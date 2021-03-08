ÖZET | Trabzonspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-3

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 29. hafta maçında karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda kazanan 3-1'lik sonuçla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'un gollerini 66. dakikada Mustafa Pektemek ve 73 ve 90+7'de Davidson kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 81. dakikada penaltıdan Bakasetas'tan geldi.

Trabzonspor bu sonucun ardından 51 puanda kalırken Alanyaspor 46 puana yükseldi.

Trabzonspor gelecek hafta Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR...

10 DAKİKA - Salih Uçan'ın güzel vuruşu direkten döndü. Alanyaspor gole çok yaklaşmıştı.

21 DAKİKA - Bakasetas bu kez şansını denedi. Ceza sahası dışından çok sert vurdu. Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

36 DAKİKA - Moubandje ceza sahası dışından vurdu. Uğurcan'ın çeldiği top Kadzior'un önünde kaldı. Kadzior topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

38 DAKİKA - Bakasetas bu kez ceza sahası içinde topla buluştu. Vuruşunda Serkan Kırıntılı yine gole geçit vermedi.

51 DAKİKA - Ekuban ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Serkan Kırıntılı güzel bir kurtarışla bir kez daha gole izin vermedi.

64 DAKİKA - Berat Özdemir'in vuruşunda top farklı şekilde dışarıya çıktı.

GOOOOOL - 66 dakikada Ceyhun indirdi Mustafa Pektemek topu ağlara gönderdi. Alanyaspor, Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.

GOOOOOL - 73. dakikada Davidson orta sahadan aldığı topu rakip kaleye kadar götürdü ve skoru 2-0 yaptı.

GOOOOOL - 81. dakikada Bakasetas penaltıdan durumu 2-1 yaptı.

GOOOOOL - 90+7. bir kez daha sahneye Davitson skoru 3-1 yaptı.

Trabzonspor - Alanyaspor 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa Pektemek