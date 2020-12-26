ÖZET | Trabzonspor - Galatasaray maç sonucu: 0 - 2

Göztepe galibiyetiyle yeniden moral bulan Galatasaray, Süper Lig'in 15. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u da 2-0 yendi. Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in yokluğunda aldığı bu galibiyetle puanını 29 yaptı ve lider oldu. Abdullah Avcı geldikten sonra ilk kez kaybeden Trabzonspor ise 20 puanda kaldı. Galatasaray ayrıca Trabzonspor'un yeni stadında ilk kez lig maçı kazanmış oldu

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo (Dk. 67 Hosseini), Marlon, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 67 Afobe), Flavio, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 34 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Belhanda (Dk. 86 Falcao), Arda Turan (Dk. 71 Emre Akbaba), Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Luyindama)

Goller: Dk. 44 Arda Turan, Dk. 55 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Taylan Antalyalı, Dk. 24 Elabdellaoui, Dk. 77 Ömer Bayram (Galatasaray) Dk. 35 Flavio, Dk. 41 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)





Maçtan notlar

5.dakikada Feghouli kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutun çekti top az farkla üstten auta gitti

6.dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Flavio bekletmeden vurdu şutu üstten auta gitti

NET POZİSYON! 11.dakikada savunmanın arkasına sarkan Djaniny çarpaz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya durumda vurdu şutu yandan auta gitti

13.dakikada Nwakeme ceza sahası dışından vurdu şutu savunmadan geri geldi

SARI KART! 14.dakikada Galatasaray'dan Taylan Antalyalı, Nwakaeme'ye yaptığı faul sonucu sarı kart gördü









20.dakikada sol kanattan Saracchi ortaladı ancak Trabzonspor savunması topu çıkardı

NET FIRSAT! 22.dakikada sağ kanattan gelen ortayı Trabzonspor savunması çıkardı, Taylan arka direğe tekrar kaldırdı uygun durumda Oğulcan vurdu ama şutu yan ağlarda kaldı

SARI KART! 24.dakikada Galatasaray'dan Omar Ellabdellaoui, Nwakaeme'ye yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

OKAN KURTARDI! 25.dakikada sol kanattan gelen ortaya Vitor Hugo kafayı vurdu kaleci Okan adeta 90'dan çıkardı

28.dakikada Feghouli sağ kanattan topa hareketlenmek isterken sakatlandı ve değişiklik istedi

32.dakikada sol kanattan Marlon ceza sahasına girdi yerden pasını son anda Taylan uzaklaştırdı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 34.dakikada sakatlanan Feghouli çıktı yerine Ömer Bayram girdi

SARI KART! 35.dakikada Trabzonspor'dan Flavio, rakip yarı sahada Taylan'a yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

SARI KART! 42.dakikada Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak, ceza sahası önünde Emre Kılınç'a yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

43.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruşu Emre Kılınç kullandı şutu üstten az farkla auta gitti

GOL! 44.dakikada Galatasaray, Arda Turan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Emre Kılınç şutunu çekti kaleci Uğurcan'dan seken topu tamamlayan Arda Turan golünü attı

İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

49.dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Saracchi çizgiye kadar indi pasını savunma son anda kornere gönderdi

52.dakikada sağ kanattan Belhanda ortasını yaptı top az farkla auta gitti

GOL! 55.dakikada Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın golüyle 2-0 öne geçti. Sol kanattan Ömer Bayram ara pasını verdi, topu iyi kontrol eden Oğulcan kaleci ile karşı karşıya durumda golü attı. Golün ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonucu gol geçerli oldu

60.dakikada sağ kanattan Omar'ın ortasına Arda Turan kafayı vurdu şutu savunmadan sekip kornere gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 67.dakikada Yusuf Sarı ve Vitor Hugo çıktı yerlerine Hosseini ve Afobe girdi

AFOBE ETKİLİ GELDİ! 69.dakikada orta alanda kaptığı topla rakip kaleye gelen Afobe bekletmeden vurdu yerden şutu dışarı gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 70.dakikada Arda Turan çıktı yerine Emre Akbaba girdi

71.dakikada ceza sahası dışından Baker vurdu şutu kaleci Okan'da kaldı

NET POZİSYON! 74.dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Abdulkadir Parmak, sağ ayağıyla vurdu şutu kaleci Okan'dan döndü, kale sahasında tekrar topu alan Abdulkadir bu kez sol ayağıyla vurdu ancak top dışarı gitti

SARI KART! 75.dakikada Galatasaray'dan Ömer Bayram yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

82.dakikada savunmanın arkasına Afobe sarktı vuruşunu da yaptı ancak pozisyonun sonunda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 85.dakikada Oğulcan Çağlayan ve Belhanda çıktı yerine Luyindama ve Falcao girdi

90.dakikada uygun durumda Djaniny vuruşunu yaptı ancak top kaleci Okan'dan döndü

Galatasaray mücadeleyi 2-0 galip bitirdi









Maçtan notlar









Süper Lig’in 15. haftasıda Galatasaray’ı konuk eden Trabzonspor’da, geçen haftaki Atakaş Hatayspor maçına göre tek değişiklik yapıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caleb Ekuban’ın yokluğunda sağ kanatta Yusuf Sarı’ya görev verdi. Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, ilk kez 11’de sahaya çıktı. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate’nin yanı sıra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı. Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Galatasaray karşılaşmasıyla ilk büyük karşılaşmasına çıktı.

Galatasaray’da eksikler

Galatasaray’da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinden bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra, Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmadı.

Marcao, döndü

Ligin 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14. haftadaki Göztepe maçında takımda yer alamayan Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Luyindama yedek kulübesine çekilirken Marcao, Donk ile stoperde görev yaptı.

Falcao, 8 maç sonra

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 2 ay sonra maç kadrosuna alındı. Galatasaray’da son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, sonrasındaki 8 resmi müsabakada forma giyemedi. Söz konusu müsabakaların 1’inde cezalı olan Falcao, kalan süreçte 7 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Takımın başında sahaya Levent Şahin çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ceza nedeniyle takımın başında görev yapamadı. Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve Göztepe maçında da yer almayan Terim’in yerine yardımcı antrenör Levent Şahin, takımın başında görev aldı.

Kadroda 2 değişiklik

Sarı-kırmızı takım, Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçının başlangıç kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Göztepe karşılaşmasının ilk 11’inde yer alan isimlerden Luyindama’nın yerine Marcao, Diagne’nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.

Statta müzik sesi yok

Trabzonspor’un efsanesi Özkan Sümer’in hayatını kaybetmesi nedeniyle statta müzik çalınmadı. Ayrıca Trabzonsporlu futbolcular da ısınmaya üzerinde Özkan Sümer’in fotoğrafının basılı olduğu siyah renkli tişörtlerle çıktı.



