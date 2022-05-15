ÖZET | Trabzonspor - Altay maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , 1. Lig'e düşen İzmir ekibi Altay'ı ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 70 bine yakın taraftarının desteğini alan Bordo-Mavili ekip karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri İbrahim Öztürk (19' kk) ve Anthony Nwakaeme (84' pen) attı. İzmir ekibi Altay'ın tek golünde ise Martin Rodriguez'in (70') imzası var.

Bu galibiyetle Bordo mavililer puanını 81’e yükseltmiş oldu. Altay ise 34 puanda kaldı.









MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4’üncü dakikada Rodriguez’in ceza sahası dışından uzak direğe sert şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

19’uncu dakikada Serkan Asan’ın ceza sahasına sert ve etkili ortasında stoper İbrahim Özütürk’ün ters vuruşu ağlarla buluştu:0-1

Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor 1-0 üstün tamamladı.

52’nci dakikada ceza sahası dışında Visca’nın kaleyi gönderdiği sert şutu kaleci Cihan kornere çeldi.

70’inci dakikada Altay eşitliği yakaladı. Rodriguez'in ceza sahası dışından sert şutu ağlarla buluştu: 1-1

74’üncü dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan ortasında Cornelius’un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

84’üncü dakikada Trabzonspor Nwakaeme’nin kullandığı penaltı golüyle mücadelede yeniden öne geçti: 2-1

Mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

STAT:Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan (Dk. 23 Dorukhan), Ahmetcan, Vitor Hugo (Dk. 72 Hüseyin), İsmail Köybaşı, Hamsik (Dk. 72 Berat) , Visca, Abdülkadir Ömür (Dk. 72 Djaniny), Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius (Dk. 89 Koita)

ALTAY : Cihan, Eric, Thiam, İbrahim, Cebrail (Dk. 80 Eren), Kazımcan (Dk. 89 Efe), Ceyhun (Dk. 59 Erdem), Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel (Dk.89 Nurettin)

GOLLER: Dk. 19 İbrahim Öztürk (K.K), Dk.84 Nwakaeme (P) (Trabzonspor), Dk. 70 Rodriguez (Altay)

SARI KARTLAR: Hamsik (Trabzonspor)