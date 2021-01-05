ÖZET | Trabzonspor - Göztepe maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Trabzonspor, 28. dakikada Ekuban'ın attığı golle Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 9. maçta 6. galibiyetini (6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet) Trabzonspor, 17. maçı sonunda puanını 26 yaparken galibiyet hasreti 5 maça çıkan Göztepe ise 16. maçında 19 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada maçın ilk tehlikesi Trabzonspor'dan geldi. Ekuban'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci İrfan Can, kurtardı ve top kornere çıktı.

SARI KART | 11. dakikada kendisinden sıyrılan Ideye'ye yaptığı müdahale sonrası Trabzonspor'da Hosseini sarı kart gördü.

12. dakikada Göztepe'nin sol kanattan gerçekleştirdiği atakta yapılan ortayı Edgar Ie kafasıyla uzaklaştırmak isterken ceza sahası içinde topu önünde bulan Napoleoni'nin uygun pozisyonda gelişine yaptığı vuruş auta gitti.

SARI KART | 18. dakikada Göztepe'de Berkan Emir, Ekuban'ı arkadan çekerek yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

19. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortaya Obinna, ters bir kafa vuruşu yaparken İrfan Can topu çıkarmayı başardı.

25. dakikada Baker'ın ortasında Djaniny'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

GOL | 27. dakikada rakibinden çok sıyrılarak ceza sahasına giren Djaniny'nin içeri çevirdiği topta Abdülkadir Ömür ile Atınç topa birlikte dokunurlarken direkten dönen top sonrası Ekuban, boş kaleye vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi: 1-0.

31. dakikada Serkan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Ekuban'ın ön direkteki kafa vuruşu auta gitti.

45. dakikada yine sol kanatta rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Djaniny'nin geriye çıkardığı topta Marlon'un vuruşu auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Nwakaeme direğe takıldı!

50. dakikada Trabzonspor, yine sol kanattan etkili geldi. Nwakaeme'nin içeri kat ederek sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruş, uzak kale direğine çarparak auta gitti.

52. dakikada Göztepe ceza sahasına girerken önünde bir boşluk bulan Abdülkadir Ömür'ün vuruşu son anda savunmanın yatarak müdahalesi ile kornere gitti.

58. dakikada Göztepe'de Berkan'ın etkili ortasında Napoleoni ile yükselen Hosseini, kafa vuruşuyla topu kornere yolladı.

SARI KART | 59. dakikada Göztepe'de Atınç, Abdulkadir Parmak'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

74. dakikada Trabzonspor, Ekuban ile önemli bir şans yakaladı. Topu sürerek rakip ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'ın vuruşunu İrfan Can çıkarmayı başardı.

SARI KART | 85. dakikada Göztepe'de Obinna, Kamil Ahmet'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

90. dakikada Soner'in ortasında kale sahası içindeki Brown Ideye'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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STAT: Medical Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

TRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Edgar, Hosseini, Marlon- Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 81 Kamil Ahmet), Ekuban (Dk. 86 Afobe), Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Pereira), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 72 Flavio)

GÖZTEPE: İrfan Can - Murat, Mihojevic (Dk. 87 Beykan), Atınç, Berkan (Dk. 46 Burekovic), Nwobodo, Soner, Ndiaye, Napoleoni (Dk. 81 Burak), Halil, Ideye

GOL: Dk. 27 Ekuban (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Hosseini (Trabzonspor) - Berkan, Atınç, Nwobodo (Göztepe)

AVCI’DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Fatih Karagümrük maçına göre Göztepe karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Flavio’nun yerine Abdülkadir Ömür’e şans verdi. Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal’in yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.

ALTYAPIDAN 8 OYUNCU KADRODA

Bordo-mavililerde Göztepe karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna altyapıdan yetişen 8 oyuncu dahil edildi. Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür Göztepe karşısında ilk 11’de forma şansı bulurken, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç ve Safa Kınalı da kulübede yer aldı.

ÖMÜR 4 HAFTA SONRA

Karadeniz ekibinde, Süper Lig’in 12’nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı.