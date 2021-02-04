(ÖZET) Trabzonspor - Denizlispor maç sonucu: 1-0

Süper Lig’de son 6 maçını kaybetmeyen ve Beşiktaş galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u konuk etti. Medical Park Stadı’nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği 90 dakika Bordo Mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor'a üst üste 4. galibiyeti getiren gol 61'de yeni transfer Anastasios Bakasetas'tan geldi. Denizlispor'u 3 maç sonra mağlup eden Karadeniz devi, 39 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 17 puanla 21. sırada kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Djaniny, dönerek vuruşunu yaptı, top Mustafa Yumlu'dan döndü. Seken topa yeniden vuran Djaniny, çerçeveyi tutturamadı.

6' Denizlispor'da kazanılan kornerde topun başına Sagal geçti. Solak oyuncunun sağ kanattan yerden ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top kaleye yöneldi. Uğurcan'ı geçen top üst ağlarda kaldı.

14' Trabzonspor tehlikeli geldi. Sol kanattan içeri giren Nwakaeme'nin hava pasında topu göğsüyle yumuşatan Bakasetas bekletmeden vuruşunu yaptı, Denizlispor kalecisi Cenk güçlükle topa uzandı.

17' Baker'ın kullandığı kornere gerilerden gelen Vitor Hugo yükseldi ve vuruşunu yaptı. Arka direkte Nwakaeme zor pozisyonda topa dokundu, top üstten auta çıktı.

18' Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşun ardından topa dokunan Denizlisporlu Sagal, sarı kart gördü.

21' Trabzonspor'un hızlı hücumunda Ekuban'ı düşüren Recep Niyaz, sarı kart gördü.

24' Sağ kanatta topla buluşan Sagal, içeriye doğru kat etti. Ceza sahası dışında kendisine pozisyon yaratan ve şut açısı bulan Sagal, vuruşunu yaptı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan, topu güçlükle çeldi.

29' Trabzonspor'da Ekuban direğe takıldı. Denizlispor ceza sahasında topla buluşan Djaniny, Sakıb'tan harika sıyrıldı ve ortasını gönderdi. Ekuban'ın boş pozisyonda yaptığı şut direkten auta çıktı.

32' Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekerek Djaniny'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topa Vitor Hugo vurdu ancak top üstten auta gitti.

44' Trabzonspor'un atağında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Nwakaeme'nin şutunu Cenk çıkardı. Pozisyonun devamında sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Ekuban vurdu ancak sonuç çıkmadı. Pozisyonun ardından Ekuban yerde kaldı ve ayağa kalkmakta güçlük çekti. Trabzonsporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu VAR'dan izledi. Numanoğlu, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra da "Penaltı yok" kararını değiştirmedi.

45+1' Denizlispor'da sakatlanan Recep Niyaz'ın yerine Mix Diskerud oyuna girdi.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

47' Djaniny'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Ekuban'ın vuruşunda Sakıb kademeye girdi ve topun kaleye gitmesine engel oldu.

48' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Rodallega topu uzaklaştırdı. Hakem bu pozisyonda tecrübeli oyuncuya bir de faul yapıldığını tespit etti.

GOL | 61' Trabzonspor yeni transferi Bakasetas'la golü buldu. Denizlispor savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı top Bakasetas'ın önünde kaldı. Penaltı noktasına düşen topa net bir vuruş yapan Yunan yıldız, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bakasetas, Trabzonspor formasıyla ilk golünü 61. dakikada attı.

62' Denizlispor'da Ahmed Yasin, Mesanovic yerine oyuna girdi.

64' Denizlispor'da Diskerud, Berat'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

70' Hücuma çıkan Marlon, Denizlispor ceza sahasına girmek üzereyken Lopes'e takıldı. Portekizli sağ bekten seken top Ekuban'ın önünde kaldı. Ganalı oyuncunun şutu üstten auta çıktı.

71' Denizlispor'da Bakalorz'un yerine Dossevi, Sakıb Aytaç'ın yerine Hasan Ayaroğlu oyunda.

75' Sol kanattan Sagal'ın arka direğe havalandırdığı topa Ahmet vuruşunu yaptı. Berat topu çizgiden çıkarttı.

77' Trabzonspor'da Ekuban'ın yerine Yunus Mallı, Bakasetas'ın yerine Flavio oyuna dahil oldu.

80' Sol kanattan ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşuta Vitor Hugo'nun vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu Flavio kaleye göndermek istedi. Ama yine savunma geçit vermedi.

88' Trabzonspor'da Djaniny'nin yerine Afobe oyunda.

90+1' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı, Berat'ın yerine Hosseini oyunda.

90+3' Sagal'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Rodallega kafayı vurdu. Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.

Tugay Kaan Numanoğlu son düdüğü çaldı ve Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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STAT: Medical Park

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

TRABZONSPOR: Uğurcan - Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat (Dk. 90+1 Hosseini), Baker, Ekuban (Dk. 79 Yunus), Bakasetas (Dk. 79 Flavio), Nwakaeme (Dk. 90+1 Yusuf), Djaniny (Dk. 88 Afobe)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk - Lopes, Kubilay, Mustafa, Sakıb (Dk. 71 Hasan), Murawski, Sagal, Bakalorz (Dk. 71 Dossevi), Recep (Dk. 45+2 Diskerud), Mesanovic (Dk. 63 Ahmet Yasin), Rodallega

GOL: Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Sagal, Recep, Diskerud (Yukatel Denizlispor)