Kasımpaşa:

Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Varga, Hodzic