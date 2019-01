(ÖZET) Trabzonspor-Başakşehir maç sonucu: 2-4

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın en önemli maçında Trabzonspor Medical Park Stadyumu'nda Başakşehir'i ağırladı. Mücadele düzeyi oldukça yüksek olan ve sert geçen mücadeleyi kazanan taraf Başakşehir oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini perçinledi.

Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 38'e yükseltti ve haftayı lider olarak kapattı. Trabzonspor ise güçlü rakibi karşısında kalesini gole kapatamayınca sahadan mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldı. Bordo Mavili ekip bu skor neticesinde 29 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda doğrudan kaleye yönelen topu son anda direk dibinde Mert tokatladı. Devamında oluşan karambolde top bir kez daha Mert'te kaldı.

17. dakikada Trabzonspor Yusuf'la sağ kanattan bir köşe vuruşu daha kullandı. Arka direkte demarke kalan Novak'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

23. dakikada sağ kanatta topu alan Visca içeri sokuldu ve kale alanına doğru yerden çok tehlikeli bir top attı. Bomboş durumdaki Robinho'nun gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan mutlak golü çıkardı.

25. dakikada köşe vuruşu sonrası baskıyı sürdüren Başakşehir'de Mossoro soldan ortaladı, altı pasın hemen önündeki İrfan Can'ın kafa vuruşunda Uğurcan sağına giden topu müthiş bir plonjonla kontrol etti.

GOL | 33. dakikada İrfan Can, Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Golde katkısı olan ve asisti yapan isim ise Arda Turan oldu. Başakşehir savunmasından gönderilen uzun topu Arda sol kanatta göğsüyle nefis indirdi. Devamında gönderdiği derinlemesine topa kale alanı içinde İrfan Can gelişine dokundu ve bu kez Uğurcan'ı avlamayı başardı. İrfan Can Kahveci bu sezon ligdeki dördüncü golünü kaydetti.

GOL | 42. dakikada Gael Clichy, Başakşehir'in farkı 2'ye çıkardığı golü kaydetmeyi başardı. Sol kanatta yapılan baskı sonucu topu kapan Başakşehir'de Robinho derinlemesine bir top attı. Sol kanattan içeri sokulan Clichy, kaleciyi çalımlayıp topu boş ağlara yolladı.

44. dakikada Trabzonspor'da Pereira sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tecrübeli futbolcunun yerine Abdülkadir Parmak oyuna dahil oldu.

Maçın ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 48. dakikada Başakşehir Ekuban'ın topu kendi ağlarına göndermesiyle farkı 3'e çıkardı. Emre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kale alanı içinde Arda'yla girdiği ikili mücadeleye giren Ekuban'a çarpan top bir kez daha ağlara gitti.

GOL | 49. dakikada Trabzonspor'da Ekuban sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getiren golü kaydetti. Santra sonrası ileri gönderilen topla soldan içeri giren Ekuban, çapraz pozisyonda yerden köşeye vurdu ve skoru 3-1'e getirdi.

Trabzonspor'da Ekuban, 1 dakika içerisinde hem kendi kalesine hem de Başakşehir'e gol attı

53. dakikada Ekuban'la duvar pası yapan Abdulkadir Parmak'ın yayın gerisinden çektiği şutta kaleci Mert topu son anda kornere çeldi.

61. dakikada Yusuf'un sol kanatta yaptığı baskı sonrası topu önünde bulan Ekuban çaprazdan sert vurdu, kaleci Mert üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

74. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Rodallega kale önünde vuruşunu yaptı, kaleci Mert müthiş bir refleksle mutlak golü çıkardı.

GOL | 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golü ile Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Yusuf Yazıcı inanılmaz bir vuruşla farkı bire indirdi. Novak'tan pası alan Yusuf, çok uzaklardan ayağının üzeriyle muazzam bir şut çıkardı ve topu ağlara yolladı.

GOL | 86.dakikada Başakşehir adına bu kez Visca sahneye çıktı ve skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti. Soner'in şutunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu Visca tamamladı. Kısa süreli bir VAR incelemesi sonrası Visca'nın golünde ofsayt olmadığı belirlendi ve skor 4-2'ye geldi.

Maçın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xx) - Pereira (x)(Dk. 44 Abdulkadir Parmak xx), Hüseyin (x), Toure (x), Novak (x), Kamil Ahmet (x), Yusuf (xxx), Abdülkadir Ömür (x), Ekuban (xxx), Nwakaeme (xxx), Rodallega (x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xxx) - Caiçara (xxx), Mahmut (xxx), Epureanu (xxx), Clichy (xxx), İrfan Can (xxx), Emre (xxx), Visca (xxx), Mossoro (xx)(Dk. 66 Soner x), Arda (xx)(Dk. 71 Elia x), Robinho (xxx)(Dk. 90+1 Napoleoni (?)

GOLLER: Dk. 32 İrfan Can, Dk. 42 Clichy, Dk. 48 Ekuban (K.K), Dk. 86 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 49 Ekuban, Dk. 80 Yusuf (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Pereira, Ekuban, Yusuf (Trabzonspor) - İrfan Can, Arda (Medipol Başakşehir)

Maçtan notlar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir karşısına hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile oynadıkları maçın 11'ine yakın bir kadroyla çıktı. Karaman; Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Rodallega'ya bu maçta da yine görev verirken, Batuhan'ın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Nwakaeme'ye forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi ile Sosa'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un kadrosunda 19 kişi var

Bu arada eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçında 21 kişilik kadro kontenjanı doldurulamadı. 19 kişilik oyuncu kadrosuyla maça çıkan bordo mavililerde devre arası A takıma dahil olan isimlerden ise sadece Ali Osman ile Berkay Sefa kadroda yer aldı.

Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi ısınmasına ellerindeki Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'ne ait 'Sigarasız bir dünya için el ele' yazılı pankartla çıktı.

Yönetim maç öncesi toplandı

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor yönetimi Medical Park Stadı'nda bir araya gelerek toplantı yaptı. 3 saat süren toplantıda kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumların ele alındığı öğrenilirken, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuyla ilgili olarak yeni haftada bir basın toplantısı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

Onazi tribünleri selamladı

Bu arada sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklanan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Medipol Başakşehir maçı öncesi sağ ayağı sarılı bir şekilde koltuk değnekleriyle birlikte sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Daha sonra taraftarlara üçlü çektiren Onazi, ardından alkışlarla sahayı terk ederek maçı izlemek üzere tribünlere çıktı.

Lucescu da maçı izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını izlemek için Medical Park Stadı'na geldi.

Maça yoğun ilgi

Trabzonsporlu taraftarlar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo mavili taraftarlar, maç öncesi de futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

Taraftarlardan dev koreografi

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi sergilendi. Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide bordo, mavi, beyaz kartonlar ile oluşturulan ve bazı Trabzonsporlu futbolcuların görsellerinin yanı sıra 'Hayde yürü sen umutla, biz varız hep yanında' yazısına yer verildi. Ayrıca daha sonra teknik direktör Ünal Karaman'ın elindeki kupayla olan görseli sergilendi.