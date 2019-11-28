(ÖZET) Trabzonspor-Getafe maç sonucu: 0-1

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında sahasında İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşan Trabzonspor, Avrupa'da prestij maçlarına çıktı. Trabzonspor 4 yıl aradan sonra katıldığı Avrupa Lig'inde bir türlü istediğini bulamadı ve Getafe karşısında da genç ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Ünal Karaman'ın öğrencileri sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

Oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puanla son sırada yer alan Karadeniz ekibi, şanssızlığını kıramadı ve Avrupa'da galibiyete hasret kaldı. Getafe ise puanını 9 yaparak iddiasını son maça taşımayı başardı.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın 6. dakikasında Trabzonspor savunmasının arkasına atılan pasa Serkan müdahale etti, seken topa Molina ceza yayının biraz gerisinden sert vurdu fakat isabet sağlayamadı.

Maçın ilk sarı kartı 18. dakikada çıktı. Sol tarafta topla buluşan Molina, Hosseini'nin müdahalesi ile yerde kaldı ve konuk ekip tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Faulü yapan Majid Hosseini ise sarı kart gördü.

Trabzonspor gole çok yaklaştı

Mücadelede dakikalar 21'i gösterdiğinde Trabzonspor gole çok yaklaştı. Getafe savunması çıkarken büyük bir hata yaptı, Avdijaj kazandığı topla çaprazdan şutunu attı ancak topu kaybeden Bruno ikinci pozisyonda müdahale etmeyi başardı.

22. dakikada Trabzonspor yine tehlikeli gelen taraf oldu. Trabzonspor sol kanattan Fıratcan ile etkili geldi. Taşıdığı topu sağ ayağına alan genç futbolcu çaprazdan sert vurdu fakat kaleci yakın direğin dibinde gole izin vermedi.

Kale önünde büyük fırsat kaçtı

Trabzonspor'un genç futbolcuları gösterdikleri performans ile Getafe kalesinde önemli ataklar yaratmayı başardı. 24. dakikada Avdijaj sağ kanatta topla buluştu ve çalımlarla son çizgye inip dışarı çevirdi. Kaleciden seken topu önünde bulan Muhammet uygun durumda topu dışarı attı.

Getafe'den tehlikeli ataklar

35. dakikada bu kez tehlikeli gelen taraf Getafe oldu. Olivera sol kanattan kale sahasına iyi bir orta yolladı, ön direkteki Molina kafayı vurdu ancak arka direğe açılan topa uygun durumda Mata vuruş yapamadı.

Bu pozisyondan bir dakika sonrasında yine Getafe tehlikeli geldi. Trabzonspor kalesi büyük bir tehlike atlattı. Getafe sağ kanattan tehlikeli geldi. Savunma arkasına atılan pasa Molina hareketlendi ve içeri havalandırdı. Penaltı noktasının biraz solundaki Mata, önde yakalanan Erce'yi kafa vuruşuyla avlamak istedi fakat vuruşunda top üstten dışarı gitti.

41. dakikada Ortada kalan topa hamle yapmak isteyen Serkan'ın müdahalesi rakibine gelince genç sağ bek sarı kart gördü.

Mücadelenin 42. dakikasında ceza alanına gelen ortayı Trabzonspor savunması uzaklaştıramadı. Sol çaprazdan kaleyi gören Arambarri sol ayağıyla sert vurdu fakat üstten dışarı attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın 2. yarısına iki takım da ilk yarıdaki 11'leri ile sahada yer aldılar.

Maalesef top ağlarda

Karşılaşmanın 50. dakikasında Getafe skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Mata golü kaydeden isim oldu. Kenedy sol kanattan taşıdığı topu içeri ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Jaime Mata dönerek sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Yine tehlikeli geldiler

Maçın 55. dakikasında Getafe sol kanattan bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasına gelen ortada Mata tek topla müsait durumdaki Molina'yı gördü fakat Ivanildo Fernandes son anda ayak koyarak rakibinin kolay vuruş yapmasına izin vermedi.

59. dakikada Trabzonspor ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Avdijaj oyundan alındı, yerine bir diğer genç futbolcu Behlül Aydın girdi.

62. dakikada da Getafe oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli kaptan Molina oyundan çıkan isim oldu. Yerin ise Angel Luis Rodriguez dahil oldu.

65'te Hızlı hücuma çıkan Abdulkadir'i faulle durduran Fayçal Fajr sarı kart gören isim oldu

Mücadelenin 70. dakikasında Trabzonspor'da Hosseini kenara geldi, Campi oyunda.

74. dakikada Getafe'yi öne geçiren golü kaydeden Mata oyundan çıkan isim oldu. Oyuna giren isim David Timor oldu.

76. dakikada Fıratcan sol çizgi üzerinde Nyom'dan şık sıyrıldı ancak rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Allan Nyom bu pozisyonun ardından sarı kart gördü.

Maçta dakikalar 83'ü gösterdiğinde Trabzonspor fırsatı değerlendiremedi. Abdulkadir Parmak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci boşa çıktı fakat top arka direğe hareketlenen Doğan'ın gerisinde kaldı.

86. dakikada Konuk ekibi öne geçiren golün asistini yapan Kenedy kenara geldi. Son dakikalarda bu futbolcunun yerine giren isim ise Cucurella oldu. Bu aynı zamanda Getafe'nin son oyuncu değişikliği oldu.

89. dakikada Trabzonspor'da Kerem Baykuş oyundan çıktı ve yerine Kamil Ahmet Çörekçi girdi.

90. dakikada Hakeme itirazlarda bulunan Marc Cucurella sarı kart gördü.

Mücadele sona erdi ve Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci maçında sahasında konuk ettiği Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Gruptan çıkma şansını kaybeden bordo mavililer, prestij gözüyle baktığı bu maçtaki sonuçla 1 puanda kalırken, Getafe ise puanını 9'a yükseltti.

Maçın 11'leri:

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hosseini, Ivanildo, Abdürrahim Dursun, Kerem Baykuş, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Muhammet Akpınar, Fıratcan

Getafe: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx (Letonya)

TRABZONSPOR: Erce Kardeşler x - Majid Hosseini x (Dk. 70 Gaston Campi x), Ivanildo Fernandes x, Abdurrahim Dursun x, Serkan Asan x, Doğan Erdoğan xx, Fıratcan Üzüm x, Kerem Baykuş x (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi ), Abdulkadir Parmak xx, Donis Avdijaj x (Dk. 58 Behlül Aydın x), Muhammet Akpınar x

GETAFE: Leandro Chichizola xx - Dakonam Djene xx, Bruno xx, Allan Nyom xx, Mathias Olivera xx, Francisco Portillo xx, Mauro Arambarri xx, Faycal Fajr xxx, Kenedy xxx (Dk. 85 Cucu x), Jaime Mata xxx (Dk. 73 David Timor x), Jorge Molina xx (Dk. 61 Angel x)

GOL: Dk. 50 Mata (Getafe)

SARI KARTLAR: Majid Hosseini, Serkan Asan (Trabzonspor) - Fajr, Cucu, Nyom (Getafe)

Maçtan notlar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun 5. haftasında İspanya temsilcisi Getafe’yi ağırlayan Trabzonspor, genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, sakat oyuncuların çokluğuna rağmen kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth gibi diğer as oyuncularını da yedek kulübesinde oturtarak, Süper Lig’deki Galatasaray maçı öncesinde rotasyon yaptı.

Karaman, hafif sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen ile Joao Pereira’yı da kadroya almayarak Galatasaray maçı öncesinde dinlendirmeyi tercih etti.

Karadeniz ekibi, ligde son oynadığı MKE Ankaragücü maçına göre 9 farklı isimle sahaya çıktı.

Teknik direktör Karaman, sağ bekte Joao Pereira’nın yerine Serkan Asan’a, stoperde Hüseyin Türkmen’in yerine Ivanildo Fernandes’e, Gaston Campi’nin yerine Doğan Erdoğan’a, sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine Abdurrahim Dursun’a, orta sahada Obi Mikel’in yerine Abdulkadir Parmak’a, Jose Sosa’nın yerine Kerem Baykuş’a, sağ kanatta Yusuf Sarı’nın yerine Fıratcan Üzüm’e, sol kanatta Anthony Nwakaeme’nin yerine Donis Avdijaj’a, forvette Alexander Sörloth’un yerine Muhammet Akpınar’a görev verdi.

Kaptan Abdulkadir Parmak

Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak, Getafe maçında kaptanlık görevini üstlendi. Bordo-mavili ekipte kadroda yer almayan takım kaptanları Jose Sosa ile Joao Pereria’nın yokluğunda Abdulkadir Parmak, pazubendini takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

Fıratcan Üzüm ve Kerem Baykuş ilk kez 11’de

Sezon başında Eskişehirspor’dan transfer edilen Fıratcan Üzüm ile Trabzonspor’un altyapısından yetişen genç oyunculardan Kerem Baykuş, Getafe maçıyla ilk kez 11’de yer aldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Getafe maçında Trabzonspor’un altyapısından yetişen 7 futbolcuya 18 kişilik kadroda şans verdi. Bu futbolculardan Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar ilk 11’de bulunurken, Behlül Aydın ve Uğurcan Çakır yedek kulübesinde yer aldı.

Taraftarlar maça ilgi göstermedi

Gruptan çıkma şansını yitiren Karadeniz ekibinin, Getafe ile yaptığı maça bordo-mavili taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümünde boşluklar oluşurken maçı, az sayıda taraftar izledi.

Getafe yöneticilerine dostluk yemeği

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından Getafeli yöneticilere dostluk yemeği verildi.

Yemeğe, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, Dış İlişkiler Sorumlusu Ahmet Fikret Gökhan, Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu’nun yanı sıra Getafe Kulübü Asbaşkanı Valentin Sanchez, Yönetim Kurulu Üyesi Juan Leif Perez, Getafe Genel Müdürü Jose Maria Duran katıldı.