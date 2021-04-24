ÖZET | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-0

Süper Lig'de üst üste 5 maçta berabere kalan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Trabzonspor rakibini yenerek kötü gidişatını durdurmak ve galibiyet hasretine son vermek istedi. Fatih Karagümrük ise deplasmanda galibiyet aradı.

Maça Trabzonspor etkili başladı. İlk yarıda bordo mavililer tehlikeli ataklarla rakip kalede gol aradı. Karagümrük'te Salibur ilk yarıda gol arayan isimdi. Bordo mavililer, ilk yarıyı Djaniny'nin penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Karagümrük, eşitlik golü bulmak için Trabzon kalesine ataklarını sıklaştırdı ancak kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Djaniny, takipçiliğini konuşturarak 2. golü atıp maçın skorunu belirledi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Ekuban sağ kanattan ceza sahasına ortasını gönderdi. Savunmaya çarpan top kaleye doğru yöneldi. Karagümrük kalecisi Viviano topu elinden kaçırdı, savunmada Fatih topu uzaklaştırdı. Sonrasında yaşanan pozisyonda yaklaşık 30 metreden Nwakaeme şutunu attı, kaleci Viviano iki hamlede topu kontrol etti.

7' Karagümrük gole çok yaklaştı. Salibur, kaleyi karşıdan gören mesafeden yaklakış 25 metreden şutunu üst sağ köşeye gönderdi ancak bordo mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır gole izin vermeyerek topu kornere çeldi.

12' Ekuban'ın kullandığı kornerde Karagümrük savunmasında yaşanan karambol sonrasında top sol kanada açıldı. Marlon'un ceza sahasına gönderdiği ortaya Nwakaeme vurdu top auta çıktı. Ancak Nwakaeme, Fatih eline çarptığı gerekçisiyle itiraz etti.

13' Yapılan VAR incelemesi sonrasında hakem Ali Şansalan'ın pozisyonu incelemesi istendi. Şansalan'ın pozisyonu incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

GOL | 15' Bordo mavililerde topun başına Djaniny geldi. 30 yaşındaki forvet kaleci Vİviano'yu ters köşeye yatırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

36' Trabzonspor etkili geldi. Baker, savunma arkasına koşu yapan Djaniny'ye pasını attı. Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunu attı ancak Fatih Karagümrük kalecisi Viviano ayaklarıyla topu kornere çeldi.

37' Bordo mavililer yine tehlikeli geldi. Sağ kanattan Baker serbest vuruşu içeriye orta olarak kullandı. Arka direğe giden topu Nwakaeme uzak direğe doğru çevirdi. Ekuban topa son anda yetişip dokunda ancak top yandan az farkla auta çıktı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

52' Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Sol kanattan Serhat ceza sahasına yerden ortasını gönderdi. Mevlüt gelişine şutunu yaptı ancak kaleci Uğurcan net pozisyonu çıkarmayı bildi.

55' Karagümrük bir kez daha etkili geldi. Paslaşarak Trabzonspor ceza sahasına gelen İstanbul ekibinde Ndao, sağ çizgiden arka direğe doğru ortasını yaptı, Salibur gelişine şutunu attı ancak Uğurcan son anda direkt dibinde topu kornere çeldi.

GOL | 66' Karagümrük'te sol kanat Serhat, kaleci Viviano'ya topu göndermek istedi ancak araya giren Djaniny topu alıp kaleciyi geçtikten sonra topu filelerle buluşturdu.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 5 maç sonra galibiyet aldı.



