(ÖZET) Trabzonspor - Basel maç sonucu: 2-2

UEFA Avrupa Ligi’nde 5 yıl sonra gruplara kalan ancak macerasına Getafe yenilgisi ile başlayan Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile kozlarını paylaştı. Avrupa gruplarında uzun bir aradan sonra taraftarının önüne çıkacak Trabzonspor, güçlü rakibini mağlup ederek C Grubu’nda ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyordu.

Medical Park Stadyumu’nda oynanan kritik karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un golleri 26'da Abdulkadir Parmak ve 78'de Sosa'dan geldi. Konuk ekip Basel'in sayılarını ise 20'de Widmer, 80'de Okafor kaydetti.

Grupta oynanan diğer maçta Getafe, deplasmanda Krasnodar'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

2. haftası geride kalan C Grubu'nda Getafe 6 puanla liderliğini sürdürdü. Basel 4, Trabzonspor 1 puana ulaşırken, puansız Krasnodar son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Basel maça iyi başladı. Henüz ilk dakikada ceza sahasında topla buluşan Bua, kaleye şutunu gönderdi. Top üstten auta çıktı.

5. dakikada Basel ceza sahasının hemen gerisinde topla buluşan Sturridge, sol ayağıyla topa vurdu. Fakat, top farklı şekilde dışarı çıktı.

17. dakikada Trabzonspor, gole çok yaklaştı. Kullanılan kornerde Omlin, boşa çıkınca arka direkte Campi vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL | Basel, 20. dakikada Trabzon deplasmanında öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda savunmadan ileri çıkan Widmer, ön direkte iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

SARI KART | 23. dakikada Bua'ya sert müdahele yapan Doğan Erdoğan sarı kart gördü.

GOOOOOOOL | Trabzonspor, 26'da Abdulkadir Parmak'la eşitliği yakaladı. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Parmak, Basel kalesine muhteşem bir şut gönderdi. Uzak direğe giden topta Omlin çaresi kaldı, Fırtına skoru dengeledi. 1-1

SARI KART | 34. dakikada Xhaka, Doğan Erdoğan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | İlk yarının sonunda Trabzonspor'da golün sahibi Abdulkadir Parmak, Stocker'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ünal Karaman, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Avdijaj'ın yerine Nwakaeme oyuna girdi.

Trabzonspor, tehlikeli geldi. 46'da Basel savunmasının hatasında topla buluşan Sörloth, dar açıdan şutunu gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.

Nwakaeme net fırsatı kaçırdı

İkinci yarıda oyuna giren Nwakaeme, net bir fırsattan yararlanamadı. 50. dakikada İngiliz yıldız Sturridge, Mikel'le topu buluşturdu. Mikel, vakit kaybetmeden ceza yayı üzerindeki Sörloth'a ortasını gönderdi. Sörloth, arka direkteki Nwakaeme'ye harika bir pas yolladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

65. dakikada iki takımda da değişiklik meydana geldi. Trabzonspor'da Sörloth'un yerine Sosa oyuna girdi. Basel'de ise Zuffi'in yerine Okafor dahil oldu.

70'de Basel'de Ademi oyundan alındı ve yerine Arthur Cabral girdi.

GOOOOOOOL | Sörloth'un yerine oyuna dahil olan Arjantinli yıldız Sosa, takımını öne geçirdi. Doğan Erdoğan'ın pasında Sosa, topu sol taraftaki Nwakaeme'ye attı. Nijeryalı yıldızın savunma arkasına attığı pasta topu kontrol eden Sosa kaleciye rağmen GOL vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. 2-1

GOL | Basel, hemen eşitliği yakaladı. Trabzonspor ceza sahasında yaşanan karambolde topa gelişine çok sert ve düzgün vuran Okafor skora yeniden dengeyi getirdi. 2-2

80. dakikada Basel'de Raoul Petretta sarı kart gördü.

81. dakikada Trabzonspor son değişiklik hakkını kullandı. Daniel Sturridge oyundan alınırken yerine Kamil Ahmet Çörekçi girdi.

Trabzonspor son dakikalarda Basel kalesini abluka altına aldı. Kullanılan serbest vuruşta çok iyi yükselen Campi vuruşunu yaptı, Omlin son anda müdahele etti. Korner atışında Trabzonspor etkili olamayınca mücadele 2-2 sona erdi.

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Trabzonspor - Basel ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Hüseyin, Hosseini, Mikel, Doğan, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Sturridge, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Erdal Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Zuffi, Bua, Stocker, Ademi



