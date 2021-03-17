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ÖZET | Torino - Sassuolo maç sonucu: 3-2

Serie A'da 24.haftaya ait erteleme maçında Torino evinde Sassuolo'yu 3-2 yendi ve ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Sassuolo'da milli oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür kadroda yer almasına rağmen süre almadı

17 Mart 2021, Çarşamba 19:07 Son Güncelleme:
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ÖZET | Torino - Sassuolo maç sonucu: 3-2

Serie A'da 24.haftaya ait erteleme maçında Torino evinde Sassuolo'yu 3-2 yendi ve ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Sassuolo'da milli oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür kadroda yer almasına rağmen süre almadı

Sassuolo, 6. ve 38.dakikalarda Domenico Berardi ile 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi Torino takımı, 77.dakikada Simone Zaza ve 86.dakikada Mandragora ile skoru eşitledi. Son anlarda Simone Zaza attığı golle galibiyeti getiren isim oldu

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