(ÖZET) Trabzonspor-Gaziantep FK maç sonucu: 3-0

Süper Lig ’de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor , 13. hafta maçında Gaziantep FK'yı konuk etti. Medical Park Stadı'nda oynanan ve Suat Arslanboğa'nın yönettiği karşılaşmada gülen taraf ev sahibi oldu. 19'da Abdülkadir Ömür'ün süper golüyle öne geçen Fırtına, 42'de Jorge Djaniny ile farkı çıkardı. 45'te sahne alan Andreas Cornelius, skoru belirledi ve 90 dakika Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Üst üste 6. galibiyetini alan, yenilmezlik serisini 25 maça çıkaran ve yoluna doludizgin devam eden Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz devi, puanını 33'e yükseltti, en yakın rakipleriyle arasındaki 7 puanlık farkı korudu.

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaptanlık pazubandını Abdülkadir Ömür taktı.

Bu sezon ligde hiçbir deplasman maçını kazanamayan Erol Bulut'lu Gaziantep FK ise haftayı 15 puanla 14. sırada tamamladı.

Ev sahibinde sakatlığı tam olarak geçmeyen Marek Hamsik, riske edilmedi ve kadroya alınmadı. Uğurcan'ın yokluğunda ilk 11'de olacağı açıklanan Erce Kardeşler ise ısınma esnasında sakatlandı. Trabzonspor'un kalesini Arda Akbulut korudu.

Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin ardından uzun bir aradan sonra tribünlerin tam kapasiteye çıkarılması sonrasında Trabzonspor'un iç sahada çıktığı ilk maçında bordo-mavili taraftarlar karşılaşmanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin önemli kısmını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Gaziantep FK, Dicko'nun Vitor Hugo ile girdiği ikili mücadele sonrasında kırmızı kart bekledi. VAR ile görüşen Suat Arslanboğa, devam kararı verdi.

8' Gaziantep FK'da Kitsiou'nun ceza sahası dışından attığı şutta top direğin yanından auta çıktı.

9' Gaziantep ekibi tehlikeli geldi. Maxim'in kullandığı kornerde arka direğe koşu yapan ve kafa vuruşunu yapan Ertuğrul, Edgar'ı geçemedi. Arda'yı geçen topta kaleye yönelen Portekizli stoper, tehlikeyi önledi.

14' Trabzonspor, ilk tehlikeli atağında gole yaklaştı. Nwakaeme'nin pasına hareketlenen Djaniny, topu kontrol etti ve ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Araya giren Gaziantep savunması tehlikeyi önlemeyi başardı.

GOL | 19' Trabzonspor, genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile golü buldu. Abdülkadir Ömür, sağ taraftan taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest atışta orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

Attığı golün ardından yedek kulübesine koşan Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan takım arkadaşı Gervinho’nun formasını alarak golü tecrübeli isme armağan etti.

23' Gaziantep FK'da Ertuğrul Ersoy, Berat Özdemir'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

27' Siopis'in ceza sahası dışından attığı şutta top Gaziantep FK'nın stoperi Ertuğrul'dan döndü. Trabzonspor cephesi penaltı beklerken VAR ile görüşen Suat Arslanboğa, oyunu devam kararı verdi.

GOL | 42' Nwakaeme’nin pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Djaniny, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, top ağlarla buluştu: 2-0

GOL | 45' Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Djaniny’in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cornelius, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi.

45+1' Trabzonspor'un 3. golünden önce Dicko'ya faul yapıldığını iddia eden ve sert bir şekilde itiraz eden teknik direktör Erol Bulut ile Rumen orta saha Maxim, sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Erol Bulut, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Oğuz Ceylan'ın yerine Angelo Sagal oyunda.

54' Konuk ekip Gaziantep tehlikeli geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Maxim'in sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.

57' Gaziantep FK'nın Yunan sağ beki Kitsiou, Trabzonspor ceza sahasında Nwakaeme'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk takım futbolcuları penaltı bekledi, maçın hakemi Suat Arslanboğa 'devam' dedi ve top kornere çıktı. Maxim'in sağ kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Djilobodji'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Arda Akbulut, son anda çeldi.

57' Gaziantep FK'da Alin Tosca'nın yerine Hamza Mendyl girdi.

60' Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme, rakiplerinden kurtuldu ve ceza sahasına yakın bir bölgeden kendisine şut açısı buldu. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda Gaziantep kalecisi Günay, topu güçlükle çelmeyi başardı.

62' Gaziantep ekibi gole çok yaklaştı. Sağ kulvarı iyi kullanan Kitsiou'nun ceza sahası dışının çaprazından attığı şut direkten döndü.

64' Konuk ekip gol arıyor. Doğan’ın ceza sahasına ortasına penaltı noktasının gerisinde iyi yükselen Caulker’in kafa vuruşunda top yan direğe çarptı, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

66' Bir pozisyon daha kaçtı. Ceza sahasında topla buluşan Maxim, boş durumda olan Dicko'yu gördü. Tecrübeli forvetin gelişine yaptığı vuruşta top savunmadan sekti ve kornere çıktı. Maxim'im kullandığı korner sonrası ceza sahasındaki karambolde kalesinden ayrılan Arda, topu kontrol etmeyi başardı.

69' Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un yerine Stefano Denswil oyunda.

76' Nwakaeme’nin pasında orta sahadan aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Djaniny’in sol çaprazdan şutunda Günay meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

78' Gaziantep FK'da Djilobodji, Dorukhan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

81' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı, Berat Özdemir'in yerine Bruno Peres oyunda.

87' Karadeniz ekibinin yıldız hücumcusu Anthony Nwakaeme, yerini Serkan Asan'a bıraktı. Dorukhan Toköz'ün yerine de Yunus Mallı oyuna dahil oldu.

90+1' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Maxim’in ceza sahasına gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Maçın hakemi Suat Arslanboğa, son düdüğü çaldı ve 90 dakika Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Süleyman Özay

Trabzonspor: Arda Akbulut, Dorukhan Toköz (Dk. 87 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir (Dk. 81 Peres), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Yusuf Sarı), Djaniny, Nwakaeme (Dk. 87 Yunus Mallı), Cornelius (Dk. 69 Denswil)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Sagal), Caulker, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca (Dk. 57 Mendyl), Doğan Erdoğan (Dk. 72 Yusuf Türk), Recep Niyaz (Dk. 81 Furkan Soyalp), Kitsiou, Maxim, Dicko (Dk. 73 Merkel)

Goller: Dk. 19 Abdülkadir Ömür, Dk. 42 Djaniny, Dk. 45 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Dicko, Dk. 23 Ertuğrul Ersoy, Dk. 45 Maxim, Dk. 75 Djilobodji (Gaziantep FK)