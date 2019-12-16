(ÖZET) Trabzonspor - Denizlispor maç sonucu: 1 - 2

Süper Lig'de 15. haftanın kapanış gününde Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'da Denizlispor'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan Bordo Mavililer, Sörloth ve Nwakaeme ile etkili oldu. 21'de Nijeryalı Nwakaeme ev sahibini 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha sert ve hızlı oyunuyla dikkat çeken Denizlispor'da eski Trabzonsporlu Rodallega 59. dakikada Aissati'nin ortasına kafayı harika vurdu ve takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.

82'de Rodallega bu kez Berdych'in pasında ceza alanında Uğurcan'a müthiş bir çalım attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu skorun ardından Denizlispor 21 puana ulaşırken, Trabzonspor 26 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar...

10' Rodallega'nın uzaklardan şutunu Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

16' Jose Sosa ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan vurdu ancak Adam Stachowiak topu kontrol etmeyi başardı.

21' GOL! Nwakaeme'nin golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Joao Pereira'nın pasında Daniel Sturridge sağ kanattan ceza sahası son çizgisine kadar indi ve içeriye çıkardı. Oğuz Yılmaz topu uzaklaştırmak isterken araya Nwakaeme girdi ve topu ağlara gönderdi.

35' Sörloth'un sol çaprazdan vuruşunda arka direkte Sturridge topu ağlara gönderdi ancak İngiliz oyuncu net şekilde ofsayttaydı.

Sturridge'in attığı gol VAR'da incelendi ve öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

59' Rodallega Denizlispor adına beraberliği getiren golü attı.

Aissati'nin hafif sağ çaprazdan ortasında ceza alanında boş pozisyonda olan Rodallega, kafayı harika vurdu ve maça beraberliği getirdi; 1-1.

74' Caleb Ekuban verkaç ile ceza alanı içerisine giriyor altıpas sol çaprazından vuruyor ancak Adam Stachowiak açıyı kapatıyor ve topu kornere çeliyor.

82' GOL! Soldan Barrow'un getirdiği topta, ceza alanında Berdich topu aldı ve hemen yanındaki Rodallega'ya verdi. Kolombiyalı golcü altıpasta kaleci Uğurcan Çakır'a harika bir çalım attı ve boş kaleye topu ağlara göndererek Denizlispor'u 2-1 öne geçirdi.

İki takımın maç kadroları:

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır - Filip Novak - Hüseyin Türkmen - Joao Pereira - Gaston Campi - John Obi Mikel - Jose Sosa - Yusuf Sarı - Anthony Nwakaeme - Daniel Sturridge - Alexander Sörloth

Yedekler:

Erce Kardeşler - Abdurrahim Dursun - Ivanildo Fernandes - Serkan Asan - Abdulkadir Parmak - Doğan Erdoğan - Ogenyi Onazi - Caleb Ekuban - Donis Avdijaj - Fıratcan Üzüm

Denizlispor:

Adam Stachowiak - Zeki Yavru - Mustafa Yumlu - Zakarya Bergdich - Oğuz Yılmaz - Ismail Aissati - Radoslaw Murawski - Hadi Sacko - Olcay Şahan - Modou Barrow - Hugo Rodallega

Yedekler:

Tolgahan Acar - Tiago Lopes - Emre Sağlık - Kadir Kurt - Sedat Şahintürk - Recep Niyaz - Marc Kibong Mbamba - Burak Çalık - Mehmet Akyüz - Oscar Estupinan