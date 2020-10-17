(ÖZET) Trabzonspor - Başakşehir maç sonucu: 0-2

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Başakşehir Trabzonspor deplasmanındaydı. İsttanbul ekibi ilk yarım saatte Mert Günok'un kritik kurtarışlarıyla maça tutunurken her geçen dakika oyun üstünlüğünü ele aldı ve 2-0'lık skorla 90 dakikadan 3 puanla ayrılan ekip oldu. Bordo Mavililer'in özellikle ikinci yarıda Başakşehir'e hiçbir tepki verememesi de dikkat çekti.

Başakşehir'de goller 32'de İrfan Can, 54'de de Edin Visca'dan geldi.

Maçtan dakikalar...

8' Lewis Baker ceza alanı dışından iyi vurdu, Mert Günok son anda topu kornere çeldi.

10' Ceza alanına doldurulan topta Afobe'nin kafa vuruşu Mert'te kaldı.

15' Edin Visca'nın pasında topla buluşan Rafael'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşu üstten auta gidiyor.

30' Afobe ceza alanında kafayla indirdi, cepheden Safa Kınalı vurdu, Mert Günok son anda soluna doğru gelen topu kornere çelmeyi başardı.

İlk yarım saatte Mert'ten kritik kurtarışlar...

32' Başakşehir İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti. İrfan orta sahada Baker'dan kaptığı topla kaleye doğru yöneldi. 3 Trabzonsporlu futbolcu arasında topu kaybetmeyen tecrübeli oyuncu sonunda şutunu çekti ve Uğurcan'ın solundan topu ağlara gönderdi. Başakşehir, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a attı.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

54' Visca ceza sahası içinde sağ çaprazdan müthiş vurdu ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.

61' Medipol Başakşehir karşılaşmada ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Sakatlanan Rafael Da Silva oyundan çıkarken Mahmut Tekdemir oyuna giriyor.

66' İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası çizgisinde sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Vitor Hugo karşılayıp uzaklaştırıyor.

84' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Afobe oyundan çıktı.. Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz oyuna girdi.

İki takımın ilk 11'leri:

Trabzonspor:

Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Başakşehir:

Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba