(ÖZET) Trabzonspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-1

Süper Lig 2020-2021 sezonu 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 76'da Pelkas'ın golüyle 1-0 yendi. Maçın başından sonunda kadar sürpriz şekilde oyunun hakimi olan Sarı Lacivertliler, özellikle ilk ayrıda yüzde yüzlük gol pozisyonlarından yararlanamdılar. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır kalesinde harika kurtarışlara imza atarak takımının maça tutunmasını sağladı.

İkinci yarıda da golleri kaçırmaya devam eden Fenerbahçe'de 76. dakikada Pelkas sahneye çıktı. Yunan hücumcu uzaklardan kaleye gönderdiği sert şutla Uğurcan Çakırn'ın solundan topu ağlara gönderdi. Maçın son bölümünde Trabzonspor baskı kursa da şutlar bir türlü kaleyi tutmadı. uzatmaların son bölümünde Fenerbahçe'de kontratak sonucunda Samatta da yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı.

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Maçtan dakikalar...

1' Maçın ilk saniyelerinde Nwakaeme'nin uzaklardan şutu üstten auta gitti. Yıldız forvet Altay'ın kalesini terk ettiğini görünce şansını denedi.

7' Samuel'i arkadan çeken Ekuban sarı kart gördü.

İLK TEHLİKE FENER'DEN

11' Sosa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Serdar Aziz kafayı çok güzel vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

20' Maçtaki ilk isabetli şut 20. dakikada Pelkas'tan geldi. Uğurcan üzerine gelen şutta zorlanmadı.

22' Djaniniy'nin sağ kanattan arka direğe gönderdiği ortada Nwakaeme'nin gelişine şutu yandan auta gitti.

UĞURCAN ÜST ÜSTE MÜTHİŞ ÇIKARDI

25' Uzaklardan Mert Hakan'ın şutunda Uğurcan Çakır topu çeldi. Onun çeldiği top Pelkas'ın önüne düştü. Yunan oyuncunun şutunda top savunmadan döndü. Bu topa da Szalai vurdu ancak Uğurcan yine harika çıkardı.

UĞURCAN'DAN İNANILMAZ KURTARIŞ!

30' Szalai'nin ortasında Thiam'ın kafasını Uğurcan harika çıkardı. İlk yarım saat geride kalırken Fenerbahçe'nin ciddi ataklarını Uğurcan adeta tek başına önledi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

48' Djaniny'nin sağ çaprazdan şutu diğer kanattan taca gitti.

51'Ekuban ceza sahasında yerde kaldı, penaltı bekliyor. Yaşar Kemal Uğurlu "devam" dedi.

YİNE UĞRCAN YİNE UĞURCAN!

53' Sağ kanattan kullanılan kornerde Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı. Uğurcan kurtarışlarıyla maça damga vuruyor.

66’ Mesut Özil yerini Samatta’ya bırakıyor.

66' Thiam çıktı, Valencia girdi.

70' Trabzonspor maçtaki ilk isabetli şutunu 70. dakikada attı. Nwakaeme'nin şutu Altay'da kaldı.

73’ Mert Hakan ve Osayi Samuel’in yerine Ozan TUFAN ve Ferdi oyunda...

BU KEZ KURTARAMADI

76' Pelkas'ın uzaklardan şutunda Uğurcan Çakır köşeye giden topu çelemedi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Trabzonspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hugo, Edgar, Flavio, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Thiam



