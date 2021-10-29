(ÖZET) Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 10. haftasında en yakın rakibi Hatayspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ile 4 puanı bulunan ve ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, Karadeniz derbisinde galibiyet çıkarmayı başardı. Fırtına, Djokovic'in penaltısıyla 22'de 1-0 geriye düşse de 43'te Djaniny bir başka penaltı golüyle skora dengeyi getirdi.

Yıldızları sahaya sürdü

Bu golle rakip kalede baskılarını artıran ve ikinci devrede Anthony Nwakaeme ile Anastasios Bakasetas gibi yıldızlarını sahaya süren Trabzonspor aradığı galibiyet sayısını 73'te buldu. Nwakaeme'nin golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakalayan Fırtına son düdükle beraber 3 puanın sahibi oldu ve 11. haftayı kayıpsız geçti. Rizespor ise geçen hafta aldığı Kasımpaşa galibiyeti sonrasında yeniden mağlubiyetle yüzleşti.

Tehlike çanları...

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 27 yapıp, liderliğini sağlama alırken, Rize 4 puanda kaldı, Hamza Hamzaoğlu için tehlike çanları çalmaya başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma başladı.

Şanssız an

10' Sağ kanada doğru hızlı gelen pasa yetişen ancak zor bir şekilde pasını atan Gervinho pozisyonun devamında yere dengesiz bastı ve acılar içinde yerde kaldı. Fildişili futbolcu oyuna devam edemezken yerini Andreas Cornelius'a bıraktı.

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14' Boldrin'in frikiki barajdan sekti ve Uğurcan'da kaldı.

PENALTI

21' Pohjanpola ceza alanında topla buluştuktan sonra vurdu ancak Edgar kayarak şutun kaleye gitmesini engelledi. Dönen topu Finli oyuncu yine aldı ve dönerek vurdu bu kez top Edgar'ın eline çarptı. VAR uyarısıyla maçın hakemi Halil Umut Meler penaltıyı verdi. Aynı zamanda Edgar da sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

GOL

22' Meşin yuvarlağın başına geçen Djokovic hata yapmadı. Çaykur Rizespor deplasmanda 1-0 önde.

26' Berat ile Boldrin arasındaki gerginliğe diğer futbolcular da dahil oldu. Bir anda saha içi karıştı ancak gerginlik uzun sürmedi. Meler hem Boldrin'e hem de Berat'a sarı kart gösterdi.

34' Cemali ceza sahası içi sol çaprazından vurdu, kaleci Uğurcan'ın dokunduğu top kornere gitti.

40' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Djaniny, vuruşunu yaptı ama savunmadan seken top kornere gitti.

PENALTI

41' Kullanılan köşe vuruşunda Serkan topu istediği gibi çelemedi, top Hamsik'in önünde kaldı. Slovak yıldız sert bir şut çekti ancak top Bolasie'nin eline çarptı ve Halil Umut Meler maçtaki ikinci penaltı kararını verdi.

GOL

43' Topun başına geçen Djaniny sağ köşeye vurdu, Serkan köşeyi tahmin etse de topu çıkaramadı.

45' Karşılaşmanın sonuna +6 ekleniyor.

45+3' Marek Hamsik sol kanattan korneri kullandı, ceza alanı içinde Cornelius kafayı vurdu ve top Serkan Kırıntılı'da kaldı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

53' Abdülkadir'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme kaleyi yokladı ancak top yandan dışarda.

62' Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

64' Cornelius sol kanattan ortayı yaptı Djaniny ön direkte kafayı vurdu top az farkla auta çıktı.

67' Umar Aminu altıpas içinden sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, Uğurcan kornere çeldi topu.

68' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pohjanpalo, vuruşunu yaptı ve yine Uğurcan başarılı.

72' Sol kanattan kullanılan kornerde Bakasetas ortaladı, ceza sahası içinde Hugo kafayı vurdu, kaleciden dönen topu tamamlayan Nwakaeme topu ağlara gönderdi: 2-1.

84' Bakasetas ortasını yaptı ceza sahası içinde Hugo kafayı vurdu, top kaleci Gökhan'ın kucağına gitti.

90' Maçın sonuna +5 ekleniyor.

..Ve Karadeniz derbisi sona erdi. Kazanan Trabzonspor...