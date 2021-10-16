(ÖZET) Trabzonspor - Fenerbahçe maç sonucu: 3-1

Süper Lig 'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe 'yi ağırladı. Bordo-Mavili ekip 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 21'e yükseltti ve Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi oldu. Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.

Diego Rossi'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de Min Jae-Kim 23. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Trabzonspor'un gollerini Bakasetas(2) ve Yusuf Sarı kaydetti.

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Maçtan dakikalar

2. dakika | Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Djaniny'nin yerden arka direğe çevirdiği topa Gervinho dokundu. Novak son anda topun ağlara gitmesini önledi.

Fenerbahçe'den erken gol

GOL | 3. dakikada Fenerbahçe Diego Rossi ile öne geçti. Mesut'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Valencia, şut şansı bulmak isterken Berat araya girdi. Seken topla buluşan Rossi, yerden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

10. dakika | Fenerbahçe'de Valencia korkuttu. Sakatlık yaşayan futbolcu sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna geri döndü.

Sarı kart | 14. dakikada Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Gervinho'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

20. dakika | Trabzonspor Bakasetas ile gole yaklaştı. Bakasetas'ın çaprazdan yaptığı vuruş, az farkla dışarı çıktı.

21. dakika | Bu sefer Fenerbahçe etkili geldi. Osayi-Samuel'in sağdan çevirdiği topta, kaptan Mesut Özil'in vuruşu Uğurcan'da kaldı.

Fenerbahçe 10 kişi

Kırmızı kart | 23. dakikada Min-Jae Kim, Djaniny'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Trabzonspor beraberliği sağladı

GOL | 25. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bakasetas'ın yerden sert kullandığı serbest vuruşta Altay topu çelmek istedi ama topun çizgiyi geçmesini önleyemedi.

26. dakika | Ferdi'nin sol taraftan sert şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

Sarı kart | 37. dakikada Gustavo itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

40. dakika | Trabzonspor'da Berat'ın ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti.

Büyük karambol

42. dakika | Trabzonspor çok tehlikeli bir atak geliştirdi. Üst üste üç pozisyonda Fenerbahçe savunması gole izin vermedi.

Oyuncu değişikliği | 43. dakikada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Nwakaeme yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.

45+1. dakika | Bakasetas'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Osayi-Samuel topu uzaklaştırdı.

45+3. dakika | Trabzonspor bir kere daha etkili geldi. Bakasetas'ın sol kanattan ortasında Vitor Hugo'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı sona erdi | İlk yarı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

Oyuncu değişikliği | Trabzonspor'da ikinci yarıda Denswil yerine Trondsen oyuna dahil oldu.

Bruno Peres devam edemedi

51. dakika | Trabzonspor'da sakatlanan Bruno Peres oyuna devam edemedi. Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.

55. dakika | Bakasetas, Fenerbahçe kalesini yokladı, şut Altay'ın kucağında kaldı.

56. dakika | Fenerbahçe serbest vuruşla atak geliştirdi. Szalai'nin kafa vuruşunda top Uğurcan'da kaldı.

Sinirler gerildi

Sarı kart | 61. dakikada sahada sinirler gerildi. Enner Valencia ile Edgar le arasındaki tartışmada İki futbolcu da sarı kart gördü.

Oyuncu değişikliği | Fenerbahçe'de Valencia yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

67. dakika | Trabzonspor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası içinden çektiği şut az farkla auta çıktı.

Oyuncu değişikliği | 68. dakikada Berat'ın yerine Siopis, Gervinho'nun yerine ise Cornelius oyuna girdi.

72. dakika | Trabzonspor'da Cornelius'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

Oyuncu değişikliği | Fenerbahçe'de Sosa ve Tisserand, Rossi ile Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldular.

Direkten döndü

80. dakika | Trabzonspor gole çok yaklaştı. Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda top direkten döndü. Seken topa Djaniny hareketlendi ama Tisserand araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.

Trabzonspor penaltı kazandı

GOL | 83. dakikada Cornelius topa doğru hamle yapmak isterken Szalai ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas takımını öne geçiren golü kaydetti.

GOL | 90+1. dakikada Yusuf Sarı Trabzonspor'un 3. golünü kaydetti. Cornelius'un vuruşunda Altay gole izin vermedi. Seken topa Yusuf Sarı vuruşunu yaptı. Gustavo'dan seken top ağlara gitti.

Maç sona erdi | Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Trabzonspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, Denswil, Berat Özdemir, Bakasetas, Gervinho, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim Min Jae, Attila Szalai, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Valencia