ÖZET | Trabzonspor - Hatayspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig’deki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 35. hafta maçında ligin dişli ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Fırtına, sahadan galibiyetle ayrılıp rahat bir nefes almak istedi. Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapan Karadeniz ekibi 4. basamağı korumayı amaçladı. 3-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından üst üste Karagümrük ve Göztepe'ye kaybeden Hatayspor ise kötü gidişatı zorlu Trabzon deplasmanında sonlandırmaya çalıştı. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan maçı Trabzonspor, Vitor Hugo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

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Maça Hatayspor etkili başladı. Maçın 8. dakikasında Hatayspor, Trabzonspor'un yarı alanından serbest vuruş kazandı. Rberio'nun ceza sahasına gönderdiği ortaya Diouf kafasıyla köşeye vurdu. Uğurcan Çakır, uzanarak topu kontrol etti.

GOL | Trabzonspor 22. dakikada DJaniny'nin golüyle 1-0 öne geçti. Orta sahadan kaptığı topla savunmayı eksik yakalayan Trabzonspor'da Djaniny, topla birlikte ilerleyip rakibini çalımladıktan sonra, kalecinin üst köşesinden topu ağlarla buluşturdu.

45+1. dakikada Aabid’in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf’un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk Hatayspor eşitliği yakalamak için rakip kaleye baskısını artırdı. Ancak Trabzonspor kontrollü oyununu sürdürdü.

Dakika 59'da Trabzonspor bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şutu Hatayspor savunması engelliyor.

Dakikalar 75'i gösterdiğinde Hatayspor tehlikeli geldi. Trabzonspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrasında top Boupendza'nın önünde kaldı. Golcü futbolcu Serkan Asan'ı geçip şut attı ancak Serkan kayarak topun kaleye gitmesine engel oldu.

Trabzonspor 78. dakikada gole çok yaklaştı. Yusuf Sarı sağ kanattan topla birlikte 2 rakibini geçtikten sonra kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Yusuf yerden plasesini vurdu ancak Munir ayağıyla gole engel oldu.

Hatayspor, 90+2. dakikada Flavio'nun Boupendza'ya ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı.

90+4'te Mame Diouf penaltıyı kullandı, Uğurcan topu çıkardı. Pozisyon bir süre VAR'da incelendi ve penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

90+6'da bu kez topun başına Boupendza geldi, şutunu attı ve topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, uzatma dakikalarında yediği golle 3 puanı elinden kaçırdı. Bordo mavililer kazanamama serisini 4. maça çıkardı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk.66 Flavio), Yusuf (Dk.89 Kamil Ahmet), Bakasetas, Nwakaeme (Dk.79 Berat), Djaniny (Dk.89 Abdülkadir Ömür)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf (Dk.85 Billong), Santos, Katranis, Ribeiro (Dk.69 Muhammed), Aabid (Dk.85 Akomadi), Kamara (Dk.89 Burak Can), Traore, Boupendza, Diouf

GOLLER: Dk.22 Djaniny (Trabzonspor) - Dk.90+6 (P) Boupendza (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf (Trabzonspor) - Santos, Ribeiro, Yusuf, Boupendza, Traore (Atakaş Hatayspor)