(ÖZET) Trabzonspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş’ı konuk etti. Bordo Mavili ekip, Şenol Güneş'li Beşiktaş'ı sahasında 2-1 yenerek 3.'lük şansını son haftaya taşımayı başardı. Puanını 60'a yükselten Trabzonspor, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını böylece 2'ye indirmiş oldu.

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Maçtan dakikalar

Mücadelenin ilk 5 dakikası geride kalırken her iki takım da kontrollü bir şekilde başladı. Kendi seyircisi önünde maçı kaybetmek istemeyen Trbazonspor daha topun arkasında duran bir görüntü sergiledi. Beşiktaş ise uzun toplarla Burak Yılmaz'ı hücumda topla buluşturmaya çalıştı.

Trabzonspor mücaelede Beşiktaş'a oranla daha fazla atak geliştiren taraf oldu. 9. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortaladığı top savunmadan sekti. Ceza alanı dışındaki Pereira'nın gelişine vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

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Yusuf tehlikeli geldi

Maçta dakikalar 12'yi gösterdiğinde Trabzonspor yine tehlikeli gelen taraf oldu. Nwakaeme'nin topuğuyla nefis bıraktığı topla savunma arkasına sarkan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Karius topu kornere çeldi.

Maçın ilk sarı kartı 15. dakikada Beşiktaş'tan Caner Erkin'e çıktı.Tecrübeli futbolcu rakibini hızlı atağını kesince Fırat Aydınus tarafından kartla cezalandırıldı.

Trabzonspor cephesi penaltı bekledi

Mücadelenin 16. dakikasında Trabzonsporlu futbolcular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Fırat Aydınus devam kararı verdi. Trabzonspor yine çok adamla yüklendi. Sol kanattan Abdülkadir'in ortaladığı topu arka direkte savunma uzaklaştırdı. Güven'den seken topa Trabzonsporluların penaltı itirazı oldu ancak el doğal konumda olduğundan hakem devam dedi.Trabzonspor son 5 dakikada 3 gol girişiminde bulundu.

Bu pozisyonun hemen devamında yine Trabzonspor tehlikeli bir atakla Beşiktaş kalesini yokladı. Beşiktaş savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrası Nwakaeme ceza yayı üzerinden vuruşunu yaptı, yerden giden top kaleci Karius'ta kaldı.

Art arda ataklar

Dönen topta bu kez şansını deneyen Sosa oldu ama Arjantinli yıldız takım arkadaşının kurbanı oldu. Ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin nefis hareketler sonrası geriye çıkardığı topa Sosa vurdu, kale önündeki Yusuf'un dokunduğu top üstten auta çıktı.

Caner uzaktan denedi

Mücadelenin 24. dakikasında Caner Erkin'in ceza sahası dışından şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere gitti. Eğer Trabzonspor savunması araya girmeseydi Caner müthiş bir gole imza atabilirdi.

26. dakikada orta sahadan gönderilen derinlemesine pasla savunma arkasına sarkan Yusuf Yazıcı soldan içeri girip vuruşunu yaptı, direkten dönen top sonrası ilk pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

Karius'tan başarılı kurtarış

Mücadelenin 32. dakikasında Trabzonspor bir kez daha gole çok yaklaştı ama bu kez geçit vermeyen isim Karius oldu. Özellikle son haftalarda Alman kaleci performansı ile adından sıkça söz ettiriyor. Trabzonspor yine organize paslarla Beşiktaş savunmasını geçmeyi başardı. Sol çarprazda tam ceza sahasına girerken Nwakaeme'nin kesme vuruşunda kaleci Karius resmen uzadı ve topu kornere göndermeyi başardı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında orta alanda yaşanan ikili mücadele sonrası ortam bir an için gerildi ancak hakemin araya girmesiyle iki takım oyuncuları da yatıştı. Abdülkadir Parmak ve Gary Medel karı karşıya gelen futbolcular oldu. Şilili futbolcu uzun süre hakeme itirazlarda bulundu.

Bu kez Burak'a geçit yok

Beşiktaş gole maçın 42. dakikasında çok yaklaştı ama bu kez de Trabzonspor file bekçisi Uğurcan geçit vermedi. Güven Yalçın'ın pasında kaleye yakın mesafede topla buluşan Burak Yılmaz'ın dönerek vuruşunu Uğurcan kurtardı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve hekam Fırat Aydınus devreyi bitiren düdüğü çaldı. Ekipler soyunma odalarına golsüz eşitlikle gittiler.

Beşiktaş mücadelenin 2. yarısına 2 oyuncu değişikliği birden yaparak başladı. Siyah Beyazlı ekipte 2. yarıda Adriano ile Medel forma alamayan isimler oldu. Necip Uysal ve Kagawa 2. yarıda Şenol Güneş'in kozu olarak oyuna dahil oldular.

Trabzonspor ise ilk yarıdaki 11'i ile 2. yarıda oyuna başlamayı tercih etti. Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in ilk yarıda oldukça fazla atak yemesinden dolayı oyuncu değişikliklerini yaptığı öğrenildi.

49. dakikada ev sahibi ekip yine tehlikeli bir atakla Beşiktaş kalesini yokladı. Sol kanattan Nwakaeme'nin ortaladığı topa kale alanı içinde Rodallega kafayı vurdu. Ancak top yandan auta gitti.

Rodallega'nın topla ilerleyeceği sırada Fırat Aydınus, topun önünde kaldı. Rodallega büyük tepki gösterdi. Aydınus, ilk yarıda da Yusuf Yazıcı ile benzer bir pozisyon yaşamıştı.

Mücadelede dakikalar 51'i gösterdiğinde Quaresma sol taraftan topu ceza sahasına ortaladı, Mirin kafayı vurdu, kaleci güçlükle topu kornere gönderdi. Genç kaleci Uğurcan yine başarılı bir kurtarış yaparak takımını ipten aldı.

Üst üste ataklar ve gelen gol

53. dakikada Novak, Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Abdülkadir Ömür müthiş sürdüğü topla sağ kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı, arka direkteki Novak şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Trabzonspor'un sol beki Filip Novak bu sezonki 5. golünü kaydetti.

Golün şokunu atlatan Beşiktaş bu kez Trabzonspor kalesine gol arayan taraf oldu. 60. dakikada Güven Yalçın'ın şutunu uzak direkte Uğurcan Çakır 2 hamlede kontrol etti.

Karius çıkardı

62. dakikada sol taç çizgisi önünde topla buluşan Abdulkadir Ömür rakiplerinden sıyrıldı ve çaprazdan müthiş vurdu, kaleci Karius topu son anda kornere çeldi.

Mücadelenin 71. dakikasında Ismat Mirin, rakibi Rodallega'ya yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Kagawa skoru eşitledi

Maçın 74. dakikasında Beşiktaş baskısını arttırmanın meyvesini aldı ve Kagawa ile skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş'ın çok adamla yüklendiği dakikada Kagawa'nın pasıyla ceza alanına sokulan Ljajic, vuruş imkanı bulamayınca topu tekrar Japon oyuncunun önüne bıraktı. Kagawa da düşerken yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.

Mücadelenin 75. dakikasında Yusuf'un pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topu alan Abdülkadir Ömür sol ayağıyla plaseyi yolladı, top üstten auta çıktı.

Yusuf Yazıcı direğe takıldı

Bir kez daha Trabzonspor tehlikeli bir atakla geldi. 76. dakikada Trabzonspor yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı sol çaprazdan ceza alanı dışından şutunu çekti, Karius'u geçen top direkten döndü.

Yusuf Yazıcı'dan müthiş gol

77. dakikada bu kez Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sahneye çıktı ve süper bir golle yeniden takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Kendi yarı alanında topu kapan Trabzonspor dört kişiyle kontra atağa çıktı. Abdulkadir Parmak'tan pası alan Yusuf Yazıcı yayın gerisinden köşeye doğru mükemmel bir vuruş yaptı.

Beşiktaş penaltı bekledi

Mücadelede dakikalar 80'i gösterdiğinde Güven Yalçın'ın derinlemesine pasıyla ceza alanına giren Burak YIlmaz, Hüseyin'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Penaltı beklentileri vardı ancak öncesinde Burak için ofsayt bayrağı kalktı.

84. dakikada Trabzonspor ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Rodallega yerine oyuna giren isim Ekuban oldu.

Maçın 87. dakikasında Trabzonspor'da bir oyuncu daha gerçekleşti. Abdülkadir Parmak yerine oyuna giren isim Vahid Amiri oldu. Beşiktaş da son oyuncu değişikliğini yaptı. Güven Yalçın yerine oyuna giren Lens oldu.

Mücadelenin 90+1. dakikasında Trabzonspor'da itirazlar nedeniyle üst üste 2 sarı kart birden çıktı. Kartı gören isimler Jose Sosa ve oyuna sonradan giren Vahid Amiri oldu.

90+3. dakikada günün başarılı ismi Yusuf Yazıcı, Quaresma'ya yaptığı faul sonrası sarı kartı gören isim oldu.

Bu pozsiyonun ardından Yusuf kenara geldi ve yerine giren isim Murat Cem oldu.

Maçta başka gol pozisyonu olmadı ve Fırat Aydınus karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Trabzonspor 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrılan taraf oldu.

Maçın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Joao Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, A.Parmak, Sosa, A.Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

Beşiktaş: Karius, Caner, Vida, Isimat-Mirin, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Güven, Quaresma, Burak.

Maçtan notlar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33’üncü haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş karşısında ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçı 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Karaman, bu maçta savunmada cezası sona eren Majid Hosseini'ye görev verirken, Atiker Konyaspor mücadelesinde görev yapan Zargo Toure'yi yedek kulübesinde oturttu. Ayrıca sakatlıktan dönen Pereira da sağ bekte, Kamil Ahmet'in yerine görev aldı. Bordo mavililerde uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin dışında ise eksik oyuncu yer almadı.

Tek değişiklik Medel

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçı 11'ine göre zorunlu değişikliğe gitti. Güneş, sağ baldırında ağrısı devam eden ve kadroda yer almayan Dorukhan Toköz'ün yerine Gary Medel'e 11'de görev verdi. Son olarak ligin 29’uncu haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yaptıktan sonra cezası ve sakatlığı nedeniyle görev alamayan Şilili oyuncu, 3 maçlık aradan sonra formasına kavuştu. Siyah beyazlı takımda sakatlığı süren Gökhan Gönül de maç kadrosunda yer almadı.

Eren Bülbül'ün ağabeyleri ağırlandı

Bu arada Trabzonspor Kulübü Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan, Beşiktaş maçı öncesinde tribünde ağırladıkları şehit Eren Bülbül'ün ağabeyleri Çağlar ve Arif Bülbül'e üzerinde 'Eren Bülbül' yazılı bordo mavili forma hediye etti.

Yaz Okulu anlaşması

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, bugün basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yaz okulu açılması için Akyazı Medical Park Stadyumu’nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle protokol imzaladı. Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ün katıldığı törende her iki taraf da atılan bu adımın Trabzon’un spor kültürü için hayırlı olması temennisinde bulundu.