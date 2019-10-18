(ÖZET) Trabzonspor - Gaziantep maç sonucu: 4-1

Süper Lig´de çıktığı son iki maçını kazanan Trabzonspor, 8’inci hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yı konuk etti. Karşılaşmayı Bordo Mavili ekip 4-1'lik skorla yendi ve 3 puanı hanesine yazdıran takım oldu. Alınan bu sonuçla Trabzonspor kendi sahasında yenilmezlik serisini 9 maç çıkardı ve aynı zamanda puanını 15'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Gaziantep ise aldığı mağlubiyetle 11 puanda kaldı.

284 hafta sonra ilk kez lider

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 4-1 yenerek 284 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturdu. Karadeniz ekibi, Süper Lig’de puanını 15’e çıkartarak birinciliğe yükseldi. Bordo-mavililer, en son 2010-11 sezonunun 29. haftasında lider olmuştu. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor, zirvede olma şansı bulmazken, bu hasretine 9 sezon üzerine sonra son verdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR...

9. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Sturridge'in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

39. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta kafalardan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantep Futbol Kulübü 2. yarıya iyi başlayan taraf oldu ve 54. dakikada Jefferson'un attığı golle skor 2-1'e geldi. Kayode sol kanattan ceza sahasına sokuldu, içeri çevirdiği topun ardından Jefferson'un gelişine vuruşu ise ağlarla buluştu.

76. dakikada Trabzonspor skoru 3-1'e getiren taraf oldu. Jose Sosa, attığı müthiş golle takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Ceza yayı üstünde şut imkanı bulan Arjantinli oyuncunun sert vuruşu kaleci Lodygin'in müdahalesine rağmen ağlarla buşuştu.

Trabzonspor farkı açmaya devam etti. 81. dakikada Yusuf Sarı golü kaydetti ve skor 4-1'e geldi. Nwakame'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Sarı'nın yakın köşeye plase vuruşu ağlarla buluştu.

84. dakikada Gaziantep'te forma giyen Olarenwaju Kayode'nin, Yusuf Sarı'ya müdahelesi VAR'da incelendi. Kayode'ye kırmızı kart çıktı.

Karşılaşma sona erdi ve Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 4-1 yendi.

Trabzonspor: 4 - Gaziantep FK: 1

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Yusuf Sarı), Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Ahmet Canbaz), Sosa, Nwakeme, Sörloth, Sturridge (Dk. 64 Doğan Erdoğan)

Gaziantep FK: Lontigkin, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 69 Pawlowski), Djilobodji, Jefferson, Chibsah, Diarra, Kayode, Twumasi (Dk. 85 Kenan Özer)

Goller: Dk. 9 Sturridge, Dk. 14 Sörloth, Dk. 76 Sosa, Dk. 81 Doğan Erdoğan (Trabzonspor), Dk. 53 Jefferson (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 84 Kayode (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sosa, Dk. 60 Hüseyin Çimşir (yardımcı antrenör) (Trabzonspor), Dk. 60 Marius Sumudica (teknik direktör), Dk. 84 Diarra (Gaziantep FK)

Maçın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Gaziantep FK: Lodygin, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Erdem, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode

Maçtan notlar

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü (FK) ağırlayan Trabzonspor, 7. haftaya göre kadroda tek futbolcu değişikliğine gitti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Obi Mikel’e, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer vermedi. Bordo-mavili takımda bu futbolcunun yerine Daniel Sturridge ilk 11’de görev yaptı.

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor’da, geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edilen Yusuf Sarı ile 4. haftadaki Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes kadroda yer buldu.

Trabzonspor sahaya Atatürk tişörtleriyle çıktı

Trabzonsporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Öte yandan, maç öncesinde statta çalan 10. Yıl Marşı’na taraftarlarla da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Statın büyük bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar karşılaşma öncesinde futbolculara destekte bulundu.

Trabzonspor kulübü tarafından maç öncesinde taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar karşılaşma sırasında da sık sık "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Şenol Güneş karşılaşmayı izledi

Karşılaşmayı izlemek üzere stata gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’e taraftarlar ilgi gösterdi.

Bulunduğu alanda taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Güneş, karşılaşmayı takip etti.

Ahmet Ağaoğlu’ndan asker selamı

Maçtan önce okunan İstiklal Marşı sırasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı taraftarlar asker selamı verdi.

Öte yandan, Ağaoğlu karşılaşma öncesinde dünya şampiyonu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi plaket ve altınla ödüllendirdi.