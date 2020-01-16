(ÖZET) Trabzonspor - Denizlispor maç sonucu: 2-0

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında vinde Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Yeni transfer Badou Ndiaye'nin ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Bordo Mavililer'in golleri 18'de Sörloth, 79'da ise Nwakeme'den geldi.

Maçın rövanşı 23 Ocak'ta oynanacak.

Maçtan dakikalar...

22. dakikada ceza sahası dışından Sosa'nın kale sahasına doğru gönderdiği topa Sörloth hamle yapmak istedi ancak, meşin yuvarlak direkt filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Zeki Yavru'nun yerden ceza sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Obi Mikel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Aissati'nin vuruşunda kaleci Erce'den dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'den aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

56. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası içinde yaptığı ortada Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

61. dakikada Ndiaye'nin sol taraftan ortasında Hüseyin Türkmen'in kale sahası içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Sosa ile paslaşmasında topu önüne alan Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ın solundan ağlarla buluştu. 2-0

Trabzonspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Pereira, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj da kadroda yer almadı.



