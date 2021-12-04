(ÖZET) Trabzonspor - Adana Demirspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 15. haftasında lider Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Tribünlerin doldurduğu maçta Bordo Mavili ekip, taraftarının da büyük desteğiyle Mavi Şimşekler engelini de aştı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Nwakaeme ve Marek Hamsik kaydetti. Son 3 maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Vincenzo Montella'nın öğrencilerinin, bu maçtan aldığı mağlubiyet ile yenilmezlik serisi son bulmuş oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise kendi sahasında aldıkları bu galibiyet ile üst üste 8. kez kazanma başarısı göstermiş oldular.

Tarih yazıyorlar

Adana Demirspor'u sahasında 2-0'lık skorla deviren Karadeniz ekibi 1995-96 sezonunun ardından tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu da kırmış oldu. Bordo-mavili ekip, 2003-2004 arasından bu yana ilk kez üst üste sekiz galibiyet alarak tarihe geçti.

Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 39'a yükseltti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Adana Demirspor ise 20 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Maçın başlama düdüğünden itibaren atak başlayan taraf Adana Demirspor oldu. 3. dakikada Sinan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Bjarnason'un arka direğe doğru yaptığı orta Denswil'in müdahalesi ile kornere gitti.

Korkutan çarpışma

Mücadelenin 8. dakikasında korkutan bir sakatlık meydana geldi. Cornelius ile Adana Demirspor'un Trabzon doğumlu oyuncusu Samet Akaydın kafa kafaya çarpıştı. Cornelius'un kafasında, Samet'in kaşında kanama meydana geldi. Trabzonspor'da Cornelius sedyeyle saha kenarına geldi. Tedavisi saha kenarında sürdü. Samet ise başına bandaj yapıldıktan sonra ayağa kalktı.

Zorunlu değişiklik

Trabzonspor'da Cornelius yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Golcü futbolcunun yerine bu sezon Fode Koita 13. dakikada oyuna dahil oldu.









Maçın 19. dakikasında Trabzonspor tehlikeyi yaratan taraf oldu. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Hamsik'in yaptığı ortayı savunma karşıladı. Ceza yayı üzerindeki Abdülkadir Ömür savunmadan gelen topu kafayla ceza sahası içerisindeki Nwakaeme'ye indirdi. Abdülkadir'den gelen topu kontrol eden Nwakaeme'nin dönerek sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

Nwakaeme skoru değiştiren isim oldu

GOL | Mücadelenin 26. dakikasında Nwakaeme, Trabzonspor'u 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Dorukhan'ın ceza sahası içine yerden çevirdiği topta Nwakaeme'nin vuruşunda top direkten döndü. Yıldız oyuncu, pozisyonu takip ederek tekrardan vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

33. dakikada Adana Demirspor, Balotelli ile gole yaklaşana taraf oldu. Bjarnason'un ceza sahasına gönderdiği yüksek topta Edgar Ie'den seken topa Balotelli'nin yaptığı röveşata vuruşunda top Hugo'dan sekerek kornere gitti.

40. dakikada bir kez daha Adana Demirspor ataktan yararlanamayan ekip oldu. Svensson'un pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Sinan'ın ceza sahası sol tarafına doğru yükselttiği topa hareketlenen Akintola arka direkte topa dokunamadı.

2 net pozisyon kaçtı

Deplasman ekibi Adana Demirspor ilk yarının son anlarında 2 net fırsattan yararlanamadı. İlk olarak Stambouli'nin penaltı noktasına doğru yükselttiği topu Balotelli kafayla arka direğe çevirdi. Sağ kanattan ceza sahasına bindiren Svensson'un Balotelli'nin çevirdiği topa sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşta top üstten auta gitti. Ardından sol kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Bjarnason'un altıpasa çevirdiği topa sağ ayağıyla gelişine sert bir vuruş yapan Balotelli'nin şutu üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor penaltı bekledi

2. yarının ilk tehlikeli atağı Trabzonspor'dan geldi. 49. dakikada Siopis'in ara pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Hamsik ceza sahasına girdikten sonra Svensson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi. Hakem Fırat Aydınus 'Devam' dedi.

53. dakikada Adana Demirspor hızlı hücumunda sağ kanattan topu taşıyan Yunus Akgün'ün ceza sahasına girdikten sonra yerden ceza sahası dışına doğru çevirdiği topa ceza yayı üzerinde gelişine yerden sert bir vuruş yapan Akintola'nın şutu savunmadan döndü.

Hamsik'ten klas dokunuş

GOL | Maçın 54. dakikasında Trabzonspor Marek Hamsik ile skoru 2-0'a getirdi. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme'nin ceza sahasına doğru gönderdiği topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden Hamsik kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla klas bir dokunuş yaparak topu ağlara gönderdi.

68. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus Akgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla çektiği sert şutu kaleci Uğurcan kurtardı. Kaleciden dönen topa vurmak isteyen Balotelli'den önce davranan Uğurcan topu kornere gönderdi. Balotelli için ofsayt bayrağı kalktı.

71. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Koita'nın topuna ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye inmek üzereyken Deli müdahale etti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hamsik'in yaptığı ortaya Hugo'nun yaptığı kafa vuruşu kaleci Muric'de kaldı.

İnanılmaz karambol

82. dakikada inanılmaz bir karambol yaşandı. Direk, Vitor Hugo ve Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Vargas'ın sağ kanattan yaptığı ortada Balotelli'nin kafa vuruşunda Dorukhan'a çarpan topu kaleci Uğurcan tokatladı ardından üst direkten seken topu Hugo kafayla yükseltti ve Uğurcan topu kontrol etti.

Maçın 88. dakikasında Trabzonspor Bakasetas ile golü buldu. Ancak yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt gerekçesi ile ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

90+3. dakikada Balotelli'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Metehan'ın sağ ayağıyla çektiği sert şut az farkla yandan auta gitti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.









Trabzonspor-Adana Demirspor 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Akintola, Balotelli.

Maçtan notlar

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre bu hafta sakatlığı bulunan oyuncular nedeniyle kadroda değişiklik yaptı. Avcı, Adana Demirspor karşısında sakatlığı bulunan Anders Trondsen yerine Denswil'e şans verdi.

Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Djaniny ve Erce Kardeşler de Adana Demirspor' karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı atlatıp takımla çalışmalara başlayan Anastasios Bakasetas ise yedekler arasında yer aldı.









13.randevu

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor ile lider Trabzonspor, 2'si Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere bugüne dek 12 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan Trabzonspor 7 kez, Adana Demirspor ise 4 kez galibiyetle ayrıldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor oynanan 12 karşılaşmada bugüne kadar 31 kez Adana Demirspor filelerini havalandırırken, Adana ekibi ise Trabzonspor’a karşı 15 gol kaydetti.

En son 2020-21 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur mücadelesinde karşı karşıya gelen iki takımdan Adana Demirspor, penaltılar sonucu sahadan 6-5’lik galibiyetle ayrılmıştı. Süper Lig tarihinde 10 kez karşılaşan iki takım, en son 9 Nisan 1995 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda karşı karşıya gelmişti ve müsabaka Trabzonspor’un 7-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Yeni yönetim tribünde

Trabzonspor’un bugün başlayan ve 2 gün sürecek olan 78’inci Olağan Genel Kurulu’nda tek liste halinde seçilmesi beklenen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Adana Demirspor karşılaşmasını tribünden takip etti.







