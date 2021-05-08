ÖZET | Trabzonspor - Antalyaspor maçı sonucu: 2-1

Trabzonspor, Süper Lig’in 40. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Abdullah Avcı'nın ekibi rakibini Nwakaeme ve Abdülkadir Ömğr'ün golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Puanını 67 yapan Trabzonspor bitime iki hafta kala 4.sırayı garantiledi. Antalyaspor'un galibiyet alamama serisi ise 6 maça çıktı. Ersun Yanal'ın ekibi 39 maç sonunda 43 puanda kaldı ve düşme hattının 4 puan üzerinde kaldı

SÜPER LİG PUAN DURUMU





Maçtan dakikalar

2.dakikada sağ kanattan Serkan çizgiye kadar indi yerden ortasını savunma uzaklaştırdı

7.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Nwakaeme kafayı vurdu top yandan auta gitti

NET POZİSYON! 11.dakikada arka direğe gelen topa Gökdeniz kafayı vurdu kaleci Uğurcan topu çıkardı

GOL! 13.dakikada Nwakaeme'nin attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topu alan Nwakeme köşeye sert vurdu ve golü attı

GOL İPTAL! 17.dakikada Marlon'un pasıyla ceza sahasına giren Djaniny köşeden golü attı ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

19.dakikada Antalyaspor'da Nuri Şahin köşe vuruşunu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

23.dakikada gelişen Antalyaspor atağında Fredy'den seken topa Gökdeniz vurdu top üstten auta gitti

27.dakikada Nwakaeme sol çaprazda topla buluştu şutunu kaleci Boffin çıkardı

29.dakikada Antalyaspor bu kez Podolski ile sağ kanattan geldi ceza sahasına yaptığı ortaya kimse dokunamadı

BOFFIN ÇIKARDI! 31.dakikada Bakasetas'ın ortasında uygun durumda Ekuban kafayı vurdu şutunu kaleci Boffin çıkardı

34.dakikada ceza sahası dışından Baker vurdu şutunu Boffin çıkardı

NET FIRSAT! 39.dakikada Serkan'ın pasında Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı ama şutun çekemeden topu Boffin aldı

42.dakikada Trabzonspor atağında Serkan ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

GOL! Trabzonspor Abdülkadir Ömür'ün golüyle 2-0 öne geçti! Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür şık bir vuruşla topu ağlara yolladı

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53.dakikada Djaniny çalımlar ceza sahasına girdi kaleye paralel çevirdiği topa kimse dokunamadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 60.dakikada Antalyaspor'da Podolski çıktı yerine Serdar Gürler girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 61.dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çıktı yerine Flavio girdi

SARI KART! 61.dakikada Antalyaspor'da Naldo yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

62.dakikada Fredy ceza sahasına girmeden vurdu şutu auta gitti

GOL! 66.dakikada Antalyaspor Amilton'un golüyle farkı 1'e indirdi

71.dakikada Hakan Özmert ortaladı arka direkte Amilton yükseldi ama dokunamadı

75.dakikada ceza sahası dışından Sidney Sam vurdu şutu yandan az farkla auta gitti

SARI KART! 77.dakikada Antalyaspor'da Fredy yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 81.dakikada Trabzonspor'da Djaniny çıktı yerine Yusuf Sarı girdi

SARI KART! 85.dakikada Trabzonspor'da Ekuban hakemden sarı kart gördü

86.dakikada Nwakaeme'nin şutu yandan dışarı gitti

GOL İPTAL! 90+6.dakikada Antalyaspor Fredy ile skoru eşitledi ancak VAR incelemesi sonucu faul nedeniyle gol iptal oldu

Maçı Trabzonspor 2-1 galip bitirdi









Maçtan notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Göztepe maçına göre Fraport-TAV Antalyaspor karşısında ilk 11’de 3 değişikliğe gitti. Avcı, Göztepe maçından farklı olarak sakatlığı bulunan Hugo’nun yerine Hüseyin Türkmen’e, Hosseini’nin yerine Edgar ve Berat’ın yerine Abdülkadir Ömür’e görev verdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 18 MAÇ SONRA 11’DE

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, 18 maç sonra ilk 11’e geri döndü. Son olarak Süper Lig’in 19’uncu haftasında sakatlık yaşadığı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan ve uzun süreli sakatlığının ardından 36’ncı haftadaki Hatayspor karşılaşmasıyla sahalara dönen genç oyuncu, Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

YUNUS MALLI 4 HAFTA SONRA KADRODA

Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle 4 haftadır tedavisi devam eden Yunus Mallı da Antalyaspor maçıyla birlikte takımdaki yerini aldı. 21 kişilik maç kadrosunda kendisine yer bulan gurbetçi oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı belirtildi.