(ÖZET) Trabzonspor-Empoli maç sonucu: 0-1

Karadeniz ekibi, kamp dönemindeki son hazırlık maçını bugün Avusturya’da oynadı ve Serie A ekiplerinden Empoli ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavili ekip, taraftarlara kapalı olarak oynanan mücadelede İtalyan temsilcisine 1-0 mağlup oldu.

Sportstadion Langau Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini Empoli, 14. dakikada Destro ile açtı ve 1-0 öne geçti. İlk ayrı İtalyan ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken 2. yarıda gol sesi çıkmadı ve İtalyan ekibi mücadeleyi 1-0 kazandı.

trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor 'un hazırlık maçları

Slovenya’da çıktığı ilk 2 maçta MTK Budapeşte’yi 2-1 mağlup edip, Slovacko ile 2-2 berabere kalan Bordo-Mavililer, bir diğer İtalya temsilcisi Torino’ya 3-0 yenilmişti.

Maçtan dakikalar

5'| Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Doğucan Haspolat, kale alanına doğru ortasını yaptı. Savunmadan seken top kornere gitti.

GOL | Empoli 14. dakikada Destro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Köşe vuruşundan kale alanına doğru gönderile ortada Destro kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu bir kez daha önünde bulan Destro bu sefer vuruşunda topu ağlara gönderdi.

22'| Sol kanatta topla buluşan Kouassi rakibinden sıyrılarak ceza sahasına doğru yöneldi. Kouassi'nin yerden içeriye çevirdiği topta savunma araya girerek pozisyonu engelledi.

32'| Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen top, savunmadan sekerek ceza sahası dışına açıldı. Topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın şutu savunmadan döndü.

42'| Sol kanatta topla buluşan Doğucan Haspolat'ın arka direğe doğru gönderdiği pasa kimse yetişemedi ve top doğrudan auta gitti.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Empoli'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

50'| Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta Abdülkadir Ömür ortasını yaptı. Djaniny'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.

59'| Hızlı bir şekilde kullanılan serbest vuruşta ceza sahası dışarısında topla buluşan Baldanzi, uzak mesafeden şutunu gönderdi. Top yandan auta gitti.

64'| Sol kanattan hücuma çıkan Eren Elmalı'nın ceza sahasına doğru gönderdiği topu Empoli savunmasından Viti kafayla uzaklaştırdı.

78'| Trabzonspor etkili geldi. Ön alanda bası yapan Trabzonspor'da Kouassi topu kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Kouassi'nin yerden arka direğe doğru gönderdiği topa Visca vuruşunu yaptı. Kaleci son anda topu kornere çeldi.

82'| Sol kanatta topla buluşan Edin Visca, ceza sahası yayı üzerindeki Bakasetas'a pasını aktardı. Bakasetas'ın vuruşunda top savunmadan geri döndü.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma Empoli'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor-Empoli maçı 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Vitor Hugo, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Yusuf, Kouassi, Abdülkadir, Djaniny

Empoli: Vicario, Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi, Henderson, Marin, Bandinelli, Bajrami, Destro, Satriano