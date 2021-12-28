(ÖZET) Trabzonspor - Boluspor maç sonucu: 1-0
Ligin ilk devresini rakiplerine tarihi farklar atarak 46 puanla tamamlayan lider Trabzonspor, 2021’in son resmi maçına Türkiye Kupası’nda çıktı. Bordo-Mavililer, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor’u Akyazı’da konuk etti, Fode Koita'nın 48'de attığı golle son 16 biletini kaptı.
2021 senesini muhteşem geçiren Trabzonspor , kapanışı Türkiye Kupası’nda yaptı. Bordo-Mavililer, Spor Toto 1. Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Boluspor’u 5. tur maçında Medical Park Stadı’nda ağırladı. Karadeniz ekibi, sürprize izin vermeden tek maç eleme usulüyle oynanan maçı 1-0 kazandı ve tur biletini kaptı. Trabzonspor'a son 16'yı getiren gol, 48. dakikada Fode Koita'dan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
6. dakikada Trabzonspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önüne alan Bregu'nin vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
42. dakikada Koita ceza sahası dışında aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak kale sahası ön çizgi sağ çaprazına indi vuruşunda ise meşin yuvarlak savunma oyuncusundan döndü.
43. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda top kaleci Selmanı'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
46. dakikada Konuk ekip, 2. yarıya iyi başladı. Zahit'in ortasında arka direkte topla buluşan Bregu'nun sol çaprazdan attığı şutta Erce son anda topu çelmeyi başardı.
GOL | 48. dakikada Trabzonspor golü buldu. Serkan Asan'ın çizgiden çevirdiği topa hareketlenen Bakasetas, tek pasla Koita'yı buluşturdu. Golcü futbolcunun ceza sahası içerisinden yaptığı şert vuruşta Selmani'yi geçen top ağlarla buluştu.
52. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Bolusporlu Bertu’nun vuruşu sağ direkten dışarı çıktı
67. dakikada Peres topu sağ çizgiden çıkararak pasını Bakasetas’a gönderdi. Bakasetas’ın vuruşu üst direkten dışarı çıktı.
Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
90 dakika Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok
TRABZONSPOR: Erce, Serkan (Dk. 51 Dorukhan), Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat (Dk. 46 Bakasetas), Siopis, Yunus, Murat Cem (Dk. 78 Salih Kavrazlı), Yusuf Sarı (Dk. 47 Peres), Koita
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Tugay (Dk. 90. Diyar Kaba) , Bregu (Dk. 71 Novak), Arda Şengül, Zahit, Kasongo (Dk. 64 Arda Köksal), Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu (Dk. 71 Erdem Can Polat), Berk (Dk. 90 Hakan)
GOL: Dk. 48 Fode Koita (Trabzonspor)