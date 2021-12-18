ÖZET | Trabzonspor - Hatayspor maç sonucu: 2-0

27 maçlık yenilmezlik serisi Antalyaspor deplasmanında son bulan lider Trabzonspor , Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Bordo-Mavili Karadeniz ekibi, Djaniny (24') ve Andreas Cornelius'un (38') golleriyle 90 dakikadan 3 puanla ayrıldı: 2-0. Trabzonspor bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti, Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Cornelius'un ceza sahası yayı üzerinde gönderdiği topa gelişine vuran Djaniny'nin şutu kaleci Munir'de kaldı.

20. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan ceza sahası sol çaprazında topu Hamsik ile buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Hamsik'in vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.

24. dakikada Hamsik pasında topla buluşan Cornelius sol çaprazdan ceza sahası içine koşu yapan Djaniny ile topu buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Djaniny'ni kaleci Munir'in solundan topu ağalarla buluşturdu. 1-0

32. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Munir iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada sol taraftan Denswill'in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topa ayağının içiyle düzgün bir vuruş yapan Cornelius meşin yuvarlağı kaleci Munir'in solundan ağlarla buluşturdu. 2-0

46. dakikada sağ kanattan arka direğe doğru yapılan ortada Diouf kale sahasına uçarak kafayı vurdu. Uğurcan nefis bir refleksle mutlak golü önledi.

57. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında Diouf, penaltı noktasının hemen gerisinden kafayı vurdu. Yerde seken meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

75. dakikada ceza sahası içinde Cornelius'un pasında topla buluşan Siopis'in vuruşunu kaleci Munir iki hamlede kontrol etti.

87.dakikada Koita'nın aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

88. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşunu kaleci Munir kornere çeldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Serkan Çimen xxx, Tarık Ongun xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xx, Edgar le xxx, Vitor Hugo xx, Denswill xx (Trondsen dk. 76 x), Berat Özdemir xxx, Hamsik xxx, Dorukhan Toköz xx (Abdulkadir Parmak dk. 85 ?), Bakasetas xx (Abdulkadir Ömür dk. 63 x), Djaniny xxx (Siopis dk.63 x), Cornelius xxx (Koita dk. 77 x)

Yedekler: Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Aktaş Hatayspor: Munir xx, Fatih x, Burak Can Çamoğlu x (Sadık Baş dk. 30 x), Falette x, Burak Öksüz x (Popov dk. 46 x), Isaac Sackey x, Ribeiro x (Bertuğ dk.90 ?), Adekugbe x, Lobzhanidze x (Muhammed Mert dk. 46 x), Diouf x, Saint Louis x (El Kaabi dk. 46 x)

Yedekler: Adullah Yiğiter, Onur Ergun, Bülent Cevahir, Osman, Eren Fansa, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Djaniny (dk. 24), Cornelius (dk. 38) (Trabzonspor)

İHA

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçından notlar

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, 17'nci hafta mücadelesinde sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakat ve hasta oyuncular nedeniyle kadroda rotasyon yaptı. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme kadroda yer almazken, ilk 11’de yer alması beklenen Abdülkadir Ömür ise hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyerek yedek bırakıldı. Genç oyuncu kulübede forma şansı bekleyecek.

DJANINY DÖNDÜ

Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle Gervinho, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Djaniny ise ilk 11’de sahada yer aldı.

5’LİK SERİ

Trabzonspor bugünkü karşılaşmadan 3 puanla ayrılırsa evinde üst üste 5 galibiyet serisini yakalayacak. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada Fenerbahçe , Çaykur Rizespor , Gaziantep FK ve Adana Demirspor’u yenmişti.

36 BİN BİLET SATILDI

Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor karşısında sezonun ilk yenilgisini alarak namağlup unvanını yitiren bordo mavililerde, taraftarların maça ilgisi yoğun oldu. Bordo mavili taraftarlar şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarına destek olmak için gişelere akın etti. Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçında stadyumun yüzde 88’lik bölümünün biletleri tükenirken bilet satış rakamı 36 bini geçti.

DHA