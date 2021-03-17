ÖZET | Torino - Sassuolo maç sonucu: 3-2
Serie A'da 24.haftaya ait erteleme maçında Torino evinde Sassuolo'yu 3-2 yendi ve ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Sassuolo'da milli oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür kadroda yer almasına rağmen süre almadı
Serie A'da 24.haftaya ait erteleme maçında Torino evinde Sassuolo'yu 3-2 yendi ve ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Sassuolo'da milli oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür kadroda yer almasına rağmen süre almadı
Sassuolo, 6. ve 38.dakikalarda Domenico Berardi ile 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi Torino takımı, 77.dakikada Simone Zaza ve 86.dakikada Mandragora ile skoru eşitledi. Son anlarda Simone Zaza attığı golle galibiyeti getiren isim oldu