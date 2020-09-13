(ÖZET) Trabzonspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-3

Süper Lig'de ilk hafta maçında Trabzonspor Beşiktaş'ı ağırladı. İki takımın da durgun bir performans sergilediği maçta daha diri gözüken Beşiktaş 3-1'lik galibiyetle lige müthiş bir başlangıç yaptı. İlk yarıyı Boyd'un 29. dakikadaki golüyle önde tamamlayan Kartal, ikinci yarıda 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74'te Lens'in ayağından gelen gollerle sonuca gitti. 86. dakikada ise Beşiktaş savunmasının büyük hatasını değerlendiren Abdülkadir Ömür Bordo Mavililer'in tek golünü kaydetti.

Trabzonspor'un forvet hattındaki en önemli oyuncuları Ekuban ve Nwakaeme'nin vasat oyunları ve Beşiktaş savunması karşısında en ufak bir tehdit oluşturamamaları da dikkat çekti.

Maçtan dakikalar...

8' Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol kanatta son çizgiden içeri çevirdiği ortasında Beşiktaş savunması son anda topu kornere gönderdi.

İlk 10 dakika topla oynama yüzdeleri:

Trabzonspor - %78

Beşiktaş - %22

18' Welinton Silva'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

29' Tyler Boyd sol kanattan içeri doğru yöneldi, ceza alanı dışından çok iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.

33' Beşiktaş'ta Fabrice N'sakala, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul ardından sarı kart gördü.

35' Trabzonspor'da Kamil Ahmet, Vida'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Trabzonspor'da ilk sarı kart gören oyuncu oldu.

43' Flavio Da Silva, hızlı atağı kesmek için Bernard Mensah'ı çekince hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine oyuna dahil oldu.

50' Oğuzhan Özyakup sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı, Dorukhan oyunda.

58' Abdülkadir Ömür serbest vuruşu ceza sahası içine etkili gönderdi ama Campi rahat pozisyonda topa dokunamadı.

62' Beşiktaş penaltı kazandı. Flavio'nun ceza alanı içinde Atiba'yla olan mücadelesini Ali Şansalan VAR'da kontrol etti ve 'Penaltı' dedi. Flavio 2. sarı karttan kırmızı kart gördü ve Trabzonspor 10 kişi kaldı.

64' Mensah penaltıyı gole çevirdi. Beşiktaş 2-0 öne geçti.

72' Beşiktaş'ta Lens ve Umut oyuna girerken Larin ve Hasic oyundan çıktı

74' Lens Beşiktaş'ı 3-0 öne geçirdi. Hollandalı oyuncu sol kanattan Dorukhan'ın ortasına iyi dokundu ve Beşiktaş'ı 3-0 öne geçiren golü attı.

78' Trabzonspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Caleb Ekuban oyundan çıkarken, Edgar Ie yerine giren isim oluyor.

86' Abdülkadir Ömür Beşiktaş savunmasındaki büyük hatayı iyi değerlendirdi ve farkı 2'ye indiren golü attı.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ilk 11'leri...

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Hasic, Mensah, Boyd, Larin



