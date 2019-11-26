(ÖZET) Tottenham - Olympiakos maç sonucu: 4-2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Tottenham, Olympiakos'u konuk etti. Mücadeleye çok iyi başlayan Yunan ekibi, 6'da Youssef El-Arabi ile öne geçti. 19'da Ruben Semedo'nun golü ise White Hart Lane'de şok etkisi yarattı.

Art arda yenilen iki golün ardından Jose Mourinho, oyuna müdahele etmek zorunda kaldı. Eric Dier'in yerine oyuna Christian Eriksen'i dahil eden Portekiz'li teknik adam, takımının hakimeti eline almasını sağladı.

45'de Dele Alli ile farkı 1'e indiren Kuzey Londra ekibi, ikinci yarıda ise fırtına gibi esti. 50'de Harry Kane'in golüyle eşitliği yakalayan Tottenham, 73'de Aurier ile öne geçti. Skoru belirleyen gol ise 77'de Kane'den geldi. Eriksen'in asistinde topu filelere bırakan İngiliz süperstar, 5. maçındaki 6. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından 10 puana ulaşan Tottenham, son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. 1 puanda kalan Olympiakos ise son sırada kaldı.

Grupta oynanan diğer maçta Bayern Münih, Kızılyıdız'ı deplasmanda 6-0 mağlup etti ve 15 puanla liderliğini sürdürdü. 3 puanda kalan Sırp ekibi 3. sırada kaldı.

Mauricio Pochettino'nun yerine göreve gelen Jose Mourinho, Tottenham'ın başında çıktığı 2. maçta 2. galibiyetini aldı.