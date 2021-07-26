ÖZET | Trabzonspor-Kasımpaşa hazırlık maçı: 2-1

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor , Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk golü 7. dakikada Umut Bozok ile Kasımpaşa attı. Bordo mavililer, bu gole önce 23. dakikada Anthony Nwakaeme'yle sonra da 78. dakikada Gervinho ile cevap verdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Abdülkadir Ömür sakatlandı

Trabzonspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür, 60. dakikada girdiği ikili mücadelede sakatlanarak sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı. Karadeniz ekibinin dünyaca ünlü yeni transferleri Marek Hamsik ile Gervinho, maça ilk 11'de başladı.

Şenol Güneş tribünde

Mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor-Kasımpaşa maçını tribünde takip ediyor.









Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Umut.









Maçtan dakikalar

Dakika 1: Maç başladı.

Dakika 5: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasına giren Gervinho'nun vuruşunda kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

Dakika 7 GOL: Kasımpaşa, Umut Bozok'un attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Dakika 23 GOL: Trabzonspor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı kornerde Nwakaeme, topu kafayla ağlara gönderdi ve maça 1-1'lik eşitlik geldi.









Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 54: Bakasetas'ın pasıyla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.

Dakika 60 SAKATLIK: Trabzonspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür, 60. dakikada girdiği ikili mücadelede sakatlanarak sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı.

Dakika 65: Hızlı gelişen Trabzonspor'un atağında Hamsik'in ceza sahası dışından vurduğu şutta Harun nefis bir kurtarışla gole izin vermedi.

Dakika 78 GOL: Trabzonspor Gervinho'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

Dakika 90: Mücadele 2-1 sona erdi.

Trabzonspor maçı şifresiz hangi kanalda? Trabzonspor-Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF’nin Riva’daki tesislerinde oynanan Trabzonspor-Kasımpaşa hazırlık maçı saat 19.00'da başlayacak. A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Marek Hamsik ısınıyor

18 Temmuz’da Trabzonspor kampına katılan Marek Hamsik, 1 hafta sonra ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı. Önceki gün oynanan hazırlık mücadelesinin son yarım saatlik bölümünde forma giyen Slovak yıldız, topu her ayağına aldığında kalitesini konuşturdu. Te knik direktör Abdullah Av cı, ısınma turlarında olan Hamsik’in 5 Ağustos’taki Konferans Ligi maçına kadar beklenen seviyeye ulaşacağı görüşünde.

Koita riske edilmiyor

Arka adalesinde gerilme olduğu için Başakşehir maçında kadroda yer almayan Fode Koita’nın, bugünkü Kasımpaşa karşılaşmasında da oynaması beklenmiyor. Sağlık heyetiyle görüşen teknik direktör Abdullah Avcı’nın, hazırlık maçında oyuncusunu riske etmeyeceği öğrenildi. Bordo-Mavililer’in bugünkü mücadeleye ideale yakın bir 11’le çıkacağı belirtildi.