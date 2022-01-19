(ÖZET) Trabzonspor - Giresunspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 22. haftası Karadeniz derbisine sahne oldu ve Trabzonspor ile Giresunspor, kozlarını paylaştı. Akyazı'da oynanan 90 dakika adeta nefesleri kesti. Temponun bir an olsun düşmediği, Trabzonspor'un maçın büyük bir bölümünü üstün götürdüğü 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.





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68'de Umut Nayir'le öne geçen Çotanaklar'a Fırtına'nın yanıtı 78'de Andreas Cornelius ile oldu. Uzatma dakikalarında ise Okan Kocuk devleşti. 90+5'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Bakasetas, başarılı kaleciyi geçemedi. Penaltıda ihlal olduğunu tespit eden Alper Ulusoy, tekrar derken topun başına yine Bakasetas geçti. Yunan yıldızın penaltısını bir kez daha kurtaran ve maç boyunca muhtemeş bir performans sergileyen Okan, takımına 1 puanı getiren isim oldu.

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Sivasspor'un ardından Giresunspor'la da berabere kalan Abdullah Avcı'nın ekibi, 51 puanla Konyaspor'un 9 puan önünde haftayı lider kapattı. Kritik deplasmanda 1 puanı kapan Giresunspor ise 26 puanla 14. sırada yer aldı.

Trabzonspor'da sınırda olan Hüseyin Türkmen 4. dakikada, Yusuf Erdoğan ise 77. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü. Ayrıca 32. dakikada sakatlanan Abdülkadir Ömür, oyuna devam edemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Sergio'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kart sınırında olan 24 yaşındaki stoper, pazar günü oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

15' Trabzonspor, tehlikeli geldi. Sol kanattan koşu yapan Denswil'in çizgiden çevirdiği topa hareketlenen Visca, dokunuşu yapamadı.

21' Visca'nın topuk pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26' Sol kanatta topla buluşan Visca, boş durumdaki Bakasetas'a pasını aktardı. Yunan yıldızın sol çaprazdan attığı şutta Okan'ı geçen top direğin yanından auta çıktı.

32' Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür, yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı. Sarı kartı olan Hüseyin Türkmen de yerini Puchacz'a bıraktı. Puchacz sol beke, Denswil stopere geçti.

44' Sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topu önüne alan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45' Hayrullah'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top Uğurcan'da kaldı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

54' Trabzonspor'da Bakasetas'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta Giresunspor kalecisi Okan Kocuk, son anda topu çeldi.

58' Bordo Mavililer, Giresunspor kalesini Bakasetas'la yokluyor. Cornelius'Un tek pasına ceza sahası dışından sağ ayağıyla gelişine vuran Yunan oyuncu, Okan Kocuk'u geçemedi.

65' Cornelius'un kafasıyla indirdiği topa ceza sahası dışından vuran Bakasetas, bir kez daha Okan'ı geçemedi. Başarılı eldiven, yaptığı kurtarışlarla Giresunspor'u ayakta tutuyor.

GOL | 68' Flavio'nun ara pasına koşu yapan Aziz Behich, sol kanat çizgisinden yerden sert bir orta yaptı. Berat ve Hugo'nun bakışları önünde Uğurcan'a yakın bir açıdan tek vuruş yapan Umut Nayir, ağları sarstı. Giresunspor, Trabzonspor deplasmanında önde. 0-1

69' Giresunspor'da Sergio, Visca'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

72' Dorukhan Toköz'ün uzun mesafeden attığı şutta top Okan Kocuk'ta kaldı.

78' Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği. Dorukhan ve Berat kenarda, Siopis ile Yunus Mallı oyunda.

GOL | 78' Trabzonspor, Cornelius ile beraberliği yakaladı. Bruno Peres'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Danimarkalı forvet, Diarra'dan önce kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-1

81' Sağ kulvarı çok iyi kullanan Bruno Peres'in yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Cornelius, Okan Kocuk'u geçemedi.

86' Bruno Peres'in çevirdiği topta Bakasetas'ın vuruşu Perez'den döndü. Trabzonsporlu futbolcular penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi.

90+2' Siopis'in pasında ceza sahasında topu kontrol eden Cornelius, pasını aktardı. Perez'den seken top sonrası Trabzonsporlu futbolcular penaltı bekledi, oyun devam etti. Pozisyonu VAR'dan izleyen Alper Ulusoy, beyaz noktayı gösterdi ve Trabzonspor penaltı kazandı.

90+5' Trabzonspor'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Bakasetas, Okan Kocuk'u geçemedi. VAR'ın uyarısıyla penaltıyı inceleyen Alper Ulusoy, Giresunsporlu oyuncuların ceza sahasına önce girmesi nedeniyle penaltıyı tekrarlattı.

90+7' Okan Kocuk kalesinde devleşti ve Bakasetas'ın tekrar penaltısını da kurtardı.

Alper Ulusoy son düdüğü çaldı ve Karadeniz derbisi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin (Dk.31 Puchacz), Vitor Hugo, Denswill, Bruno, Dorukan (Dk. 78 Yunus), Berat (Dk. 78 Siopis), Abdülkadir (Dk. 31 Yusuf), Bakasetas, Visca, Cornelius.

GZT GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz (Dk. 90+2 Douglas), Zeki, Flavio, Sergino, Süleymanov, Diabete, Umut Nayır (Dk. 84 Balde)

GOLLER: Dk. 78 Cornelius (Trabzonspor) - Dk.68 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Yusuf (Trabzonspor) - Sergino, Zeki (GZT Giresunspor)