(ÖZET) Trabzonspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 11. haftasında ligin zirvesini yakından ilgilendiren bir maça ev sahipliği yaptı. Ligde uzun süredir lider olarak yoluna devam eden Alanyaspor, yıllar sonra şampiyonluk parolası ile yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor'un konuğu oldu. 2 penaltının,2 kırmızı kartın ve tek golün olduğu heyecan düzeyi yüksek maçuı kazanan Bordo Mavili ekip oldu. Trabzonspor kazandığı bu maçla kritik 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 19'a çıkarttı. Alanyaspor ise 3 puanı kaybederek 19 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın Siopis'e yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen kırmızı kart olarak değerlendirdi. Trabzonspor 10 kişi kaldı.

36. dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

37. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Siopis'in kafayla arka direğe doğru aşırdığı topu müsait pozisyondaki Cisse auta gönderdi.

42. dakikada Fernandes'in pasından topu önüne alan Bakasetas ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır, yerinde müdahale yaparak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

46. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta Alanyaspor savunması topu karşıladı ve konuk ekip Efecan'la hızlı hücum şansı yakaladı ama Yusuf Sarı pozisyonu takip etti ve rakibin hücumunu kesmeyi başardı.

54. dakikada sol tarafta son çizgiye inen Sörloth kale sahasına ortaladı fakat Nwakaeme istediği kafa vuruşunu yapamadı.

57. dakikada sol tarafta son çizgiye inen Sörloth kale sahasına ortaladı fakat Nwakaeme istediği kafa vuruşunu yapamadı.

61. dakikada Cisse'nin çevirdiği topu önünde bulan Fernandes röveşatayla topu ağlara göndermek istedi ancak meşin yuvarlak Uğurcan'ın kucağında kaldı.

63. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda Djalma Campos'un eliyle yaptığı müdahale sonrası hakem beyaz noktayı işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Hosseini düzgün bir vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

68. dakikada sol taraftan gelen ortada Uğurcan topu elinden kaçırdı. Cisse'nin boş kaleye gönderdiği topu Novak çizgi üzerinden son anda çıkarmayı başardı.

80. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından Hüseyin Türkmen yerde kaldı ve sakatlık geçirdi. Hakem pozisyonun ardından VAR incelemesi başlattı.

81. dakikada itirazlarını sürdüren Fernandes ikini sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Penaltıya sebebiyet veren Fernandes sarı kart gördü. Fernandes'in müdahalesi sonrası hakem ikinci kez Trabzonspor lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Hosseini bu kez kaleci Marafona'yı geçemedi.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen x, Ekrem Kan x, Serkan Ok x

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx- Pereira xx, Hüseyin xx, Campi xxx, Novak xxx- Hosseini xxx, Kamil Ahmet xx(Dk.87 Doğan), Abdulkadir Parmak x- Yusuf xxx (Dk.78 Ahmet x), Nwakaeme xx- Sörloth xx(Dk.90+2 Serkan)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona xxx- Onur xx(Dk.77 Bammou x), Welinton xx, Tzavellas xx, N'Sakala xx- Ceyhun x(Dk.58 Campos x), Siopis xx(Dk.88 Salih)- Efecan xx, Bakasetas xx, Fernandes xx- Cisse x

GOL: Dk.67 (P) Hosseini (Trabzonspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.25 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) - Dk.80 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Pereira, Uğurcan, Nwakaeme, Hosseini (Trabzonspor) - N'Sakala, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Maçın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Hosseini, Kamil, A. Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Maçtan notlar

Bordo-mavililer Alanyaspor karşılaşmasına, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçı 11'ine göre 8 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Krasnodar maçında sakat oyuncular ve rotasyon nedeniyle genç futbolcularla sahaya çıkan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor maçında eksik oyuncuların haricinde daha ideal bir kadroyla mücadele etti.

Karadeniz ekibinde Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini ve Campi, Krasnodar mücadelesinde olduğu gibi ilk 11'de sahaya çıkarken Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Novak, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Sörloth tekrar 11'e döndü.

Sakatlığı geçen Abdulkadir Parmak sahada

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan oyunculardan sadece Abdulkadir Parmak, iyileşerek formasına kavuştu.

Medipol Başakşehir ve Göztepe ile oynanan lig maçlarında takımda yer alamayan bordo-mavili futbolcu, 2 hafta sonra forma giydi. Yorgun olduğu için Rusya'ya götürülmeyen Pereira da karşılaşmada görev alan bir başka oyuncu oldu.

Karadeniz ekibinde Sosa, Onazi, Ekuban, Sturridge ve Obi Mikel ise sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.

Kaptansız ligdeki ilk maç

Trabzonspor, bu sezon ilk kez kaptan Jose Sosa'dan yoksun olarak bir lig maçında sahaya çıktı.

Bu sezon oynadığı futbolla takımına önemli katkı sağlayan Arjantinli oyuncu, Krasnodar maçının ardından ligde de Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamadı.

Ekuban, Trabzon'a döndü.

Trabzonspor'da İtalya'da ameliyat edildikten sonra rehabilitasyon sürecini tamamlayan Ekuban, Trabzon'a geldi ve karşılaşmayı tribünden izledi.

Ligin 4. haftasındaki Gençlerbirliği maçı öncesi antrenmanda sakatlanan golcü oyuncunun hafta içinde takımdan ayrı olarak çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçına ilgi göstererek tribünlerin büyük bölümünü doldular. Az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo-mavililerde, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Krasnodar maçının ardından Aytemiz Alanyaspor maçını da statta izlemedi.

Kadınlar, tribünde örgü ördü

AK Parti Trabzon Kadın Kolları tarafından hazırlanan "Örgümüzü Aldık Geldik, Sana Gönlümüzü Verdik" projesi kapsamında 40 kadın Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçını izledi.

Kadınlar bir taraftan maçı izlerken bir taraftan da yöresel el sanatlarını tribünde işledi. Kadın taraftarlar ayrıca tribünde projenin isminin yer aldığı pankartı da açtı.

Büyük Önder Atatürk anıldı

Trabzonspor, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında andı. Stat hoparlörlerinden Atatürk'ün sevdiği "Vardar Ovası" şarkısı çalındı.

Trabzonsporlu futbolcular, seremoniye Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının baskısının olduğu tişörtlerle sahaya çıkarken Aytemiz Alanyaspor'un ise sahada mücadele ettiği formanın kol bölümünde de Atatürk ve Türk bayrağı baskısı yer aldı.

Trabzonsporlu oyuncular Kızılay'ın "İyilik sensiz olmaz'"yazılı pankartı ile sahaya çıktı.