ÖZET | Trabzonspor - Galatasaray maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 4. haftası Trabzonspor - Galatasaray maçına sahne oldu. Baştan son heyecanlı geçen maç 2-2 berabere sona erdi. Galatasaray ilk yarıda Emre Kılınç'ın golleri ile 2-0 öne geçti ancak Cornelius ve Nwakaeme ile fileleri havalandıran Trabzonspor sahadan puanla ayrıldı.





Trabzonspor bu sonuçla bu sezon ilk kez puan kaybederken 10 puana ulaştı. Galatasaray ise üst üste iki beraberlik aldı ve 4.haftayı 8 puanla tamamladı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel

TRABZONSPOR: Uğurcan- Peres, Edgar, Hugo, İsmail(Dk.37 Trondsen)(Dk.53 Denswil)- Berat, Hamsik- Abdülkadir Ömür(Dk.37 Yusuf), Bakasetas(Dk.81 Siopis), Nwakaeme- Cornelius(Dk.82 Koita)

GALATASARAY: Muslera- Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt- Berkan, Cicaldau(Dk.82 Taylan)- Emre(Dk.46 Aytaç), Morutan(Dk.46 Babel), Kerem(Dk.74 Mohamed)- Halil(Dk.82 Oğulcan)

GOLLER: Dk.41 Cornelius, Dk.61 Nwakaeme (Trabzonspor)- Dk.20-33 Emre (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Berat, Edgar (Trabzonspor)- Berkan (Galatasaray)





Maçtan dakikalar

3.dakikada savunmanın arkasına Cornelius sarktı ancak Luyindama son anda topu rakibinden aldı ve tehlikeyi önledi

SARI KART! 5.dakikada Galatasaray'da Berkan taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

8.dakikada Morutan kaleyi denedi şutu yandan auta gitti

12.dakikada Bakasetas'ın pasında Hamsikl bekletmeden kaleyi denedi ancak şutu isabetli olmadı

GOL! Galatasaray, Emre Kılıç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Savunmanın kaleciye geri pasını iyi takip eden Emre Kılınç topu kontrol eder etmez vuruşunu yaptı ve Uğurcan'ın altından topu filelere gönderdi.

24.dakikada sol kanattan gelen ortaya Cornelius kafayı vurdu şutu auta gitti

26.dakikada sağ kanattan gelen Halil penaltı noktasına doğru çıkardı Cicaldau vurdu şutu kalecide kaldı

NET FIRSAT! 28.dakikada Hamsik ara pasını verdi Cornelius hareketlendi bekletmeden vurdu şutu kaleci Muslera'da kaldı

29.dakikada Morutan ceza sahası dışından çok sert vurdu şutunu kaleci Uğurcan güçlükle çıkardı

30.dakikada yine Cornelius uygun durumda vurdu şutu üstten auta gitti

GOL! Galatasaray, 33.dakikada Emre Kılıç'ın golüyle 2-0 öne geçti. Sağ kanattan Kerem hareketlendi hızlı pasa hamle yaptı kaleci Uğurcan kontrol etmek istedi açılan topu Halil aldı ve hemen oynadı Emre Kılınç boş kaleye vurdu ve golü attı.

SARI KART! 36.dakikada Trabzonspor'da Berat yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve İsmail çıktı yerlerine Yusuf Sarı ve Trondsen girdi









GOL! Trabzonspor, 41.dakikada Cornelius ile farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına uzun atılan topu Bakasetas kafayla indirdi, Andreas Cornelius önce kontrol etti ardından plase bir vuruşla golü attı

45.dakikada Patrick van Aanholt kendi kazandığı topla rakip yarı sahaya kadar geldi ceza alanına girmeden şutunu çekti ama top savunmadan döndü

İlk yarıyı Galatasaray 2-1 üstün kapattı

İkinci yarı başladı. Galatasaray'da sakatlanan Emre ve orta saha oyuncusu Morutan çıktı yerlerine Babel ve Aytaç Kara girdi

49.dakikada sol kanattan Nwakaeme geldi ortasını yaptı savunma son anda topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 54.dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Trondsen yerine yeni transfer Denswil girdi.

60.dakikada ceza sahası önünde topu alan Kerem sol ayağıyla vurdu şutu farklı biçimde auta gitti

NET FIRSAT! 61. dakikada savunma arkasına bir anda Babel sarktı sol ayağıyla bekletmeden vurdu şutu yan ağlarda kaldı

GOL! Trabzonspor, 62.dakikada Nwakaeme ile durumu 2-2 yaptı. Sol kanattan Hamsik geldi çizgiye kadar indi rakiplerinin arasından pasını verdi Nwakaeme önce kontrol etti ardından net bir vuruşla golü attı.

SARI KART! 63.dakikada Trabzonspor takımından Edgar ceza sahası önünde yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

70.dakikada Nwakaeme ceza sahasına girmeden yerden vurdu şutu kalecide kaldı

73.dakikada ceza sahası dışından Babel vurdu ancak şutu farklı biçimde auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada oyundan Kerem Aktürkoğlu çıktı yerine Mostafa Mohamed girdi

ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 76.dakikada sağ kanattan Halil bir anda topu önünde buldu şutu savunmadan sekio kaleye yöneldi ancak yetişen Yusuf Sarı topu çizgiden çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 82.dakikada Trabzonspor'da oyundan Bakasetas ve Cornelius çıktı Siopis ve Koita girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 82.dakikada Galatasaray'da oyundan Halil ve Cicaldau çıktı Taylan ve Oğulcan girdi

85.dakikada sağ kanattan gelen topu Koita ceza sahasında kontrol etti şutu savunmadan geri geldi

90.dakikada ceza sahası dışından Yusuf Sarı vurdu kaleci Muslera son anda topu çıkardı

Mücadele 2-2 berabere bitti









Trabzonspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri...

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Berkan, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil Dervişoğlu





Trabzonspor, Süper Lig’in 4'üncü haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Giresunspor mücadelesine göre Galatasaray karşısında ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Serkan’ın yerine Peres’e, forvet hattında ise Djaniny’in yerine Cornelius’a görev verdi. Tedavileri devam eden ve antrenman eksiği bulunan Djaniny, Gervinho ile Dorukhan ise kadroda yer almadı.

DORUKHAN YİNE YOK

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sadece UEFA Konferans Ligi 3'üncü Tur'unda Molde FK ile oynanan ilk maçta yedek kulübesinde oturan Dorukhan Toköz, sonraki 6 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroda şans bulamamıştı. Milli arada tedavi sürecini büyük ölçüde tamamlayan ve bir süre takımla denenen Dorukhan’ın Galatasaray karşılaşmasıyla ligde bordo-mavili forma ile ilk kez bir maçta kadroda yer alması beklenirken, oyuncunun ayak bileğinde ödem olduğu ve bu nedenle bu maçta da takımdaki yerini alamadığı belirtildi.

İKİ TAKIM DA 11’DE İLK KEZ 4 YERLİ OYUNCU SAHAYA ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sezon öncesi takımların en fazla 8 yabancı ve en az 3 yerli oyuncuyla sahaya çıkma kararı sonrası ligde oynanan ilk üç karşılaşmada 11’inde 3’er yerli oyuncu yer alan Trabzonspor ile Galatasaray’da, bu karşılaşmada ilk 11’inde 4 yerli ve 7 yabancı oyuncuya görev verildi.

UĞURCAN VE MUSLERA TOKEN TAKAS ETTİ

Trabzonspor’da kaptan Uğurcan Çakır ile Galatasaray kaptanı Muslera karşılaşma öncesi saha kenarında bir araya geldi. İkili bu buluşmada birbirlerine kendi kulüplerine ait Fan Token takasını gerçekleştirdi.

AHMET AĞAOĞLU MAÇA GELEMEDİ

Trabzonspor kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kızının ev kazası geçirmesi nedeniyle karşılaşmaya gelemedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da, Ahmet Ağaoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

TERİM’DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11’de üç değişikliğe gitti. Sakatlıklar nedeniyle eksik kadro ile Trabzon’a gelen sarı-kırmızılılarda Terim, sağ bekte Boey’in yerine Yedlin’e, hücum hattında Barış’ın yerine Emre Kılınç’a ve Diagne’nin yerine Halil’e şans tanıdı. Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli ile cezası süren Marcao olmak üzere 5 futbolcu kadroda yer almadı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.

YESIC’TEN TRABZONSPOR’A ZİYARET

1989-90 sezonunda Trabzonspor formasını giyen Miodrag Yesiç, Galatasaray maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Burada Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar ve Eda Lermi Zorer ile bir süre görüşen Yesiç, bordo-mavililere Galatasaray maçında başarı diledi