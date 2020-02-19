(ÖZET) Tottenham - Leipzig maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında geçtiğimiz sezonun finalisti Tottenham, sahasında Alman ekibi Leipzig'i konuk etti.

Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetirken Bahattin Duran ve Tarık Ongun da yardımcılıklarını yaptıklar.

Leipzig, deplasmanda karşılaştığı rakibini 1-0 mağlup ederek tur adına önemli bir avantaj elde etti.

Alman ekibi, 56. dakikada Davies'in Laimer'i düşürmesiyle penaltı kazanırken 58'de atışı kullanan Werner, takımını galibiyete taşıyan golü kaydetti.

İki takımın rövanş mücadelesi, 10 Mart'ta Leipzig'in ev sahipliğinde oynanacak.